Зарождение Kingsman и новый «Крик»: главные кинопремьеры недели

На этой неделе в российский прокат выходит лента Мэттью Вона «King’s Man: Начало» о зарождении частной разведывательной службы. Также в кинотеатрах можно будет увидеть пятую часть хоррор-франшизы «Крик», режиссёрскую работу Шона Пенна «Фальшивомонетчик» и анимационную ленту «Даже мыши попадают в рай» о дружбе и преодолении предрассудков. Среди заметных премьер отечественного производства — комедия «Убить босса».

«King’s Man: Начало» (The King's Man)

«King’s Man: Начало» представляет собой приквел фильмов Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо», вышедших в 2014 и 2017 годах соответственно. Оба проекта успешно выступили в прокате, заработав более $410 млн. При этом если первый получил высокие оценки как критиков, так и зрителей (рейтинг картины на портале Rotten Tomatoes составляет 75% согласно отзывам экспертов и 84% по итогам реакции широкой аудитории), то второй был встречен куда более прохладно.

В фильме «King’s Man: Начало» рассказывается история основания частной британской разведывательной службы, за приключениями сотрудников которой зрители следили в предыдущих частях.

В центре сюжета — аристократ и ветеран войны Орландо Оксфорд (Рэйф Файнс). В годы Первой мировой он и его товарищи попытаются спасти миллионы людей.

«Стиль повествования неловко перескакивает с масштабной колониальной мелодрамы на угрюмую батальную эпичность, манерные псевдобондовские выходки и дремучий, несмешной фарс. Всё это существует в разных ипостасях утомительной бесшабашности, начиная от ребячливого Распутина в исполнении Риса Иванса — этакий танцующий блюющий монах-мистик — и заканчивая мрачным и благоговейным эпизодом в окопах», — рассказывает о картине автор The Guardian Симран Ханс.

Кадр из фильма «King’s Man: Начало»

«Крик» (Scream)

Спустя более десяти лет с момента премьеры четвёртой части кинофраншизы «Крик» в прокат выходит пятый фильм серии. Сюжет по-прежнему разворачивается вокруг Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл. В родном городе Сидни снова орудует убийца в белой маске, и героиня готовится к очередной кровавой схватке с преступником.

За постановку первых четырёх лент серии отвечал Уэс Крэйвен. Помимо «Крика», пользовавшегося популярностью у широкой аудитории, он работал над одной из самых успешных хоррор-франшиз — «Кошмар на улице Вязов».

Постановщик скончался в 2015 году. После этого в продолжение «Крика» мало кто верил. Даже Нив Кэмпбелл выражала сомнения по поводу своего участия в очередном фильме, однако её сумели переубедить режиссёры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я иду искать»). Постановщики подчеркнули, что пришли в профессию именно благодаря Крэйвену, а в новом «Крике» намерены почтить наследие предшественника.

«Фальшивомонетчик» (Flag Day)

Шон Пенн, известный прежде всего как актёр, ранее неоднократно садился в режиссёрское кресло. Среди его наиболее заметных работ — биографическая драма о путешественнике Кристофере Маккэндлессе «В диких условиях», номинированная на ряд престижных наград и удостоенная «Золотого глобуса» за лучшую песню.

«Фальшивомонетчик» Пенна ранее был отобран в основной конкурс Каннского кинофестиваля. В основу сюжета картины легли мемуары Дженнифер Фогель, в которых автор рассказывает о своих отношениях с отцом — преступником и аферистом Джоном.

Главную роль в ленте исполнил Шон Пенн, а детей его героя сыграли его собственные дети — Дилан Пенн («Элвис и Никсон») и Хоппер Пенн («Между мирами»).

«Убить босса»

Друзья Ника, Стас и Тёмыч, работают в разных сферах, но все как один ненавидят руководство. В преддверии Нового года герои решают убить своих начальников. На то, чтобы спланировать преступление, у них есть сутки.

Режиссёром и сценаристом картины выступил Алексей Зотов. Для него этот проект стал дебютом в полном метре. И хотя синопсис фильма выглядит мрачным, постановщик утверждает, что стремился сделать весёлый и добрый фильм.

«Я хотел создать не просто фильм, а кинокомикс. Гротескная актёрская игра, графика, звуковое сопровождение, прикольные монтажные склейки — всё это я делал для того, чтобы фильм получился абсолютно уникальным. А ещё, несмотря на название, я хотел сделать безумно добрый и смешной фильм. И, судя по смеху и аплодисментам в зале, у меня это получилось», — рассказал режиссёр на премьере картины.

«Даже мыши попадают в рай» (I mysi patrí do nebe)

«Даже мыши попадают в рай» — анимационная лента о любви, надежде, мужестве и преодолении предрассудков. По сюжету в результате несчастного случая два заклятых врага — мышонок и лис — попадают в звериный рай. Там они лишаются своих инстинктов и становятся лучшими друзьями. Позднее герои вновь возвращаются на Землю, но на этот раз перерождаются в других телах: мышонок становится лисом, а лис — мышонком. Тёплые отношения героев сохраняются, однако окружающие оказываются против их дружбы.

Мультфильм снят в технике кукольной анимации с использованием компьютерной графики. По мнению автора Los Angeles Times Трейси Браун, «такие детали, как текстурная шерсть на куклах ручной работы или трава и веточки на затейливых съёмочных площадках, создают причудливую и тёплую атмосферу, уникальную для такого рода произведений — даже в истории, создатели которой не боятся сделать её несколько мрачноватой».

Над производством ленты работали кинематографисты из Чехии, Франции, Польши и Словакии. В основу сюжета легла одноимённая книга Ивы Прохазковой.