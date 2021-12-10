Россия в Европе: тест RT о Наполеоновских войнах

В конце XVIII — начале XIX века по Европе прошла череда Наполеоновских войн. Государства поделились на два блока: один из них, возглавляемый французским императором Наполеоном Бонапартом, стремился установить гегемонию Франции. Другой же ему противостоял. Россия приняла участие в действиях обоих этих блоков, воюя за пределами своих границ. Что вы знаете об этих событиях? Проверьте себя с тестом RT.

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