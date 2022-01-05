«Свингеры», волки и российский «Чужой»: что смотреть в кино на этой неделе
- © Кадр из фильма «Звёздный разум»
«Звёздный разум»
Работа над фантастическим триллером «Звёздный разум» началась не менее пяти лет назад, тогда фильм был анонсирован под названием «Проект Gemini».
Действие разворачивается в будущем. Землю поражает опасный вирус, в результате чего всё живое оказывается под угрозой. Команда, включающая доктора Стивена Росса (Егор Корешков), отправляется в космос в поисках подходящей для жизни планеты. Во время полёта экипаж корабля теряет связь с Землёй, а на другой планете герои сталкиваются с неведомым существом, способным не только сорвать миссию, но и уничтожить человечество.
Чтобы наиболее реалистично показать жизнь в космосе, постановщик фильма консультировался с космонавтами. Также кинематографисты много внимания уделили проработке таких деталей, как костюмы и гаджеты.
Землю будущего снимали в Москве. Среди локаций — ЖК «Аквамарин» и бизнес-центр Comcity. Другую планету «сыграл» Чарынский каньон в Казахстане.
«Свингеры»
В центре сюжета этой новогодней комедии — две совершенно разные пары: успешный бизнесмен и топ-модель, а также супруги из простой семьи. Но их объединяет одно желание — оживить отношения. С этой целью герои решают поменяться партнёрами.
Фильм представляет собой ремейк одноимённой комедии латвийского производства. Режиссёр оригинальной картины Андрейс Экис участвовал в работе над адаптацией. Авторы стремились переложить сюжет на российские реалии и представить историю в виде, более привычном местному зрителю.
«Единственный возможный вариант, который мы видели в данном случае — это сделать кино не такое жанровое, как в первоисточнике. Это была наша главная цель и задача. Герои российских «Свингеров» более архетипичны для нас. В каждой стране персонажи выбираются, исходя из местных реалий. Мы долго думали, кто они, наши герои... Мы решили снять в большей степени мелодраму с элементами комедии, чем жанровую ситкомовскую историю», — говорит российский постановщик Дмитрий Фикс.
Центральные роли в фильме исполнили Ирина Пегова, Дмитрий Нагиев, Илья Носков и Наталья Рудова.
«Однажды в кино» (Last Film Show)
Индийский режиссёр и сценарист Пан Налин, по его собственному признанию, давно страдает из-за цифровизации кинематографа. Поэтому новый проект стал для постановщика своеобразной миссией.
«В своей картине «Однажды в кино» я надеюсь воспеть этот запечатлённый свет, который зачастую порождает в человеческом разуме и сердце хаос. Каждый кадр «Однажды в кино» станет торжеством кинематографа: призрачные огни, тени, оптический обман, темнота и огромные открытые пространства, залитые солнечным светом. Для каждого образа я намерен установить высочайшую эстетическую планку. Все композиции наполняют человеческую натуру каждого персонажа; при этом каждое движение камеры оживляет кинетические модели повествования», — говорит режиссёр.
Главный герой картины — девятилетний деревенский мальчик Самай. Он впервые оказывается в кинотеатре и влюбляется в кинематограф. С этого момента Самай постоянно возвращается в кино, чтобы увидеть как можно больше фильмов, и заводит дружбу с киномехаником. Вместе с друзьями Самай начинает заниматься изучением света и даже создаёт кинопроектор. Со временем выясняется, что, следуя за своей мечтой, герой вынужден чем-то жертвовать.
«Мой волк» (Mystère)
Восьмилетняя Виктория после смерти матери перестаёт разговаривать. Вместе с отцом девочка переезжает в горы, где к ней в руки попадает щенок волка. Он становится другом Виктории, а его появление помогает героине прийти в себя после трагедии. Впрочем, на этом испытания не заканчиваются: пастухи намерены истребить всех волков в округе.
Ранее приключенческая лента французского производства была показана на кинофестивале в Монпелье.
По мнению кинокритика Роджера Мура, фильм получился очень далёким от реальности, однако по-своему очаровательным благодаря красивым пейзажам и участию живых волков.
«Невозможно переоценить то, как это настоящее, полное жизни животное привлекает камеру и удерживает внимание зрителя с первой до последней сцены. Как и актёров, участвовавших в съёмках фильма, меня поражали все действия Секрета (имя волка. — RT), а также такой ум в его глазах, какой не удалось бы изобразить ни одному животному, нарисованному при помощи компьютерной графики», — пишет рецензент.
«(Не)идеальные парочки» (Per tutta la vita)
Над сценарием итальянской комедии «(Не)идеальные парочки» работали в том числе Филиппо Болонья, Паоло Дженовезе и Паоло Костелла, приложившие руку к созданию нашумевшей ленты 2016 года выпуска «Идеальные незнакомцы». Костелла также выступил режиссёром новой картины.
По сюжету десятки браков оказываются недействительными из-за священника-шарлатана. Церковь организует коллективное мероприятие, чтобы официально заключить брачные союзы. Однако не все пары, ставшие жертвой мошенника, уверены, что хотят этого. Чтобы разобраться в отношениях, герои раскрывают возлюбленным свои секреты.