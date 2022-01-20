Бабочки и литература: тест RT о Владимире Набокове

Большую часть своей жизни Владимир Набоков провёл за границей, где писал произведения на русском и английском языках. Будучи писателем-эмигрантом, он не мог рассчитывать на публикации в СССР. В предисловии к роману «Дар» Набоков отмечал: «Занятно было бы представить себе режим, при котором «Дар» могли бы читать в России». Сейчас его творчество, как и биография, доступно каждому во всех подробностях, от учёбы в Тенишевском училище до увлечения энтомологией — коллекционированием и изучением бабочек. Что вы знаете о жизни и судьбе Владимира Набокова? Проверьте себя с тестом RT.

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