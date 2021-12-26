Ретрохиты, «Новогодняя Маска» и марафон стендап-концертов: что покажут по ТВ в праздники

В новогодние праздники зрителей Первого канала ждут традиционная «Новогодняя ночь», специальный выпуск шоу «Вечерний Ургант» и множество культовых советских фильмов. На «России 1» покажут ряд музыкальных и юмористических телепередач, а на ТНТ — марафон стендап-концертов и продолжение сериала «Универ». СТС представит новогоднюю программу от шоу «Уральские пельмени», ленты популярных франшиз «Гарри Поттер» и «Ёлки». На НТВ выйдет спецвыпуск «Маски», а на телеканале «ТВ-Центр» — музыкальный телефильм «Новый год! И все! Все! Все!».

Первый канал

Вечером 30 декабря на Первом канале пройдёт финал десятого сезона шоу «Голос». В пятницу, 31-го, зрителей ждёт киномарафон. В эфире покажут фильм «Ирония судьбы. Продолжение», а также классические советские картины — «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Карнавальная ночь», «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и другие.

До и после боя курантов покажут «Новогоднюю ночь на Первом. 30 лет спустя». В рамках концерта прозвучат 40 хитов 1990-х. Среди участников — Филипп Киркоров, «Руки вверх», «ВИА Гра», Валерий Меладзе, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Леонид Агутин, Кристина Орбакайте, «Любэ», «Сплин», «Иванушки International» и многие другие.

В субботу снова можно будет посмотреть некоторые представленные накануне фильмы. На вечер запланирован показ ленты «БУМЕРанг», а также премьера многосерийной экранизации романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Кроме того, в эфир выйдет новогодний выпуск шоу «Вечерний Ургант» — CIAO, 2021. Как и в прошлом году, телепрограмма будет стилизована под итальянскую эстраду 1980-х, однако на этот раз выступят другие исполнители.

В воскресенье, 2 января, зрители увидят ленту «Особенности национальной охоты в зимний период», а также такие проекты для детской и семейной аудитории, как «Старик Хоттабыч», «Морозко», «Финист — Ясный сокол» и «Один дома».

© Максим Ли

«Россия 1»

Зрители телеканала «Россия 1» 31 декабря проводят 2021 год с культовыми советскими фильмами («Девчата», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука»), а также развлекательным шоу «Новогодний парад звёзд». В него войдут юмористические и музыкальные номера таких артистов, как Николай Басков, Гоша Куценко, Нонна Гришаева, Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Андрей Малахов, Михаил Боярский. В их выступлениях будут отражены многие актуальные темы: бизнес во время локдауна, тренинги личностного роста, телефонные спамеры, иллюзии роскошной жизни в социальных сетях.

Первой телепрограммой 2022 года станет «Новогодний голубой огонёк», во время которого прозвучат российские и зарубежные хиты. Среди участников концерта — София Ротару, Филипп Киркоров, Валерия, Полина Гагарина, Дима Билан, Zivert, Егор Крид.

В той же музыкальной и весёлой атмосфере на телеканале пройдут первые дни нового года. В эфире покажут концерт «Песня года» и шоу «Юмор года», а также сказочную комедию «Последний богатырь: Корень зла» и фантастическую ленту «Вратарь галактики».

© Телеканал «Россия»

ТНТ

Телеканал ТНТ начинает подготовку к новогодней ночи заранее: уже с 27 декабря в 19:00 в эфир будут выходить новогодние выпуски Comedy Club прошлых лет. Зрители смогут вспомнить, как проходили празднования с 2016 по 2021 год.

В пятницу, 31 декабря, в 23:00 на ТНТ начнётся показ новогоднего выпуска Comedy Club. В нём резиденты будут соревноваться со звёздами шоу-бизнеса в музыкальных и юмористических конкурсах.

Специальные новогодние выпуски представят и такие телепрограммы, как «Где логика?», «Я тебе не верю», «Импровизация» и «Однажды в России». В Рождество, 7 января, пройдёт марафон стендап-концертов от Нурлана Сабурова, Тимура Каргинова, Юлии Ахмедовой, Ильи Соболева, Ивана Абрамова, Павла Воли, Гарика Мартиросяна и других комиков. Также в новогодние праздники станут известны победители шоу «Новые танцы» и «Звёзды в Африке».

В конце новогодних каникул, 9 января, состоится премьера продолжения сериала «Универ». В шоу «Универ. 10 лет спустя» зрители увидят любимых героев повзрослевшими.

© Кадр из фильма «Универ: 10 лет спустя»

СТС

В новогоднюю ночь на телеканале СТС будет идти праздничная программа от шоу «Уральские пельмени». Сначала в эфир выйдет концерт юмористов «Человек с бульвара мандаринов», его показ начнётся в 21:30 и продлится до 23:30. Последним шоу 2021 года на СТС станет праздничная телепередача «Пир во время зимы».

Также в праздники телеканал представит фильм «Квартета И» «Обратная связь», покажет ставшие новогодней традицией ленты о Гарри Поттере, картины франшизы «Ёлки», мультфильмы серии «Ледниковый период» и другие проекты.

«ТВ-Центр»

На телеканале «ТВ-Центр» утром 31 декабря покажут фильм-сказку «Волшебная лампа Аладдина» и комедию «Мимино». Позднее в течение дня в эфир выйдут такие ленты, как «Самая обаятельная и привлекательная» и «Ширли-мырли».

Празднование Нового года стартует в 17:30 с концертом «Новый год с доставкой на дом». После него покажут фильмы «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Морозко», а в 23:00 начнётся музыкальный новогодний телефильм «Новый год! И все! Все! Все!». Шоу обещает подарить телезрителям праздничное настроение под песни 1970-х и 1980-х. Музыкальные номера будут связаны между собой единой историей о весёлых приключениях семейной пары.

За музыку отвечают такие коллективы, как «Самоцветы», «Красные маки», «Цветы», «Сябры», «Поющие сердца», «Уч-Кудук», «Хор Турецкого». Также в телепрограмме выступят Владимир Кузьмин, Игорь Саруханов, Вадим Казаченко, Александр Маршал и другие артисты.

В первые дни января на телеканале выйдет ряд музыкальных и юмористических программ, среди которых — «Приют комедиантов», «Однажды вечером», «Песни нашего двора».

© Кадр из фильма «Морозко»

НТВ

Вечером 31 декабря в эфир выйдет новогодний выпуск шоу «Маска». В составе жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Александр Ревва. Ведущим шоу выступит Вячеслав Макаров. Список участников не менее впечатляющий — свои номера представят Лариса Долина, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Ольга Бузова, Марина Кравец, Стас Пьеха и другие.

Также в канун праздника телеканал представит фильм «Новогодняя сказка», главную роль в котором исполнил Филипп Киркоров. Его герой не верит в волшебство. Однажды он встречает настоящего Деда Мороза, который отправляет своего нового знакомого в Сказочную страну, чтобы он изменил своё отношение к окружающему миру. Обитателей страны сыграли, в частности, Николай Басков, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Жасмин, Артур Пирожков, группа «Фабрика».