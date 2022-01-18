Чёрная комедия про апокалипсис и «Аллея кошмаров» дель Торо: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг в российский прокат выходит драматический триллер Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров»‎ с Брэдли Купером и Кейт Бланшетт. Также на больших экранах покажут чёрную комедию «Тихая ночь» о праздновании Рождества перед апокалипсисом. Сразу несколько релизов подготовили французские кинематографисты. В ленте «9 причин, чтобы жить» рассказывается о дружбе избалованного молодого человека (Виктор Бельмондо) со страдающим от серьёзного заболевания подростком, а «Событие» повествует о студентке, решившейся на отчаянный шаг. Об этих и других кинопремьерах недели — в материале RT.

«Аллея кошмаров»‎ (Nightmare Alley)

Стэн Карлайл (Брэдли Купер) выступает на уличных шоу. Он притворяется, будто умеет читать мысли, но на самом деле просто обманывает людей. Однажды герой знакомится с психиатром Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) и решает на пару с ней заняться более прибыльным и опасным делом: Риттер должна раскрывать Карлайлу тайны своих клиентов, а тот при помощи этой информации убеждать богачей, что может общаться с их мёртвыми родственниками.

К звёздному составу «Аллеи кошмаров»‎ присоединились Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и Тони Коллетт.

Картину срежиссировал Гильермо дель Торо, он же выступил одним из сценаристов и продюсеров триллера. От многих более ранних фильмов постановщика этот отличает отсутствие сверхъестественного и фантастики.

В основе «Аллеи кошмаров» — одноимённый роман американского писателя Уильяма Линдсэя Грешама, опубликованный в 1946 году. В 1947-м произведение было экранизировано Эдмундом Гулдингом («Гранд Отель»‎). По словам дель Торо, в своей новой работе он хотел сделать акцент на мрачных эпизодах книги.

«Тихая ночь»‎ (Silent Night)

Чёрная комедия «Тихая ночь» ‎стала полнометражным дебютом режиссёра и сценаристки картины Камилль Гриффин. Одного из центральных героев фильма сыграл её сын Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»‎), вместе с ним снялись его братья Харди и Джилби. Роли их родителей исполнили Мэттью Гуд и Кира Найтли. Также в картине задействованы Аннабелль Уоллис («Меч короля Артура»‎), Лили-Роуз Депп («Король Англии»‎) и Руфус Джонс («Иностранец»‎).

Но даже столь яркий актёрский состав не сумел обеспечить «Тихой ночи» хорошую критику. На портале Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» фильма составил 64%.

«За считаные минуты нам показывают апокалиптический эпик, политическую сатиру, комедию с кровью и чёрным юмором и маниакально наигранную мелодраму. Все эти составляющие тянут одеяло на себя, в итоге нейтрализуя друг друга», — отмечает автор The Times Кевин Маэр.

По сюжету, семья приглашает друзей на рождественский ужин в своё загородное поместье. Однако это застолье отличается от других празднований. Планету вот-вот накроет ядовитый газ, что, как ожидается, приведёт к мучительной смерти каждого. Во время последней встречи герои раскрывают друг другу свои чувства.

Известно, что съёмочный процесс практически завершился ещё до начала пандемии коронавируса.

«9 причин, чтобы жить» (Envole-moi)

Избалованный молодой человек Томас привык к праздному образу жизни. В конце концов его отцу, детскому хирургу, надоедают выходки сына. Врач ставит отпрыска перед выбором: либо тот возьмёт на попечение подростка Маркуса, с рождения страдающего от серьёзного заболевания, либо лишится средств. Томас выбирает первое и, не имея опыта общения с детьми, пытается научить отчаявшегося подопечного радоваться. Впоследствии их дружба переворачивает и жизнь главного героя.

Томаса сыграл молодой французский актёр Виктор Бельмондо — внук Жан-Поля Бельмондо, а режиссёром ленты выступил Кристоф Барратье. Он известен прежде всего благодаря драме «Хористы», в 2005 году номинированной на «Оскар».

Постановщик отмечает, что в новом проекте его больше всего вдохновляет «случайная встреча двух персонажей, являющихся по-своему сломанными людьми, борющимися за жизнь».

«Инвалидность Маркуса мешает ему вести нормальную жизнь, в то время как Виктор вполне здоров, но не способен найти свой путь, всегда пытаясь убежать от реальности. Их наивность и невинность очень трогают меня, может быть, потому, что эти черты есть и во мне», — рассказывает Барратье.

«Событие» (L'événement)

Действие драмы «Событие» разворачивается во Франции 1960-х. В центре внимания — темы равенства и прав женщин.

Главная героиня, студентка Анна, незадолго до выпуска узнаёт о своей беременности. Счастливое будущее девушки, мечтающей стать писательницей, оказывается под угрозой. Анна не может продолжать полноценно учиться, а также сталкивается с другими проблемами, связанными с её социальным положением. Девушка решается на отчаянный шаг, который грозит ей тюремным заключением.

«Аборт не единственная тема, затронутая в фильме. Моя главная героиня Анна — социальная изменница. Она из рабочей семьи. Она первая поступила в университет. Атмосфера факультета кажется более буржуазной, с более строгими правилами и моралью. Анна перемещается из одного мира в другой, сохраняя при этом секрет, который может разбить все её надежды. В 20 лет вы уже ищете своё место в мире. Как вы это делаете, когда ваше собственное будущее постоянно находится под угрозой?» — задаётся вопросом режиссёр картины Одри Диван.

Фильм основан на одноимённом автобиографическом романе Анни Эрно. В 2021 году лента была удостоена главного приза Венецианского кинофестиваля.

«Всё прошло хорошо» (Tout s'est bien passé)

Софи Марсо, с середины 2010-х практически не появляющаяся на экране, возвращается с главной ролью в драме Франсуа Озона «Всё прошло хорошо». Она сыграла женщину по имени Эммануэль, 85-летний отец которой перенёс инсульт. Частично парализованный мужчина просит дочь помочь ему покончить с собой. Сперва героиня отказывается, однако со временем меняет своё мнение.

Сюжет фильма основан на личном опыте писательницы Эммануэль Бернейм, которая пережила эвтаназию отца.

Сама Бернейм ушла из жизни в 2017 году. Франсуа Озон сотрудничал с ней в рамках проектов «Под песком», «Бассейн», «5 × 2» и «Рики».

Роли в картине также исполнили Шарлотта Рэмплинг («Ночной портье», «Меланхолия»), Андре Дюссолье («Невезучие») и Жеральдин Пайя («Молода и прекрасна»).

«Тайна»

Соня (Диана Енакаева) и Катя (Полина Симачёва) знакомятся на новогоднем представлении. У девочек мало общего: Катя и её брат живут в детском доме, а Соню воспитывает отец (Пётр Фёдоров) — успешный бизнесмен. Предпринимателю помогают няня (Диана Пожарская) и будущая мачеха девочки (Оксана Акиньшина). Мама Сони, известная писательница, загадочным образом исчезла. Обе девочки очень любят одну её сказку, несмотря на то что произведение не закончено. Однако Соня считает, что на последней странице мама оставила близким послание. Чтобы решить свои проблемы, Соня и Катя меняются местами.

Съёмки фильма прошли ещё весной 2018 года, однако релиз несколько раз переносился. Одну из ролей в картине исполнил Михаил Ефремов.