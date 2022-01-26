Кто есть кто: тест RT о биографиях политических деятелей

Биографии политиков представляют интерес для исследователей, так как помогают лучше понять причины решений, которые они принимали, и истоки их мировоззрений. Пётр Столыпин пришёл к убеждению о необходимости аграрной реформы после работы в провинции. Сергей Витте был сторонником развития в стране железных дорог, так как начинал свою карьеру в этой сфере. Что вы знаете о других фактах биографий российских политических деятелей? Проверьте себя с тестом RT.

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