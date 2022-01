Коллекция братьев Морозовых и куклы сестёр Поповых: громкие выставки 2022 года

В 2022 году гости ГМИИ имени Пушкина ознакомятся с ещё одной частью коллекции братьев Морозовых — полотнами русских и французских художников, собранных меценатами на рубеже XIX и XX столетий. Музей Эрарта представит экспозицию футуристических кукол сестёр Поповых. В стенах Третьяковки можно будет увидеть отреставрированные работы Василия Кандинского, Ильи Репина, Валентина Серова и других. А в новом Доме культуры «ГЭС-2» представят проекты, посвящённые правде и образу матери в современном медиа- (и не только) пространстве.

Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

27 июня — 30 октября 2022 года

Во второй половине 2022 года в главном здании Пушкинского музея будет представлена часть коллекции знаменитых русских меценатов — братьев Михаила и Ивана Морозовых. Экспозицию составят полотна французских и русских художников, собранные на стыке XIX и XX столетий. Выставка знаменует продолжение культурных отношений между Францией и Россией.

Гости музея смогут увидеть знаковые полотна Клода Моне, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса.

Сёстры Поповы. Non-Human

Музей современного искусства Эрарта

2 февраля — 10 мая 2022 года

Сёстры-близнецы из Перми Екатерина и Елена Поповы обрели мировую известность благодаря созданию футуристических кукол. В числе поклонников творчества Поповых — модельеры Жан-Поль Готье и Фабрицио Вити (дизайнер обуви Louis Vuitton), а также музыканты Йоланди Фиссер (Die Antwoord), GRIMES и Fka Twigs. Кукол пермского дуэта называют феноменом в индустрии моды и современного искусства. Снимки работ сестёр печатают Vogue, The New York Times, The Huffington Post и другие медиа.

На выставке в Эрарте можно будет увидеть более 20 кукол, сотворённых в разные периоды творчества Поповых. В экспозицию вошли ранние работы из серий CULT, SKIN и GARTER, африканские и японские коллекции, новая серия Feathered Serpent, а также коллекции WIDOW SISTERS и BLUE SKIN.

© Музей современного искусства Эрарта

Правда. Зачем реализм?

Дом культуры «ГЭС-2»

Май — сентябрь 2022 года

В новом Доме культуры «ГЭС-2» 2022 год разделён на сезоны (основные выставки). Второй сезон знаменует проект «Правда. Зачем реализм?», посвящённый научной истине, заблуждениям, недостоверным данным и, наконец, самой правде. В нём будет затронута тема стремительного роста числа источников информации и, как следствие, всё меньшего доверия к ним.

Одним из лейтмотивов второго сезона станет существование правды в современном художественном реализме. Программа включает в себя 50 проектов в различном исполнении.

Век Арчимбольдо

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

21 ноября 2022 года — 19 февраля 2023 года

Ещё одним значимым проектом в стенах главного здания Пушкинского музея станет выставка работ итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо, жившего в XVI веке. Живописец известен яркими образами, олицетворяющими стихии и времена года. Свои «ребусы»‎ Арчимбольдо компилировал из самых разных предметов — портреты в его исполнении «составлены» из овощей, цветов и даже животных.

Через произведения Арчимбольдо посетители музея смогут ознакомиться с культурой Европы периода позднего маньеризма на стыке XVI—XVII веков. Выставка имеет большое значение для ценителей изобразительного искусства: в России работы выставляются впервые, полотен Джузеппе Арчимбольдо в российских собраниях нет, а в мире их остались единицы.

© ГМИИ имени А.С. Пушкина

Космизм в русском искусстве

Русский музей

17 ноября 2021 года — 10 марта 2022 года

На этой выставке представлены работы живописцев, в творчестве которых можно проследить связь с идеями космизма. Такие мастера абстрактного искусства, как Казимир Малевич, Василий Кандинский, Михаил Матюшин и Иван Кудряшов, представлены рядом с живописцами, в чьих работах сохранились предметные формы, но само содержание посвящено Земле или Вселенной.

В экспозицию вошли 150 работ из Русского музея, московского Музея космонавтики, Третьяковской галереи, Новосибирского государственного художественного музея, Тверской областной картинной галереи, а также из разных личных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга.

© Государственный Русский музей

Проект «ПУШ». История движущегося изображения

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

14 июня — 16 октября 2022 года

Почти параллельно с экспозицией из коллекции братьев Морозовых ‎в Галерее искусств стран Европы и Америки XIX—XX веков будет реализован проект «Пуш». «Пуш»‎ — образ идеальной коллекции произведений искусства новых медиа. Экспозицию составят работы из собрания Пушкинского музея, а также отсутствующие в коллекции ГМИИ произведения.

«Пуш» примечателен разносторонней подачей — он также включает события в Музейном квартале и образовательные проекты.

Хельмут Ньютон

Музей современного искусства Эрарта

17 декабря 2021 года — 17 апреля 2022 года

В петербургском музее современного искусства продолжится выставка Хельмута Ньютона, одного из лучших фотографов XX века.

В экспозицию вошли работы периода 1970-х и 1980-х годов. Гости музея смогут увидеть портреты знаменитостей мирового уровня. В частности — снимки Карла Лагерфельда, Энди Уорхола и Дэвида Хокни. На выставке также представят знаковый диптих «Они идут», в котором прослеживается переосмысление образа женщины в обществе.

© Музей современного искусства Эрарта

Мать. Почему Родина — мать?

Дом культуры «ГЭС-2»

Октябрь 2022 года — февраль 2023 года

В рамках третьего сезона в ДК «ГЭС-2» представят ряд исследований символа матери в отечественном контексте, отвечая на вопрос, почему Родина идентифицируется с матерью. На выставке речь пойдёт о значениях материнства, о роли образа матери в разных социальных сферах — например, политике, экономике и религии.

Вячеслав Пакулин. В поисках стиля эпохи

Русский музей

9 декабря 2021 года — 7 марта 2022 года

В Русском музее уже можно увидеть редкую коллекцию из 200 работ разных периодов творчества Вячеслава Пакулина. Например, полотна, написанные под влиянием авангарда, или более импрессионистские пейзажи. Собрать серию удалось благодаря бывшему директору Русского музея Василию Пушкарёву, вдове живописца Марии Федоричевой и его дочери Любови Пакулиной.

Вячеслав Пакулин относится к младшим современникам Казимира Малевича и Кузьмы Петрова-Водкина. В 1920—1930-х годах живописец занимал должность председателя «Круга художников»‎. Он также известен пейзажами, написанными во время блокады Ленинграда. Позже эти работы стали творческой хроникой того периода.

© Государственный Русский музей

Мастера возрождения. Реставрация графики XVIII — начала ХХ века за десять лет

Государственная Третьяковская галерея

Май — ноябрь 2022 года

Третьяковка соберёт около 200 полотен Ильи Репина, Марка Шагала, Василия Кандинского, Николая Ге, Валентина Серова, Александра Бенуа, Карла Брюллова, Ореста Кипренского и многих других живописцев. В выставке примут участие работы, отреставрированные за последние десять лет.

Экспозиция будет разделена на несколько частей в зависимости от техники графики — рисовальные, акварель, пастель, а также смешанные и печатные техники. Представленные произведения сопроводит информация о процессе реставрации.

Алексей Щусев

Государственная Третьяковская галерея

Ноябрь 2022 года — май 2023 года

Алексей Щусев — один из наиболее известных русских архитекторов прошлого века. До революции 1917-го он занимался созданием иконостасов и проектированием храмов, а в годы СССР его идеи были воплощены в здании НКВД и Мавзолее Ленина. Именно Щусев спроектировал Казанский вокзал в Москве, столичную станцию метро «Комсомольская» и частично Марфо-Мариинскую обитель.

Выставка в Третьяковке приурочена к 150-летию со дня рождения архитектора. Экспозиция будет состоять из рисунков и других материалов, которые относятся к проектированию его архитектурных ансамблей. Гости выставки также узнают о роли Третьяковки в жизни Щусева (в 1920-х он возглавлял галерею). В проект вошли работы мастеров эпохи модерна, в том числе Александра Бенуа и Зинаиды Серебряковой.

Генрих Семирадский. По примеру богов

Государственная Третьяковская галерея

28 апреля — 21 августа 2022 года

Генрих Семирадский, по происхождению поляк, обучался в Петербурге и Харькове, но большую часть своей творческой жизни провёл в Италии, из-за чего работы художника можно отнести к европейской неоклассике. Семирадский известен как один из популярных представителей позднего академизма — «последний классик» искусства XIX века. Выставка носит название одной из картин — «По примеру богов».

В экспозиции нового здания Третьяковской галереи на Крымском Валу представят около сотни произведений художника. В проекте также примут участие работы современных авторов. Можно будет увидеть произведения мастеров «Новой Академии» Тимура Новикова, серии фотографий Тимофея Парщикова Times New Roman и работы проекта группы AES+F «Пир Трималхиона».