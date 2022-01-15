Великий немой: тест RT о дореволюционном русском кино

Кинематограф пришёл в Россию в конце XIX века — первые киносеансы проходили в Санкт-Петербурге в 1896 году. Новый вид искусства триумфально прошёл по всей Российской империи, и к 1917 году в стране уже была своя индустрия с известными студиями и звёздами первой величины. Что вы знаете об эпохе дореволюционного русского кинематографа? Проверьте себя с тестом RT.

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