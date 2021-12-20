Физики и лирики: тест RT об университетах Москвы

Короткая ссылка
RT
Каждый год в Москву приезжают абитуриенты для поступления в лучшие университеты России. МГУ, МГИМО, МГТУ, МИФИ, МФТИ — эти и другие знаменитые вузы готовят учёных-гуманитариев, специалистов в области естественных и технических наук, инженеров и медиков. Какие-то из них появились ещё во времена Российской империи, какие-то — в эпоху СССР. Что вы знаете об этих учебных заведениях? Проверьте себя с тестом RT.
Физики и лирики: тест RT об университетах Москвы
  • © Wikimedia Commons

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить