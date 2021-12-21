Богатырь, Санта-Клаус и лев-рокер: главные кинопремьеры недели

В четверг, 23 декабря, в российский прокат выходит третья часть сказки о богатыре Иване «Последний богатырь: Посланник Тьмы» режиссёра Дмитрия Дьяченко. Для семейного просмотра подойдёт новогодняя комедия Александра Карпиловского и Родиона Николайчука «Мой папа не подарок» об отношениях отцов и детей, а также сиквел анимационного фильма «Зверопой». Ещё одна премьера недели — драмеди «Триумф», основанное на реальных событиях.

«Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Приключенческая комедия «Последний богатырь: Посланник Тьмы» — третья часть сказочной франшизы режиссёра Дмитрия Дьяченко («СуперБобровы», «О чём говорят мужчины»). Лента продолжает историю, рассказанную в фильмах 2017 и 2021 годов, и представляет зрителю новую главу приключений богатыря Ивана.

На этот раз герой готовится к свадьбе со своей возлюбленной Василисой. Пока жених и невеста решают насущные вопросы перед торжеством, в их планы вмешивается зло. Василиса похищена, а Иван в погоне за ней перемещается в современную Москву. Ему и его друзьям из Белогорья предстоит справиться с испытанием мегаполисом, спасти девушку и окончательно сразить врага.

Роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко и другие.

На момент выхода первая часть трилогии была признана самым кассовым фильмом российского производства за всю историю проката в России и СНГ. Вторая картина о богатыре Иване собрала 1 млрд рублей менее чем за неделю показа.

«Мой папа не подарок»‎

В центре сюжета ленты Александра Карпиловского и Родиона Николайчука «Мой папа не подарок» — мальчик Макс. Он мечтает попасть на косплей-фестиваль геймеров, поскольку там пройдёт награждение лучшего игрока. Макса не пугает даже противостояние с девочкой Венерой и её матерью-полицейским, которые встают на его пути. Тем более что неожиданным союзником героя становится его изобретатель-отец, собравший дрон.

По словам исполнителя одной из центральных ролей Тимофея Трибунцева, «Мой папа не подарок»‎ — «весёлая новогодняя история для семейного просмотра о том, как трудно порой бывает взрослым вернуть потерянное доверие своих детей, и о том, как важно детям знать, что их любят, ценят и понимают».

В фильме также снялись Никита Табунщик, Полина Гухман, Ольга Медынич и другие.

«Триумф»‎ (Un triomphe)

Драмеди французского режиссёра Эммануэля Курколя («Прекращение огня») основано на реальных событиях, произошедших в шведской тюрьме Кумла.

В фильме рассказывается об актёре Этьене, который пробует себя в роли режиссёра. Только вместо профессиональных артистов ему достались тюремные заключённые, из которых ему нужно сделать настоящую театральную труппу. На то, чтобы представить свой спектакль по пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», Этьену дано полгода.

Главную роль в картине исполнил Кад Мерад («Хористы», «Париж! Париж!»). В фильме снялись также Дэвид Айала, Ламин Чиссоко, Софиан Каммес и другие.

Картина была отмечена Европейской киноакадемией как лучшая комедия 2020 года, «Триумф» также был представлен на Каннском кинофестивале.

«Разыскивается Санта!» (Io sono Babbo Natale)

В центре сюжета итальянской комедии «Разыскивается Санта!» — недавно вышедший на свободу вор Этторе. Он пробирается в дом одинокого старика и находит там только игрушки. Кража не удаётся, а загадочный хозяин оказывается самим Санта-Клаусом. Этторе приходится остаться и помочь старику подготовиться к предстоящему Рождеству.

Главные роли в картине исполнили Джиджи Пройетти (Санта-Клаус) и Марко Джаллини (Этторе). Последний получил широкую известность в России после премьеры фильма «Идеальные незнакомцы». Для Пройетти роль в картине «Разыскивается Санта!» стала последней актёрской работой.

Режиссёр Эдоардо Мария Фальконе ранее работал над лентами «Проблема с кармой» и «В семье не без священника».

«Зверопой 2» (Sing 2)

В сиквеле популярного анимационного мюзикла «Зверопой» судьба продолжает подкидывать новые испытания творческому коллективу под руководством коалы Бастера. На этот раз перед друзьями стоит задача завербовать легенду львиного рока Клэя Кэллоуэя и вместе с ним покорить сцену.

Вторая часть анимационного фильма «Зверопой» снята режиссёром Гартом Дженнингсом, который работал и над первой картиной. Озвучивали персонажей Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Ник Кролл, Тэрон Эджертон, Тори Келли и Боно.