Российская или советская: тест RT на знание статей конституций

Короткая ссылка
RT
12 декабря в России отмечается День Конституции. Дата установлена в честь дня принятия действующего основного закона страны в 1993 году. Конституции принимались в РСФСР и СССР, некоторые их нормы действовали в период смены власти после распада Советского Союза, а какие-то, пережив изменения, сохранились до сих пор. Сможете ли вы отличить цитату из старой советской конституции от того, что записано в современной российской? Проверьте себя с тестом RT.
Российская или советская: тест RT на знание статей конституций
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить