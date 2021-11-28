Приближённые монархов: тест RT о фаворитах императоров России

Короткая ссылка
RT
Фаворитизмом называется явление, характерное для монархий XV—XVIII веков, при котором высокие посты занимали люди, пользующиеся особым расположением правящего государя. Зачастую они вмешивались в дела государства, оказывая влияние на его политику. Такой социально-политический институт не обошёл стороной и Российскую империю. Наибольшую известность получили его представители при дворе Екатерины II. Однако фавориты были и у других монархов. Что вы знаете о фаворитах русских императоров и императриц? Проверьте себя с тестом RT.
Приближённые монархов: тест RT о фаворитах императоров России
  • © Wikimedia Commons

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить