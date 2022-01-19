Фронт за линией фронта: тест RT о партизанах Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны активную борьбу с оккупантами в тылах немецких войск вели партизанские отряды. Какие-то из них были укомплектованы кадровыми военными и сотрудниками НКВД, а какие-то состояли из простых советских граждан, оказавшихся в зоне оккупации. В этой борьбе участвовали больше 1,1 млн человек. Что вы знаете о партизанах Великой Отечественной войны? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Макс Альперт