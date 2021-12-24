От Пушкина до Градского: россияне выбрали самых популярных деятелей культуры уходящего года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты опроса о фигурах и событиях, которые больше всего запомнились россиянам в 2021 году. Главным отечественным актёром остался Константин Хабенский, а первую строчку в музыкальном рейтинге занял Александр Градский. Среди литераторов респонденты выделяли Захара Прилепина, Виктора Пелевина и Александра Пушкина. Лучшими сериалами участники опроса признали проекты «Тайны следствия», «След» и «Вертинский».

В пятницу, 24 декабря, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) объявил результаты традиционного опроса о людях и событиях, которые больше всего запомнились гражданам России в уходящем году.

Главным российским актёром 2021-го участники опроса назвали Константина Хабенского. Он появился в эпизоде фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» и исполнил главную роль в популярном сериале «За час до рассвета». Кроме того, уже анонсировано участие артиста ещё в ряде картин. Среди них — сериал «Неприличные деньги», фильмы «Лиза и волшебный макет», «Праведник», «Чемпион мира» и другие. Последний, о поединке легендарных шахматистов Анатолия Карпова и Виктора Корчного, выйдет в прокат уже 30 декабря 2021-го.

Также Хабенский оказался в центре внимания благодаря своей театральной деятельности: в конце октября стало известно о назначении артиста на должность художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова.

На втором месте рейтинга сразу трое актёров, набравших одинаковое количество голосов (по 3%) — Александр Петров («Человек божий»), Сергей Безруков («Бендер: Золото империи», «Учёности плоды» и др.) и Мария Шукшина. С участием артистки в 2021 году кинопроекты не выходили, однако она могла запомниться россиянам своими высказываниями на тему вакцинации от коронавирусной инфекции.

За Юлию Пересильд, в 2021 году летавшую на МКС ради съёмок фильма Клима Шипенко «Вызов», проголосовали 2% опрошенных. Такой же результат у Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова, Владимира Машкова и Сергея Бурунова.

Кадр из фильма «Небо»

© kinopoisk.ru

Выбирая лучший фильм года отечественного или зарубежного производства, многие участники опроса (7%) называли разные старые проекты. Среди картин 2021-го они выделили прежде всего фантастический боевик Дени Вильнёва «Дюна» и ленту Игоря Копылова «Небо». В основу сюжета последней легли события 2015 года, когда во время контртеррористической операции в Сирии был сбит бомбардировщик Олега Пешкова и Константина Мурахтина. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян террористами.

Лучшими сериалами респонденты назвали проекты «След», «Вертинский» и «Тайны следствия», набравшие по 3% голосов. Последний удерживает внимание телезрителей уже более 20 лет — в 2021 году состоялась премьера его 21-го сезона. Криминальной ленте «Морские дьяволы» достались 2% голосов. «Пёс» на этот раз получил 1% наряду с такими проектами, как «Сваты», «Кухня», «Скорая помощь», «Вампиры средней полосы», «СашаТаня» и другие.

Рэп-исполнитель Моргенштерн

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Филипп Киркоров уступил первенство Александру Градскому, который скончался 28 ноября на 73-м году жизни. После этого в контексте смерти артиста обсуждалась судьба десятого сезона шоу «Голос» — в нём Градский выступал одним из наставников. В середине декабря генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что музыканта в проекте никто заменять не будет, а решение о дальнейшем участии в шоу его подопечных примут телезрители.

Сам «Голос» был признан лучшей телепрограммой года. В тройке лидеров также «60 минут» и «Поле чудес».

Помимо Градского и Киркорова, участники опроса в этом году голосовали за Дениса Мацуева (3%), Николая Баскова (2%) и Моргенштерна (2%), ранее уже попадавших в рейтинг. Последний в 2021-м неоднократно оказывался в центре скандалов. Песни рэпера проверялись на наличие признаков пропаганды наркотиков. Внимание общественности привлекло и высказывание артиста по поводу Дня Победы — Моргенштерн усомнился в необходимости отмечать праздник. Также в рейтинге представлены Полина Гагарина (3%) и Сергей Лазарев (2%).

Среди писателей по 2% голосов набрали Захар Прилепин, Виктор Пелевин и Александр Пушкин. По роману Прилепина «Обитель» в апреле 2021 года вышел драматический сериал с Сергеем Безруковым и Виктором Добронравовым. Виктор Пелевин в августе выпустил свой новый роман — Transhumanism Inc., продолжающий историю, рассказанную в книге iPhuck-10. Кроме того, в 2021-м ожидалась премьера фильма Виктора Гинзбурга «Ампир V» по книге Пелевина Empire V. Релиз перенесли на март 2022-го.