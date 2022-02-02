Семейные драмы и погружение в историю: в прокат выходит фильм Альмодовара «Параллельные матери»

3 февраля в российских кинотеатрах начинается показ драмы испанского режиссёра и сценариста Педро Альмодовара «Параллельные матери»‎ с Пенелопой Крус в главной роли. В фильме рассказывается о двух женщинах, между которыми, несмотря на разницу в возрасте и опыте, завязывается дружба. Согласно сюжету, одно неожиданное событие усложняет отношения между героинями и переворачивает их жизни.

В четверг, 3 февраля в российский прокат выходит драма испанского режиссёра и сценариста Педро Альмодовара «Параллельные матери»‎, в сентябре 2021 года открывшая Венецианский кинофестиваль. На смотре фильм был удостоен кубка Вольпи за лучшую женскую роль. Награду получила муза режиссёра Пенелопа Крус. Она уже не раз работала с Альмодоваром — актриса снялась в фильмах «Всё о моей матери», «Живая плоть», «Возвращение», «Советница-каннибал», «Разомкнутые объятия», «Я очень возбуждён» и «Боль и слава». В новой ленте роли также исполнили Милена Смит («Преступить черту»), Айтана Санчес-Хихон («Машинист»), Росси де Пальма («Женщины на грани нервного срыва») и Исраэль Элехальде («Танцы под звёздами»).

Фильм начинается как политическая история, с помощью которой Педро Альмодовар, по его собственным словам, надеялся привлечь внимание к актуальным для современного испанского общества проблемам.

По сюжету, успешный фотограф Дженис (Крус) на съёмках знакомится с антропологом Артуро (Элехальде) и просит его помочь организовать раскопки братской могилы. Там похоронен её прадед, который считался пропавшим без вести во время Гражданской войны в Испании. Артуро соглашается. Параллельно между героями завязываются романтические отношения, в результате которых Дженис рожает девочку.

С этого момента линия с раскопками практически полностью исчезает с экрана и остаётся лишь как важное и долгоиграющее дело, продолжающее связывать героев. Сперва этот сюжет кажется затянутой завязкой постепенно разворачивающейся семейной драмы, однако режиссёр возвращается к нему ближе к концу.

© Кадр из фильма «Параллельные матери»

Основная часть «Параллельных матерей» посвящена истории Дженис и её новой подруги Аны (Смит). Женщины знакомятся в роддоме и, несмотря на разницу в возрасте и непохожий жизненный опыт, быстро находят общий язык. Для обеих беременность стала сюрпризом, однако ребёнок Дженис — желанный и долгожданный, притом что растить его ей, как и ранее её матери и бабушке, придётся одной. Ана ребёнка не хочет: она забеременела фактически в результате группового изнасилования и не знает наверняка, от кого именно. Кроме того, ещё несовершеннолетняя девушка не готова воспитывать детей (она из обеспеченной семьи и в принципе не приспособлена к быту) и не может рассчитывать на помощь родителей.

Дженис успокаивает и поддерживает Ану, в конце концов помогая ей изменить своё мнение насчёт материнства.

Отношения между героинями сильно усложняются в результате одного важного происшествия. Оно приводит к серьёзной моральной дилемме, с которой долгое время приходится жить Дженис. Это событие оказывает сильное влияние на жизни обеих женщин.

Противоречивые чувства, которые испытывает героиня Пенелопы Крус, становятся основным двигателем сюжета: они и создают напряжение, и приводят к некоторым последствиям. При этом сама история довольно понятна и однозначна, а Дженис реагирует на неё вполне логично и разумно, но из-за ряда сопутствующих событий ещё глубже застревает в своей лжи. Замалчивание большой тайны порождает в ней постоянно растущее чувство стыда и тревоги.

Передать весь спектр чувств Дженис помогает тщательная проработка героини, обладающей мудростью, огромной внутренней силой и широким спектром эмоций. Она одновременно и успешная, независимая женщина, способная решить, кажется, любую проблему; и уставшая мать, которой практически не к кому обратиться за помощью; и всё понимающая любовница, легко снявшая ответственность за ребёнка со своего возлюбленного, узнав о его проблемах.

Несмотря на некоторые противоречия, Дженис — в том числе благодаря виртуозной игре Пенелопы Крус — не разрозненный персонаж, которого бросает из одной эмоции в другую, а совершенно целостная, яркая и живая героиня. Такие и в фестивальном кино — явление нечастое.

© Кадр из фильма «Параллельные матери»

Не столь многогранны, но не менее убедительны и другие ключевые персонажи — Ана, поначалу находящаяся в смятении, однако по ходу развития сюжета демонстрирующая заметный внутренний рост, и её мать Тереза. Сосредоточенная на своей актёрской карьере мама оказывается куда менее зрелой и разумной, чем её недавно вышедшая из подросткового возраста дочь. Конечно, некоторые действия героинь кажутся спорными, однако в целом все женщины вызывают прежде всего сочувствие и симпатию: Альмодовару удалось убедительно продемонстрировать, почему они стали именно такими.

Аналогичные чувства зритель скорее всего испытает к единственному ключевому мужскому персонажу — Артуро. Его решение отказаться от участия в жизни новорождённой дочери не только становится понятным, когда герой объясняет причину своего поступка, но и в какой-то степени вызывает уважение — сложно представить более «правильный» способ разрешить такую ситуацию.

Продуманные персонажи, точная актёрская игра, обилие жизненных ситуаций, а также плавное и практически непредсказуемое развитие сюжета способствуют погружению в историю и абсолютной вере автору и актёрам.

В конце концов, когда героям удаётся разобраться с главной проблемой, а также справиться с другими личными трудностями, которые в том или ином смысле связаны с прояснением и налаживанием отношений с близкими, зрителя возвращают в начало: к сюжетной линии с захоронениями.

В ней в глобальном смысле воплощена мысль, проходящая через весь фильм. Рассматривая эту тему с разных сторон, Альмодовар рассуждает о важности связи между поколениями, о силе, которую даёт людям желание заботиться о близких, и о гармонии, которую они обретают, когда находят верное применение своим порывам. Судя по этой работе, постановщик считает необходимым добиться некой осознанности во всех жизненных аспектах, связанных с корнями. Так, героям «Параллельных матерей» на разных этапах развития сюжета удаётся расставлять точки в собственных семейных драмах и достигать эмоционального облегчения, однако полное успокоение они находит лишь в финале.