Тайная служба: тест RT о внешней разведке России

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В 1920 году в составе ВЧК была создана разведывательная служба — Иностранный отдел. С тех пор эта организация не единожды меняла своё название, а в постсоветское время превратилась в Службу внешней разведки РФ. Что вы знаете об истории внешней разведки России, её сотрудниках и операциях? Проверьте себя с тестом RT.
Тайная служба: тест RT о внешней разведке России
  • AP
  • © Mikhail Metzel, File

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