Третий интернационал: тест RT о Коминтерне

В 1919 году в Москве был учреждён Третий интернационал, получивший известность как Коминтерн. Эта международная организация должна была связывать и координировать коммунистические партии всех стран мира. С самого начала главенствующую роль в ней заняла Российская коммунистическая партия большевиков. Коминтерн был одним из важных инструментов советской внешней политики в первой половине ХХ века. Что вы знаете об этой организации? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Армен Тер-Месропян