Тюремная кухня и «хардкорные вечеринки»: о чём сериал «Ресторан по понятиям»

В сети состоялась премьера многосерийной криминальной комедии «Ресторан по понятиям». Центральные роли в ленте исполнили Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычёв и Иван Кокорин. Их герои, бывшие заключённые, арендуют точку общепита рядом с банком: они планируют сделать подкоп и ограбить хранилище. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, бандиты открывают заведение, которое поражает гостей тюремной кухней и специфическим обслуживанием. Внезапно ресторан становится популярным, а герои встают перед выбором — довести начатое до конца или переквалифицироваться в рестораторы.

В четверг, 20 января, на видеосервисе PREMIER вышла многосерийная криминальная комедия «Ресторан по понятиям». Режиссёром проекта выступил Давид Дадунашвили, для которого этот сериал стал дебютным. Ранее кинематографист в качестве художника работал на лентах «Защитники», «Непрощённый» и «Кома». Сценарий написал Гайк Асатрян («Проклятый чиновник», «Манюня»).

Действие сериала разворачивается вокруг трёх бывших заключённых — Шустрого (Владимир Вдовиченков), Кувалды (Дмитрий Дюжев), Кощея (Владимир Сычёв) и Кильки (Иван Кокорин). Они замышляют грандиозное ограбление банка. С этой целью герои арендуют точку общественного питания, из которой можно сделать подкоп к хранилищу. Чтобы не привлекать внимания, бандиты действительно открывают ресторан в близком им тюремном стиле.

Помимо специфического антуража, этот ресторан отличает оригинальное меню (там подают «Баланду с лососем по владимирско-централовски», «Стейк с кровью по-бутырски» и «Фирменный салат с глухонемыми морскими тварями «Матросская Тишина») и грубое обслуживание. Так, гостей могут заставить поменяться столиками, если «официант» перепутал заказы, или просто выгнать.

Заведение неожиданно начинает пользоваться популярностью. Тогда герои оказываются перед выбором — завершить начатое или забыть о криминале и вплотную заняться ресторанным бизнесом.

Авторы сериала не сразу погружают зрителя в перипетии ресторанной жизни бывших заключённых. Поначалу кинематографисты намекают — дальше будет весело, а затем сосредотачиваются на личных историях героев. В частности, рассказывают драму из прошлого Шустрого и освещают некоторые детали жизни Кощея. Заявленный как комедия сериал на довольно продолжительный период (учитывая менее чем 20-минутный хронометраж) трансформируется в мелодраму.

При этом подобные эпизоды, придуманные, вероятно, чтобы получше познакомить аудиторию с героями и заставить её сострадать, со своими задачами не справляются. Проблемы Шустрого, которому посвящена основная часть первой серии, довольно банальны и предсказуемы, да и сам бандит не слишком убедителен и симпатичен. Шустрый уверяет, что твёрдо решил завязать с криминалом, и пытается найти работу. Но его решимость заканчивается примерно там же, где началась: без диплома героя не берут грузчиком, и он тут же соглашается на ограбление. Об остальных грабителях из первых серий удаётся узнать ещё меньше. Такая проработка персонажей, особенно с учётом их рода деятельности, почти не оставляет шансов на сочувствие со стороны зрителя.

Кадр из сериала «Ресторан по понятиям»

© kinopoisk.ru

Поначалу может разочаровать и практически полное отсутствие обещанной комедии. Впрочем, судя по словам кинематографистов, в сериале нашлось место для глубоких тем и трансформаций героев. Остаётся надеяться, что всё задуманное в итоге будет раскрыто достойным образом.

Как отмечает Владимир Вдовиченков, «Ресторан по понятиям» — сериал «всё же не про уголовников, а про то, как люди с непростой судьбой и жизненными трудностями меняются, начинают верить в дружбу, в любовь». С ним согласен и Дмитрий Дюжев, утверждающий, что «за гэгами и лёгким юмором стоит история исправления».

К счастью, комедийная составляющая становится более явной к середине второй серии. Юмор выстраивается непосредственно вокруг работы героев в ресторане. Наряду с их манерой общения и обслуживания, недопустимой ни в одном настоящем заведении, забавляет реакция посетителей и простых прохожих на столь специфическое место. Гости расценивают его как очень оригинальное, с вкусной кухней и «хардкорными вечеринками». Владельцев же посетительницы называют «дружными ребятами» и «джентльменами».

Большим достоинством проекта стал сильный актёрский состав. Артисты, уже знакомые зрителям в том числе в криминальных образах, органичны и здесь. Правда, утрированные герои «Ресторана по понятиям» первое время плохо вписываются в мелодраматичное начало, но постепенно всё становится на свои места.

Особенно из колоритной бандитской компании выделяется Кувалда. Герой Дюжева может похвастаться не только самым ярким и взрывным характером, но и комичными манерами, а также запоминающимся внешним видом. Каждое появление артиста в кадре меняет настроение сцены и вносит разнообразие даже в скучные эпизоды.

К сожалению, ключевые повороты сюжета, самые интересные и интригующие, далеко не оригинальны. Идея с открытием ресторана ради тайных целей и неожиданной его популярностью уже фигурировала в южнокорейской ленте «Экстремальная работа». Там, правда, ресторан арендовали полицейские, чтобы следить за бандой наркоторговцев, а готовили они жареную курицу. Решение с подкопом к банковскому хранилищу, пусть и менее очевидно, отсылает к испанскому сериалу «Бумажный дом».

Впрочем, «Ресторан по понятиям» заметно отличается как от этих нашумевших предшественников, так и от другой кинопродукции яркой стилистикой и общим хулиганским настроением. Кроме того, ко второй серии кое-как справившаяся с затянутой предысторией лента наконец приобретает нужную динамику и обрастает интригующими побочными сюжетами. Всё это даёт надежду на увлекательное и эффектное продолжение.