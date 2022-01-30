Байопик об Анне Сорокиной и ремейк «Принца из Беверли-Хиллз»: десять сериалов февраля

В феврале пользователей сети ждёт несколько ярких биографических сериалов: «Пэм и Томми» об актрисе Памеле Андерсон и барабанщике Томми Ли, история аферистки русского происхождения Анны Сорокиной «Изобретая Анну»‎ и проект об основателе Uber с Джозефом Гордоном-Левиттом и Умой Турман. Также зрители смогут увидеть ремейк «Принца из Беверли-Хиллз» и спин-офф «Викингов»‎. Из отечественных релизов — драма Надежды Михалковой «Номинация» и комедия «И снова здравствуйте!» о воскресшем бандите.

«И снова здравствуйте!». С 2 февраля на ivi

В криминальной комедии ivi Originals рассказывается история воскресшего бандита Бориса (Андрей Мерзликин). Он решает завязать с деятельностью вне закона и стать кондитером. Героя убивают, но на этом история не заканчивается: он просыпается в морге и получает второй шанс. Борис пытается разобраться с незавершёнными делами и выяснить, кто его убийца.

Сериал снял режиссёр Егор Чичканов, он же написал сценарий. Среди продюсеров — Данила Шарапов и Пётр Ануров, работавшие вместе над проектом «Беспринципные»‎. В комедии снялись известный по сериалу Happy End Денис Власенко и Аглая Тарасова, исполнившая главные роли в фильмах «Лёд»‎, «Марафон желаний»‎ и других картинах.

«Пэм и Томми»‎ (Pam & Tommy). С 2 февраля на Hulu

В центре сюжета этого мини-сериала — реальная история взаимоотношений барабанщика группы Mötley Crüe Томми Ли и популярной актрисы Памелы Андерсон. Действие разворачивается вокруг известного скандала: пара записывает кассету с интимным видео, которая случайно попадает в руки преступников. Злоумышленники решают распространить материал в интернете.

Одним из режиссёров сериала стал Крэйг Гиллеспи, снявший ленты «Круэлла»‎ и «Тоня против всех»‎. Роль музыканта досталась Себастиану Стэну («Первый мститель: Противостояние»‎), а популярную модель сыграла Лили Джеймс («Золушка»‎).

Известно, что реальный Томми Ли положительно отреагировал на экранизацию истории из его прошлого, в то время как Памела Андерсон, по данным СМИ, до сих пор болезненно воспринимает этот инцидент.

«Под подозрением»‎ (Suspicion). С 4 февраля на Apple TV+

«Под подозрением» — англоязычный ремейк израильского «Под чужим флагом»‎ (2015). Производством нового сериала занималось британское подразделение компании Keshet International, в своё время продюсировавшей и распространявшей оригинальную версию.

В 2020-м стало известно, что одну из главных ролей в криминальной драме исполнит Ума Турман. К актрисе присоединились Кунал Нэйэр («Теория большого взрыва»), Джорджина Кэмпбелл («Чёрное зеркало»), Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.») и другие.

В сериале четверых ничем не примечательных британцев подозревают в похищении сына известной американской бизнесвумен (Турман). Преступление засняли камеры отеля. Теперь героям предстоит доказать свою непричастность к произошедшему.

«Номинация»‎. С 7 февраля на Okko

В сериале «Номинация»‎ Надежда Михалкова выступила как постановщик, один из сценаристов и исполнительница главной роли. В режиссёрской фильмографии младшей дочери Никиты Михалкова уже есть несколько работ. Так, в прошлом году лента артистки One Mango, Please получила «Золотого орла»‎ как лучший короткометражный фильм.

В своём новом проекте Надежда Михалкова играет актрису Веру, получившую роль в голливудском блокбастере. Фильм должен был сделать из Веры мировую звезду, но съёмки отменяются, и героине приходится искать новую работу в России. Дело это непростое: окрылённая голливудскими перспективами героиня успела дать скандальное интервью, в котором обругала российскую киноиндустрию.

У Веры есть сестра — популярная актриса Татьяна. Её роль исполнила сестра постановщицы Анна Михалкова. Людмила Максакова сыграла мать главной героини. В сериале также снялись Андрей Смоляков, Владимир Мишуков и другие.

