Сочная картинка и реалистичные драки: чем «Вестсайдская история» Спилберга отличается от старой экранизации мюзикла

В российский прокат выходит мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история» — экранизация одноимённой бродвейской постановки. В ленте рассказывается о любви двух молодых людей. Герои готовы всю жизнь провести вместе, однако против их связи выступают близкие, состоящие во враждующих уличных бандах. Главные роли в фильме исполнили Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт.

В четверг, 9 декабря, в российский прокат выходит драматический мюзикл «Вестсайдская история» — экранизация одноимённой театральной постановки. Режиссёром картины выступил Стивен Спилберг, за всю свою продолжительную карьеру впервые работающий в этом жанре. Главные роли в фильме исполнили дебютантка Рэйчел Зеглер, ранее утверждённая на роль Белоснежки в музыкальной ленте «Белоснежка и семь гномов», а также Энсел Элгорт, известный по проектам «Малыш на драйве» и «Виноваты звёзды». За визуальный ряд отвечал оскароносный оператор Януш Камински, ранее не раз сотрудничавший со Спилбергом. Вместе кинематографисты сняли такие культовые фильмы, как «Список Шиндлера», «Поймай меня, если сможешь» и «Спасти рядового Райана».

Действие «Вестсайдской истории» разворачивается в Нью-Йорке конца 1950-х. На вечеринке встречаются и тут же влюбляются друг в друга Мария и Тони. Уже сразу их связь выглядит обречённой: он — основатель уличной банды «Ракеты», она — сестра участника противоборствующей группировки «Акулы». Также герои не могут быть вместе из-за происхождения.

Несмотря на всё это, между Марией и Тони завязывается роман. Однако их счастье оказывается недолгим — отношения героев провоцируют новый конфликт между бандами. Жестокие уличные разборки уносят жизни нескольких персонажей.

В своей адаптации мюзикла Стивен Спилберг практически не отступает от первоисточника, в результате чего по наполнению фильм мало чем отличается от одноимённой экранизации 1961 года, удостоенной десяти премий «Оскар».

В версии Спилберга появляются и знакомые зрителям первой адаптации персонажи. За исключением аптекаря Дока — его в новом фильме заменила Валентина в исполнении Риты Морено. Интересно, что артистка появилась и в ленте 1961 года — там она сыграла Аниту, одну из центральных героинь.

Кроме того, в новой картине затрагиваются всё те же проблемы — расовое и классовое неравенство, дискриминация, а герои выступают с музыкальными номерами под популярные композиции, написанные Леонардом Бернстайном для сценической версии истории.

Кадр из фильма «Вестсайдская история»

© kinopoisk.ru

Тем не менее экранизация Спилберга получилась более продуманной как с точки зрения постановки — визуальный ряд здесь очень яркий и сочный, а танцы ещё сильнее захватывают и побуждают зрителя встать с кресла и присоединиться к героям, — так и в плане драматургии. Действие динамично, забавные и романтические сцены своевременно разбавляются драматическими моментами, благодаря чему на протяжении всего повествования поддерживается напряжение, позволяющее зрителям не заскучать. Кроме того, история в переработке сценариста Тони Кушнера («Линкольн», «Мюнхен») раскрывается более логично и последовательно. В результате даже некоторые специфические сюжетные и постановочные решения, возможные лишь в таком условном жанре, как мюзикл, на экране смотрятся довольно естественно.

И в остальном новая «Вестсайдская история» реалистичнее старой. Даже первая половина фильма, наполненная танцами и не омрачённая драмой, выглядит не такой наигранной, как киноадаптация 1961-го. Во второй половине фильм и вовсе превращается практически в серьёзную криминальную драму с вполне натуралистичными драками.

Интересен, но неоднозначен выбор исполнителей главных ролей. Одинаково миловидные Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт прекрасно смотрятся вместе и очень органичны в романтических образах, однако прежде всего в статичных кадрах. В динамике же артисты не слишком убедительны. Долгое время они будто сильно растеряны и зажаты. С момента первой встречи главных героев практически все эпизоды с их участием кажутся несколько неловкими — то для самих Марии и Тони, то для зрителей. Порой этот эффект усиливает странное поведение Тони, который предстаёт перед возлюбленной пылким, но не самым сообразительным юношей. Нет между ними и той самой искры, за счёт которой актёрский дуэт в романтических историях можно счесть удачным.

Кадр из фильма «Вестсайдская история»

© kinopoisk.ru

Со временем Рэйчел Зеглер, вероятно, всё-таки проникается чувствами своей героини и начинает демонстрировать более убедительную и проникновенную игру, тогда как Энсел Элгорт до конца остаётся в этом невнятном, растерянном образе. В конечном счёте веры в любовь главных героев нет, а актёров каждым своим появлением легко затмевает Ариана Дебос («Гамильтон», «Выпускной»), сыгравшая яркую и темпераментную Аниту — возлюбленную брата Марии. Особенно актриса блещет в зажигательных танцевальных сценах и запоминается гораздо лучше остальных артистов.

История любви Тони и Марии сомнительна сама по себе, даже если не брать в расчёт актёрскую игру. Однако в данном случае ожидать иного не приходится: в основе первоисточника лежит трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Естественно, вклад пьесы очевиден и в сценическую версию истории, и в фильм Спилберга. Сюжет картины во многом повторяет основные события классической пьесы. Как и работу Шекспира, этот мюзикл нет смысла анализировать с точки зрения здравого смысла и аргументированности событий. «Вестсайдская история» — яркая, красивая романтическая сказка, пусть и разворачивающаяся в относительно реалистичных условиях.