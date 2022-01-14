Ученье — свет: тест RT о ликвидации безграмотности в постреволюционной России

В 1919 году советское правительство приняло декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Законодательный акт положил начало целой череде мер, среди которых было обучение детей и взрослых чтению, счёту и письму, создание системы всеобщего и обязательного образования. Что вы знаете об этом? Проверьте себя с тестом RT.

© Wikimedia Commons / Public Domain