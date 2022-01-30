«Он был героем своего времени»‎: каким запомнят Леонида Куравлёва

На 86 году жизни умер народный артист России Леонид Куравлёв. Он хорошо известен по комедийным ролям в картинах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Не может быть», «Золотой телёнок». В репертуаре Куравлёва также есть драматические роли, например, в сериале «Семнадцать мгновений весны». Соболезнования в связи со смертью актёра выражают его коллеги по цеху. Они отмечают, что Куравлёв обладал удивительным талантом, был разным в каждой роли и никогда не шёл на сделку с совестью в профессиональной деятельности.

В Москве в возрасте 85 лет скончался народный артист России Леонид Куравлёв. Как сообщили в Союзе кинематографистов РФ, он умер после тяжёлой болезни. В январе 2022 года актёр лечился от пневмонии в городской клинической больнице №40 в Коммунарке. Его тесты на коронавирус были отрицательными.

Соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлёва выражают его коллеги по цеху. По словам министра культуры России Ольги Любимовой, артист умел своей игрой покорять миллионы зрителей. Она подчеркнула, что с именем актёра связана целая эпоха отечественного кинематографа, а также передала соболезнования родным и близким Куравлёва.

«Ушёл из жизни замечательный актёр, человек исключительного таланта и невероятной творческой энергии»‎, — отметила Любимова.

Актёр театра и кино Александр Лыков в беседе с RT заявил, что Куравлёв обладал особым обаянием, простотой и сердечностью.

«Я постоянно вспоминаю какие-то эпизоды, в которых он работал, а это были знаковые фильмы, например, «Афоня», «Золотой телёнок», «Жил такой парень»… Он был героем своего времени, что было очень важно. Это достаточно редкое качество, а оно в нём присутствовало» — рассказал Лыков.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко подчеркнула, что смерть Куравлёва стала утратой для российского кинематографа и всей отечественной культуры. Они вместе снимались в комедии «Живите в радости».

«Я была совсем молодая артистка, а он уже был звездой. Я ему бесконечно благодарна за то, что он меня очень поддерживал»‎, — отметила Драпеко.

Российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Сергей Селин подчеркнул, что Куравлёв был разнообразен в своих ролях.

«Умер один из гениальнейших артистов нашего кино и нашего времени. Вся страна потеряла человека, который дарил нам радость. Все его картины неповторяющиеся, он везде, во всех ролях был разнообразен», — поделился мнением актёр.

Режиссёр и гендиректор «Мосфильма»‎ Карен Шахназаров назвал смерть Леонида Куравлёва большой потерей. В своё время актёр исполнил роль в картине «Мы из джаза»‎, а также сыграл в фильме «Дамы приглашают кавалеров»‎, для которого Карен Шахназаров написал сценарий.

«Огромная потеря для всех нас. Леонид был человеком талантливым, обаятельным. Я имел счастье с ним работать, он играл у меня. Во всех смыслах человек необыкновенный, с человеческими качествами прекрасными»‎, — рассказал режиссёр в беседе с ТАСС.

В свою очередь, постановщик Владимир Фокин отметил уникальность и талант Куравлёва, назвав его смерть ужасным известием.

«Это абсолютно уникальный актёр, абсолютно штучный, что называется с «лица необщим выраженьем», человек, в котором Василий Макарович Шукшин мгновенно разглядел своего героя по степени органики, точности существования, чувстве правды художественной и жизненной»‎,— сказал Фокин.

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Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря и парикмахера. Несколько лет он прожил в Мурманской области, где ходил в местную школу. В 1955 году Куравлёв поступил на актёрское отделение ВГИКа. Артист впервые снялся в кино ещё в студенческие годы — исполнил роль в курсовой работе Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет». Первым полным метром в актёрской карьере Куравлёва стала лента Михаила Швейцера «Мичман Панин».

В 1960-м Куравлёв выпустился из ВГИКа, в том же году его приняли в труппу Театра-студии киноактера (сейчас Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Там артист прослужил до 1992 года. Куравлёв начал обретать известность после выхода картины Василия Шукшина «Живёт такой парень», в которой он исполнил главную роль. Фильм представили на Венецианском кинофестивале. Помимо этого Куравлёв и Шукшин встречались на съёмочной площадке картин «Мужской разговор»‎ и «Когда деревья были большими».

Леонида Куравлёва хорошо знают по комедийным ролям. В частности, артист сыграл Жоржа Милославского в ленте Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Ещё одной важной картиной стала работа Георгия Данелии «Афоня» (1975). Также артиста можно было увидеть в комедиях «Золотой телёнок», «Не может быть!» и «Мимино». Многие зрители могли запомнить его в амплуа простака, от которого Куравлёв хотел отойти.

В 1973 году вышел сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны»‎, в нём Куравлёв исполнил драматическую роль — оберштурмбаннфюрера Айсмана. Однако критики не оценили новый образ актёра. В 1977-м Леонид Куравлёв получил звание народного артиста РСФСР. Он также был отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Знак почёта».

За долгую творческую жизнь артист снялся примерно в 230 фильмах и сериалах. С 2010-х Куравлёв редко появлялся на экране. В числе его последних работ — второстепенная роль в картине «Весь этот джем» (2015).

По предварительной информации, похороны Куравлёва состоятся 1 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.