В песках Туркестана: тест RT о российском присутствии в Средней Азии

Территории Средней Азии окончательно вошли в состав Российской империи в XIX веке. Этот регион рассматривался руководством страны как стратегически важный в силу своей близости к Афганистану и Персии. За полтора столетия общей с российским государством истории среднеазиатские земли прошли путь от генерал-губернаторств до республик в составе СССР. Что вы знаете об этом? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Олег Макаров