«Изобретая Анну»‎ (Inventing Anna). С 11 февраля на Netflix

В основу этого проекта лёг материал журналистки Джессики Пресслер в New York Magazine, посвящённый мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной (Делви). Автор статьи выступила одним из сценаристов и продюсеров сериала. Роль аферистки досталась Джулии Гарнер («Озарк»‎).

Сорокиной удавалось долгое время обманывать высший свет. Она, дочь российского дальнобойщика, представлялась в нью-йоркском обществе богатой наследницей из Германии. Девушка обманом посещала светские мероприятия, проживала в лучших отелях, носила люксовую одежду и питалась в дорогих ресторанах. Мошенница дурачила сотрудников банков и бизнесменов. Всё это девушке удавалось в том числе с помощью поддельных чеков. В конечном счёте мошенницу арестовали и в 2019-м приговорили к 12 годам заключения с возможностью досрочного освобождения. В 2021-м она вышла из тюрьмы.

Bel-Air. С 13 февраля на Peacock

Bel-Air — ремейк популярного в 1990-е комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз» с Уиллом Смитом. Известно, что создатели адаптации отошли от оригинальной версии не только в названии. Новый сериал в целом драматичнее, а история главного героя — сложнее. Одним из продюсеров проекта выступил сам Смит. Роль подростка из Филадельфии исполнил Джабари Бэнкс. По словам актёра, оригинальный сериал повлиял на его жизнь.

Главный герой после переросшей в перестрелку потасовки вынужден переехать из Западной Филадельфии в Бел-Эйр, престижный район Лос-Анджелеса. Там он сталкивается с новыми проблемами — кто-то покушается на его жизнь.

«Разделение»‎ (Severance). С 18 февраля на Apple TV+

Руководство компании Lumen Industries вводит новый способ контроля сотрудников. Речь идёт о хирургической «процедуре разделения», которая фильтрует личные воспоминания и рабочие. Главный герой, сотрудник компании Марк, начинает подозревать неладное, когда встречает коллегу вне рабочего пространства.

Один из постановщиков проекта — актёр Бен Стиллер («Знакомство с Факерами»‎). Роль Марка досталась Адаму Скотту («Парки и зоны отдыха»‎), актёр также выступил как исполнительный продюсер сериала. Вместе с ним в «Разделении»‎ снялись Дичен Лакмэн, Патриша Аркетт, Кристофер Уокен и другие.

«Викинги: Вальхалла» (Vikings: Valhalla). С 25 февраля на Netflix

Действие спин-оффа популярного сериала «Викинги»‎ разворачивается в начале XI века, спустя 100 лет после событий оригинального проекта.

В «Вальхалле» изображаются реально существовавшие персонажи, такие как Лейф Эрикссон, его сестра Фрейдис Эриксдоттир, Вильгельм I Завоеватель и Харальд III Суровый. В сериале напряжение между викингами и английскими королевскими особами достигает пика. Это провоцирует многочисленные кровавые противостояния.

«Технарь»‎. В феврале на KION

В центре сюжета — 30-летний программист по фамилии Одинцов. В жизни героя всё хорошо: он успешен в своём деле, получает отличную зарплату, женат на красивой женщине, имеет большой загородный дом и хороших друзей. Однако привычный мир Одинцова переворачивается вверх дном, когда неизвестные похищают его супругу. Злоумышленники связываются с мужчиной, и теперь он вынужден следовать их указаниям.

Постановщиком сериала стал режиссёр «Хрустального» Душан Глигоров. Главную роль в проекте исполнил Владимир Жеребцов.

«Super Pumped: Битва за Uber»‎ (Super Pumped: The Battle for Uber). С 27 февраля на Showtime

Сериал-антология Super Pumped посвящён историям успеха крупных компаний. Первый сезон проекта — об онлайн-сервисе такси Uber, а также о взлётах и падениях его основателя и генерального директора Трэвиса Каланика.

В основу нового сериала лёг бестселлер Майка Айзека «Битва за Uber. Как Трэвис Каланик потерял самую успешную компанию десятилетия»‎. В выпущенной в 2019 году книге писатель рассказывает об истории компании от её основания до первого публичного размещения акций.

Роль предпринимателя исполнил Джозеф Гордон-Левитт. Также в сериале снялись Кайл Чандлер и Ума Турман, они сыграли венчурного инвестора Билла Гёрли и члена правления Uber Арианну Хаффингтон соответственно. По сюжету с их помощью Каланик превращает свой стартап в многомиллиардного гиганта‎.