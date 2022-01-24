Легенды экрана: тест RT о советском кино

Двадцатое столетие можно назвать веком кино, поскольку именно этот вид искусства пережил невероятный взлёт во всём мире. Это произошло и в СССР. Легендарные фильмы — от «Чапаева» и «Летят журавли» до «Иронии судьбы» и «Москва слезам не верит» — известны не только в России, но и во всём мире. На родине они расходились на цитаты, а имена многих персонажей становились нарицательными. Что вы знаете о лучших советских кинокартинах? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Новиков