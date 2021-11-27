Чёрные береты: