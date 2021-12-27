Обыкновенное чудо: каким получился кукольный спектакль об Образцове с Евгением Цыгановым

В декабре в Театре кукол имени Образцова состоялась премьера спектакля «Я — Сергей Образцов», посвящённая 120-летию со дня рождения основателя легендарного театра. Главную роль в кукольной постановке исполнил Евгений Цыганов, дальний родственник всемирно известного кукольника. Каким получился спектакль и почему в нём незримо ощущается атмосфера настоящего новогоднего чуда, рассказывает театральный критик Светлана Бердичевская.

В 2021 году исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося режиссёра Сергея Владимировича Образцова. В 1931-м он создал театр кукол и больше 60 лет бессменно был у штурвала этого уникального «корабля». Спектакли Образцова до сих пор есть в репертуаре театра и идут с аншлагами. А культовый «Необыкновенный концерт» был сыгран уже больше 10 тыс. раз и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

К юбилею Образцова театр сочинил самый настоящий спектакль-праздник, посвящённый Сергею Владимировичу. Постановка «Я — Сергей Образцов» — объяснение театра в любви к своему создателю: летящая, радостная, но с привкусом светлой, щемящий грусти. Именно поэтому чувство, которое рождает происходящее на сцене, сродни отчаянному предвкушению новогоднего чуда у взрослого человека — чуда, которого ждут вопреки всему. И здесь, в театре, оно произойдёт.

Историк театра Борис Голдовский и режиссёр Екатерина Образцова написали пьесу, основанную на воспоминаниях современников Сергея Владимировича и его собственных книгах и дневниках. Великий кукольник был свидетелем революций, нескольких войн, потрясений, преобразований, преступлений, которые выпали на долю нашей страны и населявших её людей в прошлом столетии. А какое количество открытий произошло за весь XX век! «Это удивительно, сколько вещей родилось при мне», — писал Образцов.

Поэтому жанр постановки точно и объёмно определён авторами как «портрет на фоне эпохи». Принципиально важно, что это не биография Образцова, а скорее заход на территорию кукольника с её атмосферой, климатом, людьми, событиями.

Одним из ключевых элементов сценографии спектакля становятся «ступеньки памяти» («По ступенькам памяти» — именно так называется известная книга основателя театра), по которым стремительно проносятся события жизни Образцова — начиная с беззаботного детства и заканчивая легендарной встречей со зрителями в концертной студии «Останкино» в 1981 году.

© Александр Иванишин

Вот появляется изображение деревянного дома в Сокольниках (в спектакле используются оригинальные, абсолютно живые рисунки Образцова), с голубятней возле пожарной каланчи. Оно переносит зрителя в начало прошлого века. Стая голубей шумно взмывает над сценой, а городовой гонит прочь бродячего музыканта: «Нищим и кукольникам во дворы нельзя!»

Счастливое детство. Это мягкие и мокрые от слёз руки матери, качающие маленького Серёжу, это главное «событие на всю жизнь» — покупка первой перчаточной куклы в японском магазине. Детство как крепкий фундамент для исполнения мечты длинною в жизнь, длиною в столетие. Именно этим и наполнен весь спектакль — светом, нежностью, предчувствием чуда. Самой жизнью. Несмотря на наличие трагических «ступенек памяти», по которым шагает главный герой (репрессии, потеря друзей, ранняя смерть любимой жены).

Владимир Немирович-Данченко, Чарли Чаплин, Лидия Русланова, Всеволод Мейерхольд, Александр Вертинский, Фёдор Шаляпин, Соломон Михоэлс, Любовь Орлова — каждому найдётся место в тайнике прошлого.

Куклы в спектакле — от Алексея Алимова, высокого мастера со своим узнаваемым и неповторимым кукольным почерком, проработавшего главным художником в театре кукол 20 лет (Алимов скончался в 2017 году). «Папа льва Бонифация» — так его часто называли в узких кругах, ласково, с благодарностью за создание героя известного мультипликационного фильма.

В спектакле есть и перчаточные куклы, и тростевые, и куклы-марионетки. Сам «Образцов» поведает зрителям, в чём их различия и особенности. Мы увидим, что за каждой куклой стоит талантливое создание артистами-кукольниками подлинного, гибкого образа, будь то грозные куплеты Мефистофеля в исполнении Шаляпина или шутливая манера режиссёра-легенды Немировича-Данченко.

Теперь — о самой главной и бесспорной удаче этой постановки. В кукольном театре есть понятие «живой план»: это игра драматических актёров наравне с куклами. Евгений Цыганов — актёр полифонического дарования, который недавно ошеломил театральную Москву ролью экспрессивного оперного режиссёра Евгения Эдуардовича в спектакле «Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция» в Мастерской Фоменко. В одном случае Цыганову достался собирательный образ, скорее даже явление, во втором — конкретная личность, известная всему миру, великий кукольник, человек-оркестр. Сравнения заканчиваются на профессии героев этих двух спектаклей.

© Александр Иванишин

Как говорил сам Образцов, «роль получится, если всего человека выдумаешь насквозь». Евгений Цыганов существует в образе Сергея Образцова, сохраняя сложный баланс между «калькированием» своего дальнего родственника (бабушка Евгения была двоюродной сестрой Сергея Владимировича), без малейшего пережима подражая его интонациям, манере поведения, и ощущением абсолютного полёта в роли: свободного, по-житейски честного. Главное, что удаётся Цыганову, — через поколения уловить энергетику своего героя, при этом проживая свою абсолютно личную историю.

Актёр легко и смело взаимодействует с куклами и даже сам кукловодит: и простенькой перчаточной куклой Би-ба-бо, и легендарной тростевой куклой из «Необыкновенного концерта», с которой он исполняет «психопатологический» танец (он же танго).

И это по-настоящему грандиозная работа Евгения Цыганова, в которой, кстати, открывается ещё одна грань его таланта — комическая. Весь спектакль преисполнен особым чувством юмора Сергея Образцова, обладателя Ордена Улыбки. Мы смело, пусть и виртуально, вручаем и Евгению Цыганову эту награду, присуждаемую, как известно, людям, которые приносят радость детям. В данном случае — не только детям, но и детям, у которых есть дети.