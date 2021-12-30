Блокбастер о шахматах: в прокат выходит фильм «Чемпион мира» о поединке Корчного и Карпова

На экраны кинотеатров выходит фильм «Чемпион мира» от создателя «Бригады» Алексея Сидорова. В картине рассказывается о легендарном матче между шахматистами Анатолием Карповым и Виктором Корчным (Иван Янковский и Константин Хабенский соответственно). Повествование выстраивается вокруг Карпова, которому в течение трёх месяцев на Филиппинах приходится не только противостоять сильному сопернику, но и справляться с личными драмами, давлением со стороны власти и плохим самочувствием.

В четверг, 30 декабря, в широкий прокат выходит драма «Чемпион мира». Режиссёром и сценаристом картины выступил лауреат «Золотого орла» Алексей Сидоров, снявший ленты «Бригада», «Т-34», а также проекты серии «Бой с тенью».

Новый фильм Сидорова основан на реальных событиях: в нём рассказывается история легендарного шахматного матча 1978 года за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Главные роли исполнили Иван Янковский и Константин Хабенский соответственно. В картине также снялись Виктор Добронравов, Владимир Вдовиченков, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие актёры.

История берёт начало во второй половине 1950-х и раскрывается со стороны Анатолия Карпова. Зрителю показывают первые шаги будущего чемпиона мира в шахматах. Уже тогда происходит первая встреча главных героев, дающая начало будущему противостоянию. На экране освещаются и некоторые детали личной жизни Карпова, прежде всего необходимые для понимания отношения шахматиста к своей деятельности — трепетного и самоотверженного.

Виктор Корчной представлен исключительно с профессиональной стороны. Авторы картины кратко, но убедительно разъясняют его отношение к игре, дальнейшие действия героя выглядят вполне мотивированными. Также зритель узнаёт о событиях, которые привели к эмиграции Корчного. Всё это показано максимально лаконично, после чего нейтральный, пусть и несколько своенравный герой трансформируется в однозначного злодея, который строит сопернику козни, пытаясь добиться победы посредством не только собственного таланта, но и разнообразных манипуляций, влияющих на психическое состояние Карпова.

© Кадр из фильма «Чемпион мира»

Авторы фильма стремились к максимально возможной достоверности — команду консультировали профессиональные шахматисты, среди которых был и Анатолий Карпов. При работе над проектом использовались книги, написанные Карповым и Корчным. Показанные на экране козни последнего, возможно, имели место в реальной жизни, однако на контрасте с Карповым, представленным исключительно положительным и честным молодым человеком, постоянно страдающим из-за своего противника, личных проблем, а также в некоторой степени от советской власти, всё это выглядит слишком однобоко и несправедливо.

Несмотря на то что Корчному в картине уделено куда меньше внимания, персонаж Хабенского получился более ярким и запоминающимся. Герой становится не только противником Карпова — в некотором смысле шахматисты воплотили противостояние Союза и Запада.

По словам режиссёра, он сомневался в кандидатуре Хабенского — опасался, что тому «помешают его мягкость и доброта». Однако на пробах Константин сумел удивить коллег.

«Его никто не узнал на пробах! Люди, которые его давно знают, говорили: «Как будто он кого-то подселил к себе». С ним невозможно было разговаривать, он выглядел по-другому, вокруг него как будто было электричество», — вспоминает Алексей Сидоров.

Удачный образ кинематографисты решили усилить до максимума, введя в картину параллель между Корчным и Мефистофелем. В ленте вообще присутствуют религиозные отсылки и звучит вопрос: готов ли один из героев продать душу ради победы? Однако всё это оказывается лишь громкими и интригующими, но брошенными в воздух словами. В фанатичном отношении обоих шахматистов к игре, скорее всего, никто из зрителей не усомнится, однако ничем серьёзным спортсменам жертвовать не приходится. По крайней мере, на экране.

© Кадр из фильма «Чемпион мира»

«Чемпион мира» особенно интересен с точки зрения постановки. Шахматы — не самая динамичная игра, и долгое время следить за ходом поединка интересно лишь её истинным ценителям. Однако Алексею Сидорову удалось создать настолько привлекательную картинку, что лента легко увлекает и тех, кто шахматами не интересуется.

Хорошо заметна и проработка заднего плана — второстепенные персонажи не просто существуют как фон, а ведут диалоги и проживают свою жизнь. Благодаря этому зритель даже немного знакомится с местной культурой, вместе с героями оказываясь на петушиных боях. Всё это делает даже простые сцены более объёмными, а где-то отражает отношения, складывающиеся между шахматистами.

Растущее по ходу развития событий напряжение и меняющееся состояние Карпова подчёркивает и погода. Первые сцены берут начало в заснеженной, красивой, практически сказочной Москве. Матч же проходит во время тропических ливней, которые останавливаются, лишь когда Карпову удаётся отвлечься от проблем и оказываемого на него давления со стороны власти. До решающей игры шахматисты доходят со счётом 5:5 (по регламенту матча соревнование продолжается до шести побед), а на улице в это время начинается чуть ли не природный апокалипсис. На первый взгляд подобный приём смотрится крайне избитым, однако с его помощью кинематографистам действительно удаётся подчеркнуть напряжение и создать более эффектную и наглядную картинку.

Неожиданным решением стало активное использование спецэффектов. Они позволили превратить ленту с сугубо драматическим сюжетом в кино, богатое на экшен.

При этом компьютерная графика не режет глаз и вполне обусловлена сюжетом. Зрелищности добавляют масштабные шахматные бои «живых» фигур, а также визуальная демонстрация процессов, происходящих в головах шахматистов: зритель видит, как в разгар матча перед глазами игроков предстаёт карта с точками, означающими позиции в ранее сыгранных матчах. Среди них шахматисты пытаются найти наиболее удачный ход.

Также при помощи спецэффектов создаётся представление о постоянно ухудшающемся здоровье Карпова — к какому-то моменту тот начинает терять связь с реальностью. Здесь возникает резонный вопрос к шахматисту и его окружению: почему в течение всего фильма никто не видит простейшего способа облегчить состояние героя — сделать небольшой перерыв? Но как бы то ни было, и этот «просчёт» идёт на пользу повествованию.

Благодаря мастерской постановке довольно ограниченная история с давно известным финалом в течение двух с половиной часов не только увлекает и удерживает внимание зрителя, но и вдохновляет — не исключено, что после просмотра «Чемпиона мира» в шахматы захотят играть даже те, кто не проникся ими после необычайно популярного «Хода королевы».