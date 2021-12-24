Время женщин: тест RT о правительницах России

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RT
В истории России были не только князья, цари и императоры, которые запомнились своими реформами, войнами и походами. На престоле находилось место и женщинам: княгиня Ольга смогла принять власть после смерти своего мужа, правление Екатерины II стало золотым веком русского абсолютизма. Что вы можете вспомнить об этих и других правительницах России? Проверьте себя с тестом RT.
Время женщин: тест RT о правительницах России
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

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