Говорит и показывает: тест RT об истории телевидения в России
В 1931 году состоялась трансляция первой телепередачи. Это отправная точка развития отечественного телевидения: появлялись новые программы, менялись их форматы, из чёрно-белого оно стало цветным, осваивалась новая техника и способы передачи. А что вы знаете об истории телевидения на территории нашей страны? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © В. Виланишкис
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