«Ошибочные и обидные высказывания»‎: Вупи Голдберг отстранили от работы в телешоу за слова о холокосте

Американскую актрису Вупи Голдберг на две недели отстранили от участия в телешоу The View, где она выступает в качестве соведущей. Причиной тому послужило заявление Голдберг на тему холокоста: в ходе эфира 31 января актриса сказала, что холокост связан не с расой, а с бесчеловечным отношением людей друг к другу. Высказывание ведущей раскритиковали еврейские организации, после чего она извинилась за свои слова.

Телекомпания ABC News на две недели отстранила американскую актрису Вупи Голдберг от участия в дневном ток-шоу The View, в котором она выступает в качестве одной из ведущих. Причиной тому стали слова о холокосте, сказанные Голдберг в ходе эфира 31 января.

Соведущие обсуждали удостоенный Пулитцеровской премии графический роман Арта Шпигельмана «Маус»‎, раскрывающий проблему холокоста. Тему подняли из-за запрета использования книги в школьной программе в одном из округов штата Теннесси. Тогда Вупи Голдберг заявила, что холокост не имеет отношения к расе и связан с бесчеловечностью.

Это высказывание стало объектом критики со стороны пользователей сети и представителей еврейских организаций. Так, президент Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт заявил об опасности искажения истории.

«Суть холокоста — в систематическом уничтожении нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой. Они обезличивали этих людей и использовали свою расистскую пропаганду, чтобы оправдать убийство 6 млн евреев», — написал Гринблатт в своём Twitter.

Американский мемориальный музей холокоста тоже косвенно отреагировал на конфликт: его представители опубликовали пост, посвящённый месту расизма в идеологии нацистов. Однако сотрудники музея не упомянули Вупи Голдберг в своей публикации.

«Расизм занимал центральное место в нацистской идеологии. Принадлежность к еврейскому народу определялась не на основе религии, а на основе расы. Расистские убеждения нацистов вылились в геноцид и массовые убийства»‎, — говорится в публикации.

С критикой выступили и некоторые медийные личности. Например, комик еврейского происхождения Майкл Рапапорт призвал Голдберг извиниться и объясниться.

1 февраля актриса опубликовала в своём Twitter-аккаунте сообщение с извинениями. «В передаче я сказала, что в случае холокоста «речь не о расе, а о бесчеловечном отношении одних к другим». Мне бы следовало сказать, что речь и о том и о другом... Я всегда поддерживала еврейский народ по всему миру, и это никогда не изменится. Я прошу прощения у всех, кого обидела»‎, — написала ведущая.

В тот же день в эфире следующего выпуска The View Голдберг повторно извинилась и отметила, что холокост всё же связан с расой. В программу также вошло её интервью с Джонатаном Гринблаттом. Тем не менее руководство ABC News приняло решение о временном отстранении ведущей.

«С настоящего момента я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за её ошибочные и обидные высказывания. Хотя Вупи принесла извинения, я попросила её уделить некоторое время тому, чтобы поразмыслить (над случившимся. — RT) и понять, какое влияние оказали её слова. Вся организация ABC News выражает солидарность нашим еврейским коллегам, друзьям, членам семьи и общинам»‎, — заявила президент компании Ким Годвин.

Она добавила, что для культуры ABC News характерны «целеустремлённость, доброта, инклюзивность, уважение и прозрачность», а высказывания актрисы не соответствуют этим ценностям. По словам Годвин, решение об отстранении Голдберг было непростым.

© Кадр из шоу The View (1997)

Это не первый раз, когда высказывания публичных личностей становятся причиной бойкота или отстранения от проектов.

Так, летом 2020-го началась травля писательницы Джоан Роулинг. Автора серии книг о Гарри Поттере обвинили в трансфобии, хотя писательница неоднократно подчёркивала, что её нельзя уличить в ненависти к трансгендерам. Против Роулинг выступали, в частности, посвящённые «Гарри Поттеру» фан-сообщества и актёры, снявшиеся в фильмах франшизы. Помимо этого, писательница не появилась в специальном эпизоде «Гарри Поттера».

Хартли Сойера, исполнившего роль супергероя Ральфа Дибни в сериале «Флэш», уволили из проекта, аргументировав это его расистскими, гомофобными и мизогинистскими высказываниями восьмилетней давности.

А в феврале 2021-го компания Lucasfilm отказалась от сотрудничества с актрисой Джиной Карано, сыгравшей одну из второстепенных ролей в сериале «Мандалорец» (франшиза «Звёздные войны»). Причиной стала публикация Карано, в которой она сравнила политическую ситуацию в США с нацистской Германией. Сообщение вызвало негодование читателей — в частности, блогеры обвинили актрису в антисемитизме.