Отто Дикс или Наталия Гончарова? Тест RT о художниках-авангардистах

Авангардизмом в искусстве ХХ века называют совокупность движений и направлений, которые ставили своей задачей создание новых форм творчества, постоянный эксперимент и разрыв с существующими традициями. Эти течения одинаково затронули зарубежье и Россию, подарив миру в том числе таких знаменитых художников, как Казимир Малевич, Павел Филонов и Марсель Дюшан. Сможете ли вы отличить произведение русского авангардиста от зарубежного? Проверьте себя с тестом RT.

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© Lorenzo Carnero