Приближённые монархов: тест RT о фаворитах императоров России

Фаворитизмом называется явление, характерное для монархий XV—XVIII веков, при котором высокие посты занимали люди, пользующиеся особым расположением правящего государя. Зачастую они вмешивались в дела государства, оказывая влияние на его политику. Такой социально-политический институт не обошёл стороной и Российскую империю. Наибольшую известность получили его представители при дворе Екатерины II. Однако фавориты были и у других монархов. Что вы знаете о фаворитах русских императоров и императриц? Проверьте себя с тестом RT.

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