«Шокирующее открытие о реальности монстров»‎: в США снимут сериал о Годзилле

Американские кинематографисты анонсировали игровой сериал о Годзилле и других мутантах вселенной MonsterVerse. События ленты развернутся после разрушительной битвы, в результате которой человечество узнаёт об опасных существах. Сюжет также охватит деятельность тайной организации «Монарх», специализирующейся на защите мира от монстров. Ранее стало известно, что популярную киновселенную расширит ещё один проект — многосерийное аниме.

Видеосервис Apple TV+ совместно с компанией Legendary Television снимут игровой сериал о монстре Годзилле и других мутантах киновселенной MonsterVerse. Как сообщает The Hollywood Reporter, действие сериала развернётся «после масштабной битвы между Годзиллой и Титанами, сравнявшей с землёй Сан-Франциско, и шокирующего открытия о реальности монстров»‎.

В центре повествования — семья, намеренная «раскрыть связанные с ней секреты и разобраться в наследии, связывающем её с тайной организацией под названием «Монарх».

Эта компания уже фигурировала в прошлых лентах о Годзилле. Сотрудники «Монарха»‎ стараются защитить мир от монстров и скрыть их существование.

Среди продюсеров проекта — Джоби Харольд («Грань будущего»), Тори Таннелл («Меч короля Артура»), Мэтт Фрэкшн («Соколиный Глаз»)‎ и Крис Блэк, ранее в качестве сценариста работавший над проектами «Звёздный путь: Энтерпрайз» и «Отчаянные домохозяйки»‎‎. Со стороны японской компании Toho, владеющей авторскими правами на Годзиллу, к ним присоединятся Хиро Мацуока («Покемон. Детектив Пикачу») и Такемаса Арита. Блэк также выступит шоураннером. Актёрский состав сериала и дата премьеры пока неизвестны.

Сериал станет частью медиафраншизы MonsterVerse, которая была запущена в 2014 году с блокбастером «Годзилла»‎. Помимо огромной ящерицы, во вселенной обитают гигантская обезьяна Кинг-Конг и другие монстры. В MonsterVerse также входят фильмы «Конг: Остров черепа»‎ (2017), «Годзилла 2: Король монстров»‎ (2019) и «Годзилла против Конга»‎ (2021). В совокупности ленты киновселенной в мировом прокате собрали почти $2 млрд. Идея и дальше расширять MonsterVerse возникла у кинематографистов после кассового успеха фильма «Годзилла против Конга»‎ — в мировом прокате лента собрала $460 млн, став одной из самых успешных с начала пандемии коронавирусной инфекции.

© Кадр из фильма «Годзилла против Конга»

Сериал о Годзилле — это не единственный проект, который расширит киновселенную. Netflix совместно с Legendary Television разрабатывают многосерийное аниме. Его сюжет во многом пересекается с историей, представленной в фильме «Конг: Остров Черепа»: группа людей попадает на остров, где обитают разные монстры. Среди них оказывается и Кинг-Конг.

Персонаж Годзилла впервые появился на экране в середине XX века. Образ огромной ящерицы был вдохновлён Кинг-Конгом. Изначально предполагалось, что новый на тот момент мутант будет осьминогом, но в итоге студия Toho решила сделать Годзиллу помесью динозавра и рептилии.

Первый фильм о Годзилле вышел в Японии в ноябре 1954 года. В картине в результате испытаний ядерного оружия пробуждается монстр-мутант, несколько веков пролежавший на дне Тихого океана. Ящерица начинает уничтожать города и убивать людей. Лента быстро обрела популярность, а у Годзиллы появилась масса поклонников по всему миру. Уже через год кинематографисты сняли сиквел — «Годзилла снова нападает».

За прошедшие десятилетия о гигантской ящерице вышло более 30 фильмов, а образ монстра стал одним из наиболее узнаваемых в массовой культуре. В многочисленных лентах Годзилла успел сразиться с гигантской бабочкой Мотрой, птерозавром Роданом, Кинг-Конгом, исполинской креветкой Эбирой и другими существами.

Годзилла также фигурирует в видеоиграх и сериалах. Премьера одного из них состоялась в 1998 году. Сюжет мультфильма также завязан на тайных военных экспериментах, разбудивших различных монстров. Одним из продюсеров стал Роланд Эммерих. Он же снял полнометражный фильм «Годзилла», вышедший в том же году.

В 2021-м был выпущен японский аниме-сериал «Годзилла: Сингулярность». В центре сюжета — молодые учёные, способные остановить Годзиллу и спасти человечество.