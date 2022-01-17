Отто Дикс или Наталия Гончарова? Тест RT о художниках-авангардистах

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RT
Авангардизмом в искусстве ХХ века называют совокупность движений и направлений, которые ставили своей задачей создание новых форм творчества, постоянный эксперимент и разрыв с существующими традициями. Эти течения одинаково затронули зарубежье и Россию, подарив миру в том числе таких знаменитых художников, как Казимир Малевич, Павел Филонов и Марсель Дюшан. Сможете ли вы отличить произведение русского авангардиста от зарубежного? Проверьте себя с тестом RT.
Отто Дикс или Наталия Гончарова? Тест RT о художниках-авангардистах
  • globallookpress.com
  • © Lorenzo Carnero

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