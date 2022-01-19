Жертва случая: Гаспар Ульель скончался в результате инцидента на горнолыжном курорте

Французский актёр Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет после происшествия на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе. Артист получил несовместимые с жизнью травмы после столкновения с другим лыжником на пересечении двух трасс. Ульель широко известен по фильмам «Долгая помолвка», «Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света» и многим другим.

Французский актёр Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет.

18 января артист получил несовместимые с жизнью травмы во время отдыха на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе, столкнувшись с другим лыжником на пересечении двух синих трасс. Как сообщают местные СМИ, в момент прибытия сотрудников спасательной службы Ульель находился в бессознательном состоянии. Вертолётом он был экстренно доставлен в госпиталь в Гренобле, однако спасти его не удалось. Согласно заявлению жандармов, на момент прибытия в больницу актёр находился на грани смерти.

О состоянии второго лыжника не сообщается. Известно, что правоохранительные органы уже начали расследование инцидента.

«Гаспар Ульель вырос на кино, а кино выросло благодаря ему. Они без памяти любили друг друга. Теперь мы будем пересматривать его лучшие роли, ловя его взгляд, с болью в сердце. Мы потеряли (настоящего. — RT) французского актёра», — написал в Twitter премьер-министр Жан Кастекс.

Близкие Гаспара Ульеля пока не дали развёрнутого комментария по поводу случившегося. Последняя запись в Instagram спутницы артиста, модели Гаэль Пьетри, датирована 12 января. Пьетри поздравляет их с Ульелем общего сына с днём рождения — мальчику исполнилось шесть лет. Пост сопровождается видеороликом с горнолыжного склона.

© Кадр из фильма «Ганнибал: Восхождение»

Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в западном пригороде Парижа. Его мать занималась организацией модных показов, отец работал стилистом. Однако Гаспар не пошёл по стопам родителей: он ещё в юности начал проявлять актёрские способности, и именно в этом нашёл своё призвание, хотя поначалу мечтал стать режиссёром.

Ульель впервые появился на экране в сериале французского производства «Доктор Марго» (1997), а позднее снялся ещё в ряде телевизионных проектов. В большом кино артист дебютировал в 2000-х. На заре карьеры он сыграл второстепенных персонажей в фильмах «Белфегор — призрак Лувра», «Братство волка» и «Целуй кого хочешь». Тогда ему довелось поработать на одной площадке с такими звёздами европейского кино, как Софи Марсо, Венсан Кассель, Моника Беллуччи и Шарлотта Рэмплинг.

Мировую известность Гаспару Ульелю принесла главная роль в фильме «Долгая помолвка» (2004). Его экранной партнёршей стала Одри Тоту. Фильм получил две номинации на «Оскар» и удостоился ряда престижных наград. Ульель стал обладателем премии «Сезар» как самый многообещающий актёр.

Визитной карточкой артиста стала роль Ганнибала Лектера в триллере Питера Веббера «Ганнибал: Восхождение». Среди прочих громких проектов с участием Ульеля — киноальманах «Париж, я люблю тебя», удостоенная призов Каннского кинофестиваля драма Ксавье Долана «Это всего лишь конец света» и биографическая лента «Сен-Лоран. Стиль — это я», где артист сыграл известного дизайнера Ива Сен-Лорана. В числе последних работ Ульеля — роль злодея Антона Могарта, также известного как Полуночный человек, в сериале по комиксам Marvel «Лунный рыцарь». Премьера ленты запланирована на март 2022 года.

Гаспар Ульель также работал моделью. В частности, он был лицом средства для бритья от Chanel.

Артист состоял в отношениях с французской актрисой Сесиль Кассель и журналисткой из Монако, членом княжеской семьи Шарлоттой Казираги. В 2013 году Ульель начал встречаться с французской моделью и певицей Гаэль Пьетри.

В 2016 году Ульель дал интервью журналу Bazaar, где в контексте обсуждения своих актёрских работ отметил, что «стал практически бессмертным».

«У меня на эту тему даже есть шутка: я столько раз погибал на экране, что стал практически бессмертным в реальной жизни», — заявил артист.