Фронт за линией фронта: тест RT о партизанах Великой Отечественной войны
В годы Великой Отечественной войны активную борьбу с оккупантами в тылах немецких войск вели партизанские отряды. Какие-то из них были укомплектованы кадровыми военными и сотрудниками НКВД, а какие-то состояли из простых советских граждан, оказавшихся в зоне оккупации. В этой борьбе участвовали больше 1,1 млн человек. Что вы знаете о партизанах Великой Отечественной войны? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Макс Альперт
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