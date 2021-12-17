Войска стратегического назначения: тест RT ко Дню РВСН

17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. РВСН — главный компонент ядерных сил Российской Федерации. Подразделения этого рода войск находятся в состоянии постоянной боевой готовности для ядерного сдерживания возможной агрессии. Что вы знаете об РВСН? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков