В песках Туркестана: тест RT о российском присутствии в Средней Азии

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RT
Территории Средней Азии окончательно вошли в состав Российской империи в XIX веке. Этот регион рассматривался руководством страны как стратегически важный в силу своей близости к Афганистану и Персии. За полтора столетия общей с российским государством истории среднеазиатские земли прошли путь от генерал-губернаторств до республик в составе СССР. Что вы знаете об этом? Проверьте себя с тестом RT.
В песках Туркестана: тест RT о российском присутствии в Средней Азии
  • РИА Новости
  • © Олег Макаров

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