Тёрнер или Айвазовский: тест RT на знание пейзажей

Пейзаж — жанр живописи, в центре внимания которого находится природа. Василий Поленов, Иван Айвазовский, Исаак Левитан и другие русские художники-пейзажисты известны, пожалуй, каждому, кто бывал в главных музеях страны. Сможете ли вы отличить пейзаж русского художника от работы иностранца? Проверьте себя с тестом RT.

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