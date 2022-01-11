Тайная служба: тест RT о внешней разведке России

В 1920 году в составе ВЧК была создана разведывательная служба — Иностранный отдел. С тех пор эта организация не единожды меняла своё название, а в постсоветское время превратилась в Службу внешней разведки РФ. Что вы знаете об истории внешней разведки России, её сотрудниках и операциях? Проверьте себя с тестом RT.

AP

© Mikhail Metzel, File