Байопик об Анне Сорокиной и ремейк «Принца из Беверли-Хиллз»: десять сериалов февраля
- © kinopoisk.ru
«И снова здравствуйте!». С 2 февраля на ivi
В криминальной комедии ivi Originals рассказывается история воскресшего бандита Бориса (Андрей Мерзликин). Он решает завязать с деятельностью вне закона и стать кондитером. Героя убивают, но на этом история не заканчивается: он просыпается в морге и получает второй шанс. Борис пытается разобраться с незавершёнными делами и выяснить, кто его убийца.
Сериал снял режиссёр Егор Чичканов, он же написал сценарий. Среди продюсеров — Данила Шарапов и Пётр Ануров, работавшие вместе над проектом «Беспринципные». В комедии снялись известный по сериалу Happy End Денис Власенко и Аглая Тарасова, исполнившая главные роли в фильмах «Лёд», «Марафон желаний» и других картинах.
«Пэм и Томми» (Pam & Tommy). С 2 февраля на Hulu
В центре сюжета этого мини-сериала — реальная история взаимоотношений барабанщика группы Mötley Crüe Томми Ли и популярной актрисы Памелы Андерсон. Действие разворачивается вокруг известного скандала: пара записывает кассету с интимным видео, которая случайно попадает в руки преступников. Злоумышленники решают распространить материал в интернете.
Одним из режиссёров сериала стал Крэйг Гиллеспи, снявший ленты «Круэлла» и «Тоня против всех». Роль музыканта досталась Себастиану Стэну («Первый мститель: Противостояние»), а популярную модель сыграла Лили Джеймс («Золушка»).
Известно, что реальный Томми Ли положительно отреагировал на экранизацию истории из его прошлого, в то время как Памела Андерсон, по данным СМИ, до сих пор болезненно воспринимает этот инцидент.
«Под подозрением» (Suspicion). С 4 февраля на Apple TV+
«Под подозрением» — англоязычный ремейк израильского «Под чужим флагом» (2015). Производством нового сериала занималось британское подразделение компании Keshet International, в своё время продюсировавшей и распространявшей оригинальную версию.
В 2020-м стало известно, что одну из главных ролей в криминальной драме исполнит Ума Турман. К актрисе присоединились Кунал Нэйэр («Теория большого взрыва»), Джорджина Кэмпбелл («Чёрное зеркало»), Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.») и другие.
В сериале четверых ничем не примечательных британцев подозревают в похищении сына известной американской бизнесвумен (Турман). Преступление засняли камеры отеля. Теперь героям предстоит доказать свою непричастность к произошедшему.
«Номинация». С 7 февраля на Okko
В сериале «Номинация» Надежда Михалкова выступила как постановщик, один из сценаристов и исполнительница главной роли. В режиссёрской фильмографии младшей дочери Никиты Михалкова уже есть несколько работ. Так, в прошлом году лента артистки One Mango, Please получила «Золотого орла» как лучший короткометражный фильм.
В своём новом проекте Надежда Михалкова играет актрису Веру, получившую роль в голливудском блокбастере. Фильм должен был сделать из Веры мировую звезду, но съёмки отменяются, и героине приходится искать новую работу в России. Дело это непростое: окрылённая голливудскими перспективами героиня успела дать скандальное интервью, в котором обругала российскую киноиндустрию.
У Веры есть сестра — популярная актриса Татьяна. Её роль исполнила сестра постановщицы Анна Михалкова. Людмила Максакова сыграла мать главной героини. В сериале также снялись Андрей Смоляков, Владимир Мишуков и другие.
«Изобретая Анну» (Inventing Anna). С 11 февраля на Netflix
В основу этого проекта лёг материал журналистки Джессики Пресслер в New York Magazine, посвящённый мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной (Делви). Автор статьи выступила одним из сценаристов и продюсеров сериала. Роль аферистки досталась Джулии Гарнер («Озарк»).
Сорокиной удавалось долгое время обманывать высший свет. Она, дочь российского дальнобойщика, представлялась в нью-йоркском обществе богатой наследницей из Германии. Девушка обманом посещала светские мероприятия, проживала в лучших отелях, носила люксовую одежду и питалась в дорогих ресторанах. Мошенница дурачила сотрудников банков и бизнесменов. Всё это девушке удавалось в том числе с помощью поддельных чеков. В конечном счёте мошенницу арестовали и в 2019-м приговорили к 12 годам заключения с возможностью досрочного освобождения. В 2021-м она вышла из тюрьмы.
Bel-Air. С 13 февраля на Peacock
Bel-Air — ремейк популярного в 1990-е комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз» с Уиллом Смитом. Известно, что создатели адаптации отошли от оригинальной версии не только в названии. Новый сериал в целом драматичнее, а история главного героя — сложнее. Одним из продюсеров проекта выступил сам Смит. Роль подростка из Филадельфии исполнил Джабари Бэнкс. По словам актёра, оригинальный сериал повлиял на его жизнь.
Главный герой после переросшей в перестрелку потасовки вынужден переехать из Западной Филадельфии в Бел-Эйр, престижный район Лос-Анджелеса. Там он сталкивается с новыми проблемами — кто-то покушается на его жизнь.
«Разделение» (Severance). С 18 февраля на Apple TV+
Руководство компании Lumen Industries вводит новый способ контроля сотрудников. Речь идёт о хирургической «процедуре разделения», которая фильтрует личные воспоминания и рабочие. Главный герой, сотрудник компании Марк, начинает подозревать неладное, когда встречает коллегу вне рабочего пространства.
Один из постановщиков проекта — актёр Бен Стиллер («Знакомство с Факерами»). Роль Марка досталась Адаму Скотту («Парки и зоны отдыха»), актёр также выступил как исполнительный продюсер сериала. Вместе с ним в «Разделении» снялись Дичен Лакмэн, Патриша Аркетт, Кристофер Уокен и другие.
«Викинги: Вальхалла» (Vikings: Valhalla). С 25 февраля на Netflix
Действие спин-оффа популярного сериала «Викинги» разворачивается в начале XI века, спустя 100 лет после событий оригинального проекта.
В «Вальхалле» изображаются реально существовавшие персонажи, такие как Лейф Эрикссон, его сестра Фрейдис Эриксдоттир, Вильгельм I Завоеватель и Харальд III Суровый. В сериале напряжение между викингами и английскими королевскими особами достигает пика. Это провоцирует многочисленные кровавые противостояния.
«Технарь». В феврале на KION
В центре сюжета — 30-летний программист по фамилии Одинцов. В жизни героя всё хорошо: он успешен в своём деле, получает отличную зарплату, женат на красивой женщине, имеет большой загородный дом и хороших друзей. Однако привычный мир Одинцова переворачивается вверх дном, когда неизвестные похищают его супругу. Злоумышленники связываются с мужчиной, и теперь он вынужден следовать их указаниям.
Постановщиком сериала стал режиссёр «Хрустального» Душан Глигоров. Главную роль в проекте исполнил Владимир Жеребцов.
«Super Pumped: Битва за Uber» (Super Pumped: The Battle for Uber). С 27 февраля на Showtime
Сериал-антология Super Pumped посвящён историям успеха крупных компаний. Первый сезон проекта — об онлайн-сервисе такси Uber, а также о взлётах и падениях его основателя и генерального директора Трэвиса Каланика.
В основу нового сериала лёг бестселлер Майка Айзека «Битва за Uber. Как Трэвис Каланик потерял самую успешную компанию десятилетия». В выпущенной в 2019 году книге писатель рассказывает об истории компании от её основания до первого публичного размещения акций.
Роль предпринимателя исполнил Джозеф Гордон-Левитт. Также в сериале снялись Кайл Чандлер и Ума Турман, они сыграли венчурного инвестора Билла Гёрли и члена правления Uber Арианну Хаффингтон соответственно. По сюжету с их помощью Каланик превращает свой стартап в многомиллиардного гиганта.