Прорыв в искусстве: тест RT о художниках-передвижниках

В 1870 году в России возникло «Товарищество передвижных художественных выставок», члены которого вошли в историю под именем передвижников. Это объединение молодых художников стремилось создать новое направление в искусстве и отойти от устоявшихся канонов в живописи. В его состав входили в том числе Василий Перов, Иван Шишкин, Исаак Левитан и многие другие. Что вы знаете об этих художниках и их творчестве? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости