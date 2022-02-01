Третий интернационал: тест RT о Коминтерне

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В 1919 году в Москве был учреждён Третий интернационал, получивший известность как Коминтерн. Эта международная организация должна была связывать и координировать коммунистические партии всех стран мира. С самого начала главенствующую роль в ней заняла Российская коммунистическая партия большевиков. Коминтерн был одним из важных инструментов советской внешней политики в первой половине ХХ века. Что вы знаете об этой организации? Проверьте себя с тестом RT.
Третий интернационал: тест RT о Коминтерне
  • РИА Новости
  • © Армен Тер-Месропян

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