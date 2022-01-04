Антиутопия о городе женщин и «Ромео и Джульетта» в ростовских декорациях: семь ожидаемых российских сериалов

Российские видеосервисы и онлайн-кинотеатры запланировали на 2022 год релизы множества сериалов оригинального производства. В их числе — криминальная лента «И снова здравствуйте!» об ожившем после убийства бандите, «Закрыть гештальт» о водителе такси, который видит души покойников, и «Нулевой пациент» о вспышке ВИЧ, произошедшей в 1980-х в Элисте. Подробнее об этих и четырёх других ожидаемых многосерийных проектах — в материале RT.

«Нулевой пациент». На «Кинопоиск HD»

Евгений Стычкин, в 2021 году дебютировавший как режиссёр с сериалом «Контакт», в качестве постановщика представляет ещё один проект. Драма «Нулевой пациент», снятая при участии Сергея Трофимова («Девятаев»), вдохновлена реальными событиями — в 1980-х в Элисте в детской больнице произошла крупная вспышка ВИЧ, в результате которой были заражены десятки человек.

По словам Стычкина, картина не документальна. Авторы стремились прежде всего «эмоционально тронуть людей» и объяснить им, что представляет собой ВИЧ.

«По-прежнему никто точно не понимает, как это устроено. Абсолютное большинство не знает, например, что люди, даже будучи ВИЧ-положительными, если они на терапии, могут быть с нулевой вирусной нагрузкой и совершенно безопасными для себя и для окружающих. Могут заниматься незащищённым сексом, рожать детей и так далее. Мы очень плохо образованы», — отметил артист в беседе с RT.

Роли в сериале исполнили Никита Ефремов, Павел Майков, Евгений Писарев и другие актёры.

© Съёмки сериала «Нулевой пациент»

«Два холма». На Start

Авторы комедийной антиутопии «Два холма» фантазируют о будущем, в котором вымирает практически всё мужское население планеты. Женщины создают экологичный мир будущего, размножение в котором происходит посредством искусственного оплодотворения. При таком способе репродукции рождаются только девочки. Немногие оставшиеся мужчины вместе со своими спутницами уходят в заброшенные города и ведут привычный в наши дни образ жизни. Спокойствию жительниц города женщин приходит конец, когда одна из них, Рада (Пелагея Невзорова), встречает Геру (Никита Кологривный).

По словам Кологривного, в проекте «Два холма» исследуются такие темы, как злоупотребление властью, проблема цензуры, конфликт поколений.

Режиссёр Дмитрий Грибанов отметил, что этим сериалом кинематографисты надеются показать зрителям: если прислушиваться друг к другу и проявлять эмпатию, «все проблемы исчезнут».

«При этом сериал в жанре сатиры объясняет, что любые крайности, будь то патриархат или матриархат — опасны, а их сторонники категоричны в своих взглядах, они не слышат друг друга», — подчёркивает постановщик.

Съёмки сериала «Два холма»

© видеосервис Start

«Нереалити». На KION и PREMIER

Над социальной драмой «Нереалити» работали лауреаты «Кинотавтра» и обладатели премии «Ника» Анна Пармас («История одного назначения») и Борис Хлебников («Аритмия»). Роли в сериале исполнили Ольга Дибцева, Николай Фоменко, Инга Оболдина и другие.

Главная героиня — телезвезда Рита, известная благодаря своему десятилетнему участию в реалити-шоу. Девушке приходится вернуться в родной город, где ей никто не рад — все верят в правдивость скандального образа Риты, созданного для телевидения. Тем не менее, героиня попытается наладить отношения с близкими, восстановить репутацию и получить работу.

Сыгравшая Риту Ольга Дибцева отмечает, что у неё с этой девушкой много общего.

«Отношение моей героини к жизни, её темперамент, поглощённость эмоциями, её несгибаемое желание двигаться вперёд, порой сшибая всё и всех на своем пути — это абсолютно совпадает с моей природой, с моим темпераментом», — утверждает актриса.

Она подчёркивает, что с Ритой её объединяет и схожая история: Дибцева тоже сбежала из родного города, а отношения Риты с родителями «с феноменальной точностью» повторяют отношения в семье актрисы.

«И снова здравствуйте!». В IVI

Бандит Борис (Андрей Мерзликин) решает завязать с криминалом и стать кондитером. Однако так просто уйти ему не дают — героя убивают. Правда, в морге он удивительнейшим образом приходит в себя. С этого момента Борис становится практически неуязвимым — сколько его ни убивай, он оживает снова и снова. С помощью практиканта, который приводит в должный вид повреждённое тело, герой намерен отомстить своим убийцам.

В целом этот проект представляет собой криминальную комедию, однако, по словам директора IVI Originals Вадима Соколовского, лента сочетает в себе разные жанры. И именно многогранность сериала заинтересовала и исполнителя главной роли.

«Проект интересен мне своей трансформацией. История из криминальной комедии превращается в человеческое повествование — про любовь, ценность и отношение к жизни. Любовь и юмор мёртвого поднимут», — говорит Мерзликин.

«Закрыть гештальт». На «Кинопоиск HD»

Однажды обыкновенный водитель такси начинает слышать и видеть беспокойные души умерших. Благодаря обретённому дару герой вступает в контакт с покойными, чтобы помочь им закрыть их гештальты и обрести покой. В то же время таксист вынужден разбираться с собственной личной жизнью.

Производством сериала занимались режиссёр Максим Пежемский и сценарист Дмитрий Лемешев. Ранее кинематографисты работали над фантастический лентой «Проект «Анна Николаевна», вошедшей в двадцатку самых просматриваемых фильмов и сериалов площадки в 2021 году.

«ЮЗЗЗ». На PREMIER

Криминальная лента «ЮЗЗЗ» представляет собой новое прочтение пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Действие сериала разворачивается в неблагополучных районах современного Ростова-на-Дону вокруг конфликта преступников старой и новой школ. Главный герой — молодой программист Равиль. Он мечтает переехать в США и жаждет завоевать сердце Эли из богатой семьи. Чтобы заработать денег, Равиль решает заняться незаконной деятельностью.

Ростов-на-Дону был выбран в качестве основного места действия неслучайно.

«Хотелось, чтобы это была какая-то тёплая южная история — с этими мыслями мы и искали город. В Ростов влюбились сразу. В нашем сериале он играет большую роль. Можно сказать, что Ростов-папа стал одним из действующих персонажей. Туда мы ехали не за криминальным климатом, а за южной романтикой и красотой», — говорит режиссёр проекта Стас Иванов.

Роли в сериале исполнили Антон Кузнецов, Кузьма Котрелев, Дмитрий Чеботарёв, Гела Месхи и другие. Также в съёмках участвовали жители Ростова-на-Дону.

Съёмки сериала «ЮЗЗЗ»

© Видеосервис Premier

«Ева, рожай!». На Start

На этот раз звезда «Кухни» Елена Подкаминская сыграла успешную преподавательницу танцев Еву. Всё своё время та привыкла проводить на работе, совершенно забыв о личной жизни. Однажды героиня узнаёт, что мужчина, которого она любила, женился и завёл ребёнка. Это становится импульсом для перемен в жизни Евы.

В ленте поднимаются проблемы, с которыми, по словам авторов проекта, сталкиваются многие женщины.

«Это актуальная и в чём-то дерзкая история современной женщины в большом городе. В лице героини Елены Подкаминской — Евы — зритель, надеюсь, узнает себя: со всеми ежедневными проблемами, конфликтами, вызовами и вопросами «Жить, как мне хочется, или как хочет общество? Возможно ли оставаться самим собой во всех своих проявлениях, несмотря на давление общества на тему семьи и детей?»,— утверждает сценаристка и продюсер проекта Юлия Клименко.

Сериал снят в жанре драмеди. В рамках проекта выйдет 13 серий по 25 минут.