Войска стратегического назначения: тест RT ко Дню РВСН
17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. РВСН — главный компонент ядерных сил Российской Федерации. Подразделения этого рода войск находятся в состоянии постоянной боевой готовности для ядерного сдерживания возможной агрессии. Что вы знаете об РВСН? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
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