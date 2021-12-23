Советский или эмигрантский: тест RT о русских писателях XX века

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Революционные события 1917 года, Гражданская война и победа большевиков привели к массовому исходу из России людей, не принявших новую власть. В результате русская культура распалась на две части — советскую и эмигрантскую. Обе дали миру много известных писателей, как классиков советской литературы вроде Максима Горького или Алексея Толстого, так и тех, кто в своих произведениях описывал дореволюционную Россию или быт эмигрантов, как Владимир Набоков, Гайто Газданов и Иван Бунин. Сможете ли вы по цитате отличить советского литератора от эмигранта? Проверьте себя с тестом RT.
Советский или эмигрантский: тест RT о русских писателях XX века
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