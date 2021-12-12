Российская или советская: тест RT на знание статей конституций

12 декабря в России отмечается День Конституции. Дата установлена в честь дня принятия действующего основного закона страны в 1993 году. Конституции принимались в РСФСР и СССР, некоторые их нормы действовали в период смены власти после распада Советского Союза, а какие-то, пережив изменения, сохранились до сих пор. Сможете ли вы отличить цитату из старой советской конституции от того, что записано в современной российской? Проверьте себя с тестом RT.

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