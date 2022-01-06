«Человек, который мог стать МакКуином»‎: Тарантино написал книгу о Рике Далтоне из «Однажды в… Голливуде»‎

Режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что почти закончил работу над книгой о главном герое его собственного фильма «Однажды в… Голливуде»‎. Произведение называется «Человек, который мог стать МакКуином: Фильмография Рика Далтона». В нём повествуется о творчестве выдуманного героя. По мысли постановщика, фильмографию пишет он сам после вымышленной встречи с Далтоном в 1998-м. Годом ранее вышла дебютная книга Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Американский режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что почти закончил работу над книгой о Рике Далтоне — герое фильма «Однажды в… Голливуде»‎. Произведение получило название «Человек, который мог стать МакКуином: Фильмография Рика Далтона». По словам постановщика, в рукопись ещё требуется внести правки.

Кинозвезду вестернов в картине сыграл Леонардо Ди Каприо. Свою книгу автор сравнивает с настоящими фильмографиями актёров 1970-х.

Режиссёр приводит краткую биографию Далтона, а также описывает весь его творческий путь вплоть до завершения карьеры в 1988 году. Тарантино обозревает каждую работу Далтона и пересказывает краткое содержание выдуманных лент с участием несуществующего актёра.

По замыслу Тарантино, фильмографию актёра пишет он сам — Квентин Тарантино конца 1990-х. Автор рассказал о собственной вымышленной встрече с Риком Далтоном, которая якобы произошла в 1998 году во время Гавайского международного кинофестиваля.

«Они договариваются вместе пообедать. Рик приходит в отель, в котором я остановился, — и это он! Располнел килограммов на 20, но это он. Мы вовсю веселимся, он оказывается классным парнем, даже приходит на показ моего фильма. Он давно отошёл от дел и обычно посещает [всего] пару премьер в год»,‎ — отмечает Тарантино в подкасте Empire.

По словам постановщика, выдуманная встреча с актёром вдохновила Тарантино в 1999 году устроить ретроспективу фильмов Рика Далтона. Актёру мероприятие понравилось, а режиссёр решился написать биографию кинематографиста. В предисловии читателей будет ждать большое интервью с Риком Далтоном.

Сам Тарантино считает, что фильмографию Далтона сможет оценить «узкая аудитория»‎.

«Все, кому нравится Рик, кому он небезразличен, кому интересно узнать траекторию его карьеры, кто проникся моей альтернативной историей Голливуда... Что ж, эта книга доводит альтернативную историю Голливуда до самого её горького конца», — уверяет режиссёр.

Фильм «Однажды в… Голливуде»‎ вышел в 2019 году. В основе картины — реальные события 1969 года, в частности убийство голливудской актрисы, супруги Романа Полански Шэрон Тейт последователями секты Чарльза Мэнсона. Главные герои ленты — актёр Рик Далтон и его дублёр Клифф Бут (Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт) — становятся причастными к судьбе жены Полански. Вымышленные герои меняют ход истории. Фильм получил два «Оскара»‎, три «Золотых глобуса»‎ и множество других наград.

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Через два года свет увидела книга Тарантино «Однажды в Голливуде»‎‎. По просьбе автора 400-страничный роман издали в мягкой обложке. Книга частично повторяет картину, а также содержит много новой информации: истории преступлений «Семьи» Мэнсона, анекдоты из жизни Голливуда, детали биографий главных и второстепенных персонажей. Немало страниц посвящено каскадёру Клиффу — Тарантино описал увлечения и характер героя. Кроме того, в книге автор несколько раз косвенно упоминает самого себя. Например, согласно сюжету романа, главный герой Рик Далтон, находясь под впечатлением от творчества музыканта Курта Заступила (реальный отчим Тарантино), оставляет автограф для его сына Квентина.

В скором времени должна выйти ещё одна книга Квентина Тарантино — «Спекуляция кино». Автор надеется закончить её до выпуска фильмографии Рика Далтона. В нехудожественном произведении будут собраны различные материалы о кинематографе 1970-х годов: эссе, рецензии и другие. Как и дебютную книгу Тарантино, «Спекуляцию кино» выпустит издательская компания HarperCollins, однако точная дата её выхода пока неизвестна.

Ранее Квентин Тарантино заявлял о намерении снять спагетти-вестерн, в котором герои будут говорить на разных языках. Однако не исключается, что следующей лентой постановщика может стать продолжение культового боевика «Убить Билла»‎. В октябре 2021-го на Римском кинофестивале режиссёру задали соответствующий вопрос, на который Тарантино ответил: «Почему бы и нет?»