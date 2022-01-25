«Ранее судимый»: полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Градского

В Москве задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. По данным RT, задержанный был ранее судим за попытку дачи взятки должностному лицу. В СМИ подчёркивается, что найти его удалось благодаря камерам распознавания лиц в столичном метро. Нападение на Коташенко было совершено в середине января. По некоторым данным, у неё похитили 100 млн рублей наличными.

Полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко.

«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершённого на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных нападавших.

Источник RT в силовых структурах сообщил подробности о задержанном. Так, в 2017 году он был судим за попытку дачи взятки должностному лицу, при этом «преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам».

В ходе суда он признал вину в полном объёме и был приговорён к одному году колонии общего режима.

Позднее осуждённый пытался оспорить приговор, аргументируя это тем, что впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется положительно, имеет постоянное место работы, а на иждивении у него находятся неработающая жена и малолетний ребёнок. Суд его доводы нашёл необоснованными.

«Все заслуживающие внимание обстоятельства, в том числе и те, на которые имеется ссылка в жалобе, были известны суду и, соответственно, учитывались при назначении наказания», — говорится в материалах дела.

По данным ТАСС, задержанный проживает в Москве более десяти лет.

«Подозреваемый задержан ночью на станции метро «Менделеевская» в Москве. Установить его удалось благодаря камерам распознавания лиц, установленным в столичной подземке», — подчеркнул источник агентства в правоохранительных органах.

«Уникальное преступление»

Нападение на Марину Коташенко — вдову музыканта Александра Градского — было совершено 16 января.

По словам потерпевшей, она ехала на автомобиле со стороны деревни Глаголево (Московская область, Наро-Фоминский район), когда почувствовала удар в заднюю часть машины. Коташенко вышла из автомобиля, после чего к ней подошли трое мужчин. Неизвестные, угрожая предметом, похожим на оружие, вынудили женщину поехать к ней домой. Там преступники забрали у неё крупную сумму и скрылись.

СМИ сообщали, что речь идёт о 100 млн рублей наличными.

Согласно данным RT, подмосковная прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый в особо крупном размере»).

Адвокат Евгений Черноусов в беседе с RT подчёркивал, что нападавшие действовали непрофессионально, без подстраховки.

«Это какое-то уникальное преступление. И это были не матёрые преступники. Те бы всё продумали и действовали по-другому, а здесь все трое засветились. Ведь, если верить СМИ, на них даже масок не было», — полагает эксперт.

Черноусов предположил, что правоохранительные органы должны проверить окружение потерпевшей и версию инсценировки нападения. По данным СМИ, под подозрение попала прислуга, работавшая в доме Градского и Коташенко.

Марина Коташенко

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Советский и российский певец, композитор Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.

По данным СМИ, Градский оставил большое наследство: как минимум недвижимость артиста оценивается примерно в 400 млн рублей.

У певца четверо детей, двое из которых мальчики трёх и семи лет от 37-летней Марины Коташенко. В СМИ подчёркивается, что Градский и Коташенко находились в отношениях с 2003 года и незадолго до смерти артиста зарегистрировали брак.

Ранее отмечалось, что Марина Коташенко родилась в Киеве, в 2009 году окончила ВГИК. Она играла в Театре-студии В. Шиловского и снималась в эпизодических ролях в сериалах. Также Коташенко работала моделью.

Однако, согласно данным kp.ru, Коташенко родилась в Житомире в 1980 году и закончила Черниговский юридический техникум.

В СМИ подчёркивается, что Градский купил для жены квартиру в Подмосковье и автомобиль Lexus RX350. По словам домработницы, в последние годы супруги жили раздельно. Также журналисты сообщили, якобы Коташенко через интернет распродавала своё имущество: начиная от еловых шишек по пять рублей за штуку и заканчивая сапогами марки Christian Louboutin.