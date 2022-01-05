«Свингеры», волки и российский «Чужой»: что смотреть в кино на этой неделе

В начале января в широкий прокат выходит российская фантастическая лента о миссии в космосе «Звёздный разум». Ещё одна отечественная премьера — комедия «Свингеры» с Ириной Пеговой, Дмитрием Нагиевым, Ильёй Носковым и Натальей Рудовой. Среди новых фильмов европейского производства — итальянская комедия от создателей «Идеальных незнакомцев» и французская семейная лента о дружбе девочки и волка. Также в кинотеатрах можно будет увидеть работу индийского постановщика Пана Налина, которую кинематографист называет своей миссией.

«Звёздный разум»

Работа над фантастическим триллером «Звёздный разум» началась не менее пяти лет назад, тогда фильм был анонсирован под названием «Проект Gemini».

Действие разворачивается в будущем. Землю поражает опасный вирус, в результате чего всё живое оказывается под угрозой. Команда, включающая доктора Стивена Росса (Егор Корешков), отправляется в космос в поисках подходящей для жизни планеты. Во время полёта экипаж корабля теряет связь с Землёй, а на другой планете герои сталкиваются с неведомым существом, способным не только сорвать миссию, но и уничтожить человечество.

Чтобы наиболее реалистично показать жизнь в космосе, постановщик фильма консультировался с космонавтами. Также кинематографисты много внимания уделили проработке таких деталей, как костюмы и гаджеты.

Землю будущего снимали в Москве. Среди локаций — ЖК «Аквамарин» и бизнес-центр Comcity. Другую планету «сыграл» Чарынский каньон в Казахстане.

«Свингеры»

В центре сюжета этой новогодней комедии — две совершенно разные пары: успешный бизнесмен и топ-модель, а также супруги из простой семьи. Но их объединяет одно желание — оживить отношения. С этой целью герои решают поменяться партнёрами.

Фильм представляет собой ремейк одноимённой комедии латвийского производства. Режиссёр оригинальной картины Андрейс Экис участвовал в работе над адаптацией. Авторы стремились переложить сюжет на российские реалии и представить историю в виде, более привычном местному зрителю.

«Единственный возможный вариант, который мы видели в данном случае — это сделать кино не такое жанровое, как в первоисточнике. Это была наша главная цель и задача. Герои российских «Свингеров» более архетипичны для нас. В каждой стране персонажи выбираются, исходя из местных реалий. Мы долго думали, кто они, наши герои... Мы решили снять в большей степени мелодраму с элементами комедии, чем жанровую ситкомовскую историю», — говорит российский постановщик Дмитрий Фикс.

Центральные роли в фильме исполнили Ирина Пегова, Дмитрий Нагиев, Илья Носков и Наталья Рудова.

«Однажды в кино» (Last Film Show)

Индийский режиссёр и сценарист Пан Налин, по его собственному признанию, давно страдает из-за цифровизации кинематографа. Поэтому новый проект стал для постановщика своеобразной миссией.

«В своей картине «Однажды в кино» я надеюсь воспеть этот запечатлённый свет, который зачастую порождает в человеческом разуме и сердце хаос. Каждый кадр «Однажды в кино» станет торжеством кинематографа: призрачные огни, тени, оптический обман, темнота и огромные открытые пространства, залитые солнечным светом. Для каждого образа я намерен установить высочайшую эстетическую планку. Все композиции наполняют человеческую натуру каждого персонажа; при этом каждое движение камеры оживляет кинетические модели повествования», — говорит режиссёр.

Главный герой картины — девятилетний деревенский мальчик Самай. Он впервые оказывается в кинотеатре и влюбляется в кинематограф. С этого момента Самай постоянно возвращается в кино, чтобы увидеть как можно больше фильмов, и заводит дружбу с киномехаником. Вместе с друзьями Самай начинает заниматься изучением света и даже создаёт кинопроектор. Со временем выясняется, что, следуя за своей мечтой, герой вынужден чем-то жертвовать.

«Мой волк» (Mystère)

Восьмилетняя Виктория после смерти матери перестаёт разговаривать. Вместе с отцом девочка переезжает в горы, где к ней в руки попадает щенок волка. Он становится другом Виктории, а его появление помогает героине прийти в себя после трагедии. Впрочем, на этом испытания не заканчиваются: пастухи намерены истребить всех волков в округе.

Ранее приключенческая лента французского производства была показана на кинофестивале в Монпелье.

По мнению кинокритика Роджера Мура, фильм получился очень далёким от реальности, однако по-своему очаровательным благодаря красивым пейзажам и участию живых волков.

«Невозможно переоценить то, как это настоящее, полное жизни животное привлекает камеру и удерживает внимание зрителя с первой до последней сцены. Как и актёров, участвовавших в съёмках фильма, меня поражали все действия Секрета (имя волка. — RT), а также такой ум в его глазах, какой не удалось бы изобразить ни одному животному, нарисованному при помощи компьютерной графики», — пишет рецензент.

«(Не)идеальные парочки» (Per tutta la vita)

Над сценарием итальянской комедии «(Не)идеальные парочки» работали в том числе Филиппо Болонья, Паоло Дженовезе и Паоло Костелла, приложившие руку к созданию нашумевшей ленты 2016 года выпуска «Идеальные незнакомцы». Костелла также выступил режиссёром новой картины.

По сюжету десятки браков оказываются недействительными из-за священника-шарлатана. Церковь организует коллективное мероприятие, чтобы официально заключить брачные союзы. Однако не все пары, ставшие жертвой мошенника, уверены, что хотят этого. Чтобы разобраться в отношениях, герои раскрывают возлюбленным свои секреты.