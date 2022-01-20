Вампиры в Российской империи: каким получился сериал Данилы Козловского «Карамора»

20 января в сети вышел фантастический сериал «Карамора». Режиссёром выступил Данила Козловский, он же исполнил главную роль. В ленте рассказывается альтернативная история Российской империи, причудливым образом переплетающаяся с реальностью. Действие разворачивается в начале XX века, в центре сюжета — анархист по прозвищу Карамора. Он узнаёт, что у власти стоят живущие столетиями и обладающие огромной силой вампиры. Герой решает бороться с монстрами.

На видеосервисе START вышли первые две серии фантастического триллера «Карамора». Режиссёром и одним из продюсеров проекта выступил Данила Козловский, ранее снявший ленты «Тренер» и «Чернобыль». Он же исполнил в картине главную роль. Также в сериале задействованы Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дмитрий Чеботарёв и другие актёры. Над сценарием работал филолог и историк Александр Фомин, приложивший руку к созданию популярного телесериала «Восьмидесятые».

Действие «Караморы» разворачивается в Российской империи начала XX века. По словам Данилы Козловского, авторы проекта стремились учитывать реальные исторические события того времени и исключительно в соответствии с ними вводить в сюжет настоящих политиков и деятелей культуры.

Так, в ленте фигурируют Пётр Столыпин, Владимир Маяковский, Феликс Юсупов, Лев Толстой и другие известные личности. Тем не менее, зрителю показывают альтернативную историю страны, значительно отличающуюся от настоящей благодаря фантазии кинематографистов. В мире «Караморы» присутствуют вампиры, многие из них стоят у власти.

Главный герой — анархист по прозвищу Карамора. Он узнаёт о существовании вурдалаков и решает всячески бороться с ними, невзирая на несоизмеримые возможности: монстры обладают колоссально силой. В одной из схваток Карамора теряет возлюбленную и друзей. Он пытается распространить информацию о вампирах и получить поддержку властей, однако ему практически никто не верит. Тогда герой сам собирает команду и ищет способ расправиться с монстрами. Карамора ещё не знает, что его возлюбленная стала одним из них.

© Кадр из сериала «Карамора»

Прежде всего «Карамора» увлекает за счёт качественной проработки вселенной, в которой реальные события переплетаются с вымышленными, а социализм и наука — с мистикой.

«С одной стороны, рубеж XIX-XX веков — время символизма и модерна, расцвет мистических и эзотерических учений, когда популярны становятся сюжеты о призраках и вампирах, почти на каждой вечеринке-салоне гадают, вызывают дьявола и общаются с «зелёной феей». С другой, это период научного прогресса и материализма. Дарвин, Маркс и Бакунин рисуют реальность, лишённую метафизики. Поэт-декадент и эсер-бомбист могли быть друзьями и снимать одну комнату на двоих, а порой мистика и социализм очень причудливо сочетались в душе даже одного человека. Мне хотелось столкнуть эти две реальности в своём сценарии», — рассказывает Александр Фомин.

Можно с полной уверенностью сказать, что ему удалось реализовать задуманное — причём вполне органично. Сценарий «Караморы» затрагивает множество героев, локаций и побочных сюжетов.

Ещё больше способствует погружению в мир «Караморы» проработка декораций, костюмов и реквизита. Так, съёмки прошли более чем в 200 локациях в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Тбилиси. Команда проекта работала в том числе в старых усадьбах и особняках, а для актёров было изготовлено около 700 костюмов.

Придерживаясь во всём атмосферы начала XX века, кинематографисты демонстрируют и новаторские решения, подчёркивающие оригинальность вселенной. Они прослеживаются как в одежде, так и в технических изобретениях: с их помощью авторы сериала попытались показать значение научного прогресса для обозреваемого исторического периода.

© Кадр из сериала «Карамора»

Кинематографистам удалось найти оригинальный подход к изображению вампиров. В обычном состоянии те соответствуют стандартным представлениям, знакомым зрителям по множеству других кинопроектов, — выглядят как люди, долго живут, не стареют, боятся серебра и огня. Однако авторы «Караморы» уделили немало внимания теме вампирской смерти и показали её максимально откровенно, не боясь вызвать у зрителей отвращение. Так, в сериале демонстрируется, что происходит с телом монстра в результате различных попыток его убить. Интересен и процесс восстановления сильно раненного или высохшего от голода вампира, также показанный крупным планом.

Практически не вызывает вопросов история возлюбленной Караморы, Алины. Ей уже в первых сериях приходится пережить серьёзную трансформацию от хрупкой, но смелой девушки, намеренной бороться с монстрами, до вампирши, которая боится убивать, но после определённых событий переходит черту.

Запоминается и князь Руневский в исполнении Филиппа Янковского — столетний вампир, всё повидавший, спокойный и ироничный, — а также аристократ Свечников (Андрей Смоляков), такой же опытный и мудрый, но стесняющийся своего возраста.

© Кадр из сериала «Карамора»

К сожалению, сам Карамора при этом не интересен. Он, как и некоторые предыдущие герои Данилы Козловского, сильно идеализирован. Анархист столь привлекателен, что у возлюбленной при взгляде на него одежда падает сама. Бывшая девушка на Карамору, кажется, зла, но в её взгляде считывается тоска по прошлому. Даже случайная прохожая тянет к герою руки, чтобы его хотя бы потрогать, а новая знакомая — быстро спаивает, пристаёт и, наткнувшись на вялый отказ, насилует.

Естественно, Карамора хорош не только в отношениях с женщинами. Он хитёр, решителен и непобедим, дерётся как Джеймс Бонд и один запросто справляется с толпой. В какой-то момент зрителю может показаться, что есть в этом образе перегиб. Вероятно, понимая это, кинематографисты решили снизить градус идеальности и показать, что герой может не всё: он не умеет ездить на велосипеде.

Самолюбование заметно и в постановке картины, что порой совсем не идёт ей на пользу.

В целом сериал достаточно динамичен: в нём есть и экшен, и юмор, и чувства, и размышления на философские темы. Немало внимания уделено рассуждениям о социальных проблемах, актуальных и в наши дни. Однако во многих сценах с Данилой Козловским повествование начинает сильно проседать. Вместо ярких событий с экрана звучат пафосные агитационные речи анархиста и его затянутые монологи, своим содержанием иногда провоцирующие зрителя на смех там, где подобная реакция, скорее всего, не предполагалась.

От внимательного зрителя не укроется и желание Козловского иногда поиграть в Тарантино. Безусловно, и до, и после культового режиссёра многие кинематографисты показывали в своих фильмах совсем нереалистичные реки крови и демонстративно жестокие и изобретательные способы расправы. Такие решения удачно вписываются в стилистику проекта. Однако в глаза бросается и демонстрация любимых Квентином женских стоп — навязчивая и совершенно не обязательная.

К слову, пилотной серией «Караморы» занимался Илья Найшуллер («Хардкор», «Никто»). Позднее Козловский полностью переснял сериал, оставив после коллеги лишь несколько эпизодов. Не исключено, что у Найшуллера по тому же сценарию получилась совсем другая история.