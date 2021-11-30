В боях за Карелию: тест RT о Советско-финляндской войне

30 ноября 1939 года началась Советско-финляндская, или Зимняя война — один из самых крупных вооружённых конфликтов с участием СССР, предшествовавших Великой Отечественной войне. Для советского государства эта кампания завершилась победой и рядом территориальных приобретений, прежде всего позволивших отодвинуть границу от Ленинграда. Что ещё вы знаете об этой войне? Проверьте себя с тестом RT.

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