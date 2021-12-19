«Воображай»: победительницей Детского Евровидения — 2021 стала представительница Армении

В Париже состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Детское Евровидение». Слоганом состязания стало слово «воображай». Первое место в конкурсе заняла представительница Армении Малена, она получила 224 балла. В тройке лидеров — юные артисты из Польши и Франции. Исполнительница из России набрала 124 балла и оказалась на седьмой строчке.

В воскресенье, 19 декабря, во Франции прошёл заключительный этап песенного конкурса «Детское Евровидение». Первое место заняла исполнительница из Армении Малена, которая представила песню Qami Qami («Ветер, ветер»). Она набрала 224 балла, став второй представительницей своей страны, победившей на Детском Евровидении.

Распределение мест зависело от мнения профессионального жюри и голосования телезрителей. Последние могли выбрать трёх понравившихся конкурсантов и проголосовать за них на официальном сайте Детского Евровидения.

Малена выступала девятой. Максимальные 12 баллов ей присудили Польша и Португалия. В результате онлайн-голосования она получила 109 баллов, а распределение оценок профессионального жюри принесло ей 115 очков. В финале Малена исполнила свою песню повторно.

Второе место досталось конкурсантке из Польши Саре Джеймс — она выступила с песней Somebody и получила 218 баллов. На третьей строчке — Энзо из Франции. Его номер с песней Tic Tac набрал 187 баллов.

Представительница России Татьяна Меженцева заняла седьмое место. Всего юной певице присудили 124 балла, от нескольких стран она получила максимальную отметку в 12 баллов.

Меженцева выступала седьмой. Свою песню «Мой друг» она исполнила сразу на трёх языках. Во время выступления конкурсантка представила танцевальный номер, в рамках которого летала на обруче. Комментаторы шоу назвали выступление Меженцевой одним из самых эффектных.

В этом году в Детском Евровидении приняли участие юные артисты из 19 стран. Конкурс прошёл на сцене комплекса La Seine Musicale.

Девизом Детского Евровидения 2021 года стало слово «воображай» из песни победительницы прошлого года. Француженка Валентина Тронель в 2020 году выиграла конкурс с композицией J'imagine. Тематически конкурс был посвящён Рождеству и Парижу: в качестве логотипа использовали стилизованную под украшенную ель Эйфелеву башню.

Конкурсантка от России Татьяна Меженцева ранее уже принимала участие в Детском Евровидении: она выступала на конкурсе в 2019 году. Тогда Меженцева исполнила песню A Time For Us вместе с Денберелом Ооржаком. Юная певица занимается вокалом с четырёх лет, в её творческой биографии уже семь записанных треков. Ранее она заняла первое место на конкурсе «Детская Новая волна».

По данным представителей Татьяны Меженцевой, после перелёта у неё обострилось воспаление голосовых связок. Несмотря на это, девочка выступала на конкурсе на общих условиях.

В 2021 году Детское Евровидение проходит в 19-й раз. Впервые конкурс состоялся в 2003 году в Копенгагене. Тогда в нём приняли участие дети из 16 стран. К настоящему моменту в состязании участвуют представители 40 стран. Конкурсанты из России дважды одерживали победу: в 2006 году выиграли сёстры Анастасия и Мария Толмачёвы с песней «Весенний джаз», а в 2017-м — Полина Богусевич с композицией «Крылья».

Некоторые участники Детского Евровидения впоследствии выступали на взрослом конкурсе. Среди них были сёстры Толмачёвы, которые заняли седьмое место на Евровидении-2014.