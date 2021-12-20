Физики и лирики: тест RT об университетах Москвы

Каждый год в Москву приезжают абитуриенты для поступления в лучшие университеты России. МГУ, МГИМО, МГТУ, МИФИ, МФТИ — эти и другие знаменитые вузы готовят учёных-гуманитариев, специалистов в области естественных и технических наук, инженеров и медиков. Какие-то из них появились ещё во времена Российской империи, какие-то — в эпоху СССР. Что вы знаете об этих учебных заведениях? Проверьте себя с тестом RT.

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