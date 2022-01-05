«Свингеры», волки и российский «Чужой»: что смотреть в кино на этой неделе

Короткая ссылка
Ева Анисимова
В начале января в широкий прокат выходит российская фантастическая лента о миссии в космосе «Звёздный разум». Ещё одна отечественная премьера — комедия «Свингеры» с Ириной Пеговой, Дмитрием Нагиевым, Ильёй Носковым и Натальей Рудовой. Среди новых фильмов европейского производства — итальянская комедия от создателей «Идеальных незнакомцев» и французская семейная лента о дружбе девочки и волка. Также в кинотеатрах можно будет увидеть работу индийского постановщика Пана Налина, которую кинематографист называет своей миссией.
«Свингеры», волки и российский «Чужой»: что смотреть в кино на этой неделе
  • © Кадр из фильма «Звёздный разум»

«Звёздный разум»

Работа над фантастическим триллером «Звёздный разум» началась не менее пяти лет назад, тогда фильм был анонсирован под названием «Проект Gemini».

Действие разворачивается в будущем. Землю поражает опасный вирус, в результате чего всё живое оказывается под угрозой. Команда, включающая доктора Стивена Росса (Егор Корешков), отправляется в космос в поисках подходящей для жизни планеты. Во время полёта экипаж корабля теряет связь с Землёй, а на другой планете герои сталкиваются с неведомым существом, способным не только сорвать миссию, но и уничтожить человечество.

Чтобы наиболее реалистично показать жизнь в космосе, постановщик фильма консультировался с космонавтами. Также кинематографисты много внимания уделили проработке таких деталей, как костюмы и гаджеты. 

Землю будущего снимали в Москве. Среди локаций — ЖК «Аквамарин» и бизнес-центр Comcity. Другую планету «сыграл» Чарынский каньон в Казахстане.

«Свингеры»

В центре сюжета этой новогодней комедии — две совершенно разные пары: успешный бизнесмен и топ-модель, а также супруги из простой семьи. Но их объединяет одно желание — оживить отношения. С этой целью герои решают поменяться партнёрами.

Фильм представляет собой ремейк одноимённой комедии латвийского производства. Режиссёр оригинальной картины Андрейс Экис участвовал в работе над адаптацией. Авторы стремились переложить сюжет на российские реалии и представить историю в виде, более привычном местному зрителю.

«Единственный возможный вариант, который мы видели в данном случае — это сделать кино не такое жанровое, как в первоисточнике. Это была наша главная цель и задача. Герои российских «Свингеров» более архетипичны для нас. В каждой стране персонажи выбираются, исходя из местных реалий. Мы долго думали, кто они, наши герои... Мы решили снять в большей степени мелодраму с элементами комедии, чем жанровую ситкомовскую историю», — говорит российский постановщик Дмитрий Фикс.

Центральные роли в фильме исполнили Ирина Пегова, Дмитрий Нагиев, Илья Носков и Наталья Рудова.

«Однажды в кино» (Last Film Show)

Индийский режиссёр и сценарист Пан Налин, по его собственному признанию, давно страдает из-за цифровизации кинематографа. Поэтому новый проект стал для постановщика своеобразной миссией.

«В своей картине «Однажды в кино» я надеюсь воспеть этот запечатлённый свет, который зачастую порождает в человеческом разуме и сердце хаос. Каждый кадр «Однажды в кино» станет торжеством кинематографа: призрачные огни, тени, оптический обман, темнота и огромные открытые пространства, залитые солнечным светом. Для каждого образа я намерен установить высочайшую эстетическую планку. Все композиции наполняют человеческую натуру каждого персонажа; при этом каждое движение камеры оживляет кинетические модели повествования», — говорит режиссёр.

Главный герой картины — девятилетний деревенский мальчик Самай. Он впервые оказывается в кинотеатре и влюбляется в кинематограф. С этого момента Самай постоянно возвращается в кино, чтобы увидеть как можно больше фильмов, и заводит дружбу с киномехаником. Вместе с друзьями Самай начинает заниматься изучением света и даже создаёт кинопроектор. Со временем выясняется, что, следуя за своей мечтой, герой вынужден чем-то жертвовать.

«Мой волк» (Mystère)

Восьмилетняя Виктория после смерти матери перестаёт разговаривать. Вместе с отцом девочка переезжает в горы, где к ней в руки попадает щенок волка. Он становится другом Виктории, а его появление помогает героине прийти в себя после трагедии. Впрочем, на этом испытания не заканчиваются: пастухи намерены истребить всех волков в округе.

Ранее приключенческая лента французского производства была показана на кинофестивале в Монпелье.

По мнению кинокритика Роджера Мура, фильм получился очень далёким от реальности, однако по-своему очаровательным благодаря красивым пейзажам и участию живых волков.

«Невозможно переоценить то, как это настоящее, полное жизни животное привлекает камеру и удерживает внимание зрителя с первой до последней сцены. Как и актёров, участвовавших в съёмках фильма, меня поражали все действия Секрета (имя волка. — RT), а также такой ум в его глазах, какой не удалось бы изобразить ни одному животному, нарисованному при помощи компьютерной графики», — пишет рецензент.

«(Не)идеальные парочки» (Per tutta la vita)

Над сценарием итальянской комедии «(Не)идеальные парочки» работали в том числе Филиппо Болонья, Паоло Дженовезе и Паоло Костелла, приложившие руку к созданию нашумевшей ленты 2016 года выпуска «Идеальные незнакомцы». Костелла также выступил режиссёром новой картины.

По сюжету десятки браков оказываются недействительными из-за священника-шарлатана. Церковь организует коллективное мероприятие, чтобы официально заключить брачные союзы. Однако не все пары, ставшие жертвой мошенника, уверены, что хотят этого. Чтобы разобраться в отношениях, герои раскрывают возлюбленным свои секреты. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить