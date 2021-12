Спин-офф «Отряда самоубийц»‎ и «Как я встретила вашего папу»‎ с Ким Кэтролл: 15 сериалов января

В первый месяц нового года зрителей ждёт множество интересных сериальных релизов — как отечественных, так и зарубежных. Начнётся январь с комедий «Почка» с Любовью Аксёновой и «Предпоследняя инстанция»‎ с Павлом Прилучным. Выйдет ряд спин-оффов, в том числе «Отряда самоубийц»‎ об антигерое Миротворце и «Как я встретила вашего папу»‎ о поисках любви в эпоху приложений для знакомств. Среди проектов Netflix — мультфильм для взрослых «Этот дом»‎ и лента о бывшей русской шпионке «С холода»‎. Об этих и других сериалах — в материале RT.

«Почка». С 1 января на KION

Главная героиня этого сериала — инспектор пожарной службы Наталья Кустова (Любовь Аксёнова) — живёт с убеждением, что всё можно купить за деньги. Но девушка вынуждена пересмотреть своё отношение к жизни после планового похода к врачу. Там героиня узнаёт, что ей нужна пересадка почки. Кустовой подойдёт только орган кровного родственника. Однако близкие испытывают к ней далеко не самые нежные чувства.

По словам продюсера проекта Бориса Хлебникова, «Почка»‎ — о смысле жизни‎. А главная героиня, оказавшись в непростой ситуации, пытается многое переосмыслить и меняется в лучшую сторону.

Режиссёром сериала выступила Мария Шульгина («Спасибо!»), а шоураннером стала лауреат «Кинотавра» и ММКФ Авдотья Смирнова («Кококо», «История одного назначения»‎). В ленте также снялись Антон Филипенко, Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова и другие артисты.

«Предпоследняя инстанция»‎. С 1 января на Okko

Главные роли в комедийном фэнтези «Предпоследняя инстанция»‎ исполнили Павел Прилучный и Ирина Розанова. Их герои Максим и Валентина занимаются распределением душ: за сутки до смерти человека они решают, в ад тот попадёт или в рай. При этом и Максим, и Валентина надеются использовать своё положение для получения выгоды — герой Прилучного пытается продавать места в раю, а его напарница намерена вытащить мужа из ада.

Над сериалом работала кинокомпания К.Б.А., приложившая руку к таким проектам, как «В активном поиске»‎, «Чикатило»‎, «Любовь в жаркие недели»‎ и прочим.

«Сергий против нечисти». С 5 января на KION

Сюжет мистического комедийного детектива с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко выстраивается вокруг борьбы с нечистью, которую ведут отстранённый от служения священник и следователь полиции. В первом сезоне героям предстоит столкнуться с Упырём, Кощеем и Котом-Баюном.

Одной из особенностей сериала стал формат — проект создан в виде киносторис и состоит из шести 15-минутных эпизодов. Также зрителям будет доступна полнометражная версия. Режиссёром выступил Кирилл Кузин («Самый лучший фильм»‎).

Лукерья Ильяшенко называет этот сериал «современным Гоголем»‎, а креативный продюсер проекта Наталья Исакова подчёркивает, что создатели ленты «хотели дать новую жизнь хорошо знакомым персонажам сказок»‎.

«Бесит». С 5 января на PREMIER

«Бесит»‎ — альманах, каждую часть которого снимали разные режиссёры. Эпизоды посвящены странным и раздражающим ситуациям из жизни людей. Серии носят названия «Чапалах», «Фокусники», «Б/З умер», «Ты же девочка», «Супермама» и «Бьёт — значит любит». Они поднимают такие актуальные темы, как домашнее насилие, желание нравиться окружающим, феномен социальных сетей и прочие. При этом, по словам одного из шоураннеров проекта Артёма Соловьёва, кинематографисты старались «не заниматься морализаторством».

«(Мы. — RT) скорее предложили в формате коротких историй обсудить то, что остро волнует лично нас. Как минимум первый шаг решения проблемы — обозначить, что она существует, и обсудить её», — считает Соловьёв.

В новеллах снялись Глеб Калюжный, Максим Лагашкин, Нонна Гришаева, Борис Дергачёв, Олеся Судзиловская, Ольга Кузьмина, Сергей Лавыгин и другие.

«Семейка»‎. С 10 января на СТС

По мнению актёра Бориса Дергачёва, новый комедийный сериал «Семейка» даст зрителям возможность взглянуть на себя со стороны и пересмотреть собственное отношение к различным бытовым ситуациям.

В центре сюжета — семейная пара, которая пытается «вылечить» свой 17-летний брак с помощью психолога. Специалист выясняет, что ему придётся работать с широким спектром проблем: от кризиса среднего возраста клиентов до трудностей, связанных с воспитанием детей.

Жену героя Дергачёва сыграла Ольга Дибцева, а психолога — Вадим Демчог. Постановщиками проекта стали Михаил Соловьёв («Улица») и Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы»).

«Миротворец» (Peacemaker)‎. С 13 января на HBO Max, с 14 января на «Амедиатеке»‎

С Миротворцем многие зрители знакомы по фильму о суперзлодеях из вселенной комиксов DC «Отряд самоубийц: Миссия навылет»‎. Джеймс Ганн написал сценарий многосерийного спин-оффа (он же работал над «Отрядом»‎), а также снял большинство серий. Помимо Ганна постановкой занимался Брэд Андерсон, известный по проектам «Вечность» и «Машинист». В роли Миротворца зрители вновь увидят рестлера Джона Сину.

Создатели проекта утверждают, что «Миротворец»‎ — возможность посмотреть на проблемы этого мира через призму супергероя/суперзлодея/самого большого придурка в мире». В сериале Кристофер Смит (он же Миротворец) не только борется с преступниками, но и старается наладить отношения с отцом.

Wolf Like Me. C 13 января на Peacock

Wolf Like Me — ещё один сериал про взаимоотношения семейной пары, которая пытается справиться с рядом проблем (Гэри переживает большое горе, а Мэри хранит опасный секрет). Однако, при всей драматичности сюжета, Wolf Like Me получился комедией с элементами фэнтези.

Главные роли в ленте исполнили Айла Фишер и Джош Гад, ранее уже работавшие в похожих жанрах. Фишер снималась в таких популярных картинах, как «Братья из Гримсби» и «Шопоголик», а Гад запомнился многим зрителям по комичному образу Лефу в музыкальной ленте «Красавица и чудовище».

Режиссёром и сценаристом проекта выступил Эйб Форсайт, ранее снявший фильм «Маленькие чудовища». Он надеется вновь заинтересовать зрителей неожиданными поворотами сюжета. По словам кинематографиста, предугадать развитие истории невозможно, а финал каждой серии интригует и побуждает продолжить просмотр.

«Этот дом»‎ (The House). С 14 января на Netflix

Этот анимационный сериал-антология снят несколькими режиссёрами. Действие сюрреалистической комедии разворачивается вокруг одного дома, объединяющего нескольких персонажей из разных эпох.

В центре сюжета первой истории — живущий в XIX веке бедняк Раймонд. Он встречает таинственного благодетеля, который обещает помочь герою восстановить его прежний статус. Вторая часть возвращает зрителя в наши дни. Главный герой — девелопер, пытающийся продать отремонтированный дом. Его планы меняет появление неожиданных гостей. Третья новелла разворачивается в будущем. На этот раз в уже разрушающемся доме живёт женщина. Несмотря ни на что она не желает покидать здание.

Съёмки велись посредством кукольной анимации.

«Как я встретила вашего папу»‎ (How I Met Your Father). C 18 января на Hulu

Одним из постановщиков нового сериала Hulu стала Памела Фрайман, участвовавшая в работе над проектом 2000-х и 2010-х «Как я встретил вашу маму»‎. Он, по словам президента Hulu Originals и ABC Entertainment Крейга Эрвича, до сих пор остаётся одним из самых любимых зрителями.

«Поклонники сериала требуют продолжения ещё с тех пор, как семь лет назад вышла последняя серия. Наши гениальные продюсеры Айзек и Элизабет, для нас «леген... подожди-подожди... дарные», создали впечатляющую новую историю, которая отдаёт дань уважения оригиналу, но при этом полностью их собственное творение», — утверждает глава 20th Television Кэри Бёрк.

Концепция спин-оффа напоминает оригинальный сериал: уже взрослая героиня Софи (звезда «Секса в большом городе»‎ Ким Кэтролл) рассказывает сыну, как встретила его отца.

Основное действие разворачивается в наши дни. Молодую Софи играет Хилари Дафф («История золушки», «Лиззи Магуайр»). Она надеется найти свою вторую половинку в эпоху социальных сетей и приложений для знакомств. Как и в оригинальном проекте, главная героиня окружена сплочённой компанией друзей.

«Этерна»‎. С 20 января на «КиноПоиск HD»

«Этерна» — экранизация цикла романов в жанре фэнтези «Отблески Этерны» Веры Камши. За постановку адаптации отвечал Евгений Невский («Интерны»‎, «Правила угона»‎).

Действие сериала происходит на вымышленной планете Кэртиана. В центре сюжета — сын скончавшегося бунтовщика, герцог Ричард Окделл (Денис Нурулин) и находящийся в изгнании король Альдо Ракан (Анар Халилов). Первый хочет отомстить за отца, второй пытается с помощью Повелителя молний Робера Эпинэ (Павел Крайнов) заполучить трон.

Съёмки сериала прошли в масштабных декорациях, выстроенных в павильонах «Ленфильма». Специально для ленты было изготовлено множество костюмов и реквизита, включающего более 250 единиц оружия.

По задумке продюсеров, «Этерна» — долгоиграющий проект. В его рамках запланированы съёмки пяти сезонов по десять серий.

«Карамора». С 20 января на START

В сериале «Карамора» Данила Козловский выступил не только как режиссёр и один из продюсеров, но и как исполнитель главной роли. Его герой — потерявший возлюбленную анархист, который желает отомстить представителям виновного в его горе тайного общества. Действие разворачивается в России начала прошлого века.

Производством сериала занималась студия Козловского DK Entertainment. В проекте снялись Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Никита Кукушкин и другие. Для исполнительницы главной женской роли Дарьи Балабановой работа в «Караморе» стала дебютом в кино.

Вымысел перемешивается с настоящей историей: несмотря на то, что герои существуют в альтернативной реальности, в «Караморе» фигурируют писатель Лев Толстой, государственный деятель Пётр Столыпин, приближённый императорской семьи Григорий Распутин, а также поэт Владимир Маяковский.

«Нашими глазами» (As We See It)‎. С 21 января на Amazon Prime

В драмеди «Нашими глазами» рассказывается о людях с расстройствами аутического спектра. Главные герои — Джек, Вайолет и Харрисон — впервые сталкиваются с самостоятельной жизнью. Невзирая на трудности, они пытаются найти работу и друзей, а также построить романтические отношения.

Центральных персонажей сыграли Рик Глассман («Непригодные для свиданий»), Сью Энн Пиен («Футболисты») и Альберт Рутецки. Все они живут с расстройствами, схожими с теми, что диагностированы у их героев.

«Позолоченный век» (The Gilded Age)‎. С 24 января на HBO, с 25 января на «Амедиатеке»‎

Ещё одна звезда «Секса в большом городе»‎, Синтия Никсон, снялась в сериале о «позолоченном веке» в США. Проекту уже успели присвоить альтернативное название — «Американская версия «Аббатства Даунтон». Помимо схожей стилистики сериалы объединяет вклад сценариста Джулиана Феллоуза, работавшего над обеими лентами. Наряду с Никсон роли исполнили Кристин Барански, Билл Ирвин, Линда Эмонд, Джинн Трипплхорн и другие.

Действие сериала берёт начало в 1882 году во время экономического роста в США после Гражданской войны. Мариан Брук (Луиза Джейкобсон) с кончиной отца вынуждена переехать из провинции в Нью-Йорк к своим богатым тётушкам (Никсон и Барански). Девушке предстоит утвердиться в новом обществе, не потеряв себя.

«Афтепати» (The Afterparty)‎. С 28 января на Apple TV+



Детектив «Афтепати»‎ построен на рассказах об одной и той же ночи с разных точек зрения. Все истории представлены в разных жанрах, соответствующих личности того или иного спикера, и имеют разное визуальное оформление.

По сюжету на встрече выпускников совершено убийство. Сотрудница полиции допрашивает каждого из присутствующих в надежде найти преступника.

В сезоне восемь эпизодов, каждый посвящён новой истории о трагическом инциденте. Постановщик проекта — Кристофер Миллер, один из продюсеров оскароносного мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»‎.

«С холода»‎ (In from the Cold). С 28 января на Netflix

Ещё одна премьера стримингового сервиса Netflix — сериал об обладающей выдающимися навыками бывшей русской шпионке. Женщина живёт в США, где ведёт размеренный образ жизни и одна воспитывает дочь. Но когда героиню находит ЦРУ, ей приходится вспомнить об опасном прошлом.

Главную роль в сериале исполнила российская актриса Маргарита Левиева («Скорый «Москва-Россия»). Также важных персонажей сыграли Алёна Хмельницкая и Стася Милославская. По мнению Хмельницкой, этот проект может стать большим прорывом для её коллеги.

«Для её карьеры это аванс. Она после этого должна очень-очень выстрелить. Потому что, я знаю, Стасей теперь заинтересуется Запад», — рассказала Алёна Хмельницкая в интервью «Семи дням».