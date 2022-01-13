Отказ от монархии: тест RT об Учредительном собрании

В 1917 году в России прошли выборы, по результатам которых было сформировано Учредительное собрание. Парламентский орган власти должен был определить дальнейшее государственное устройство страны. На его создание ушло несколько месяцев, и в итоге оно было созвано после Октябрьской революции. Что вы знаете об Учредительном собрании? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости