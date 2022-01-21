Говорит и показывает: тест RT об истории телевидения в России

В 1931 году состоялась трансляция первой телепередачи. Это отправная точка развития отечественного телевидения: появлялись новые программы, менялись их форматы, из чёрно-белого оно стало цветным, осваивалась новая техника и способы передачи. А что вы знаете об истории телевидения на территории нашей страны? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

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