«Он был героем своего времени»: каким запомнят Леонида Куравлёва
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В Москве в возрасте 85 лет скончался народный артист России Леонид Куравлёв. Как сообщили в Союзе кинематографистов РФ, он умер после тяжёлой болезни. В январе 2022 года актёр лечился от пневмонии в городской клинической больнице №40 в Коммунарке. Его тесты на коронавирус были отрицательными.
Соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлёва выражают его коллеги по цеху. По словам министра культуры России Ольги Любимовой, артист умел своей игрой покорять миллионы зрителей. Она подчеркнула, что с именем актёра связана целая эпоха отечественного кинематографа, а также передала соболезнования родным и близким Куравлёва.
«Ушёл из жизни замечательный актёр, человек исключительного таланта и невероятной творческой энергии», — отметила Любимова.
Актёр театра и кино Александр Лыков в беседе с RT заявил, что Куравлёв обладал особым обаянием, простотой и сердечностью.
«Я постоянно вспоминаю какие-то эпизоды, в которых он работал, а это были знаковые фильмы, например, «Афоня», «Золотой телёнок», «Жил такой парень»… Он был героем своего времени, что было очень важно. Это достаточно редкое качество, а оно в нём присутствовало» — рассказал Лыков.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко подчеркнула, что смерть Куравлёва стала утратой для российского кинематографа и всей отечественной культуры. Они вместе снимались в комедии «Живите в радости».
«Я была совсем молодая артистка, а он уже был звездой. Я ему бесконечно благодарна за то, что он меня очень поддерживал», — отметила Драпеко.
Российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Сергей Селин подчеркнул, что Куравлёв был разнообразен в своих ролях.
«Умер один из гениальнейших артистов нашего кино и нашего времени. Вся страна потеряла человека, который дарил нам радость. Все его картины неповторяющиеся, он везде, во всех ролях был разнообразен», — поделился мнением актёр.
Режиссёр и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал смерть Леонида Куравлёва большой потерей. В своё время актёр исполнил роль в картине «Мы из джаза», а также сыграл в фильме «Дамы приглашают кавалеров», для которого Карен Шахназаров написал сценарий.
«Огромная потеря для всех нас. Леонид был человеком талантливым, обаятельным. Я имел счастье с ним работать, он играл у меня. Во всех смыслах человек необыкновенный, с человеческими качествами прекрасными», — рассказал режиссёр в беседе с ТАСС.
В свою очередь, постановщик Владимир Фокин отметил уникальность и талант Куравлёва, назвав его смерть ужасным известием.
«Это абсолютно уникальный актёр, абсолютно штучный, что называется с «лица необщим выраженьем», человек, в котором Василий Макарович Шукшин мгновенно разглядел своего героя по степени органики, точности существования, чувстве правды художественной и жизненной»,— сказал Фокин.
Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря и парикмахера. Несколько лет он прожил в Мурманской области, где ходил в местную школу. В 1955 году Куравлёв поступил на актёрское отделение ВГИКа. Артист впервые снялся в кино ещё в студенческие годы — исполнил роль в курсовой работе Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет». Первым полным метром в актёрской карьере Куравлёва стала лента Михаила Швейцера «Мичман Панин».
В 1960-м Куравлёв выпустился из ВГИКа, в том же году его приняли в труппу Театра-студии киноактера (сейчас Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Там артист прослужил до 1992 года. Куравлёв начал обретать известность после выхода картины Василия Шукшина «Живёт такой парень», в которой он исполнил главную роль. Фильм представили на Венецианском кинофестивале. Помимо этого Куравлёв и Шукшин встречались на съёмочной площадке картин «Мужской разговор» и «Когда деревья были большими».
Леонида Куравлёва хорошо знают по комедийным ролям. В частности, артист сыграл Жоржа Милославского в ленте Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Ещё одной важной картиной стала работа Георгия Данелии «Афоня» (1975). Также артиста можно было увидеть в комедиях «Золотой телёнок», «Не может быть!» и «Мимино». Многие зрители могли запомнить его в амплуа простака, от которого Куравлёв хотел отойти.
В 1973 году вышел сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», в нём Куравлёв исполнил драматическую роль — оберштурмбаннфюрера Айсмана. Однако критики не оценили новый образ актёра. В 1977-м Леонид Куравлёв получил звание народного артиста РСФСР. Он также был отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Знак почёта».
За долгую творческую жизнь артист снялся примерно в 230 фильмах и сериалах. С 2010-х Куравлёв редко появлялся на экране. В числе его последних работ — второстепенная роль в картине «Весь этот джем» (2015).
По предварительной информации, похороны Куравлёва состоятся 1 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.
«Леонид Куравлёв никогда не шёл на сделку с собственной совестью в своей профессиональной деятельности и чрезвычайно внимательно подходил к выбору своих экранных героев, старался не играть в плохом кино ради кассовых сборов. Наверное, поэтому фильмы с его участием на все времена, на века. Их смотрели, смотрят и будут смотреть поколения», — подчеркнули в Союзе кинематографистов РФ.