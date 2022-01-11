Тайная служба: тест RT о внешней разведке России
В 1920 году в составе ВЧК была создана разведывательная служба — Иностранный отдел. С тех пор эта организация не единожды меняла своё название, а в постсоветское время превратилась в Службу внешней разведки РФ. Что вы знаете об истории внешней разведки России, её сотрудниках и операциях? Проверьте себя с тестом RT.
- AP
- © Mikhail Metzel, File
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