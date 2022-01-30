Прорыв в искусстве: тест RT о художниках-передвижниках

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В 1870 году в России возникло «Товарищество передвижных художественных выставок», члены которого вошли в историю под именем передвижников. Это объединение молодых художников стремилось создать новое направление в искусстве и отойти от устоявшихся канонов в живописи. В его состав входили в том числе Василий Перов, Иван Шишкин, Исаак Левитан и многие другие. Что вы знаете об этих художниках и их творчестве? Проверьте себя с тестом RT.
Прорыв в искусстве: тест RT о художниках-передвижниках
  • РИА Новости

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