Время женщин: тест RT о правительницах России
В истории России были не только князья, цари и императоры, которые запомнились своими реформами, войнами и походами. На престоле находилось место и женщинам: княгиня Ольга смогла принять власть после смерти своего мужа, правление Екатерины II стало золотым веком русского абсолютизма. Что вы можете вспомнить об этих и других правительницах России? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков
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