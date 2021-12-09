В песках Туркестана: тест RT о российском присутствии в Средней Азии
Территории Средней Азии окончательно вошли в состав Российской империи в XIX веке. Этот регион рассматривался руководством страны как стратегически важный в силу своей близости к Афганистану и Персии. За полтора столетия общей с российским государством истории среднеазиатские земли прошли путь от генерал-губернаторств до республик в составе СССР. Что вы знаете об этом? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Олег Макаров
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