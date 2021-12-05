Вначале было: тест RT об эпиграфах произведений русских классиков

Эпиграфом называется краткая цитата в начале произведения, передающая его основную идею. Эти первые строки могут быть такой же узнаваемой чертой литературного произведения, как и персонажи, сюжетные сцены или фразы, ставшие крылатыми. Сможете ли вы угадать произведение русской литературы по его эпиграфу? Проверьте себя с тестом RT.

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© Konstantin Kokoshkin