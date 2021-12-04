Русские женщины: тест RT о жёнах декабристов

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RT
После восстания декабристов в 1825 году многих участников этого движения сослали в Сибирь на каторгу. Следом за ними добровольно поехали жёны, невесты, сёстры. Эти женщины поддерживали своих близких, занимались хозяйственными делами, создавали больницы и школы. Что вы знаете о декабристках? Проверьте себя с тестом RT.
Русские женщины: тест RT о жёнах декабристов
  • © «Российская академия художеств»

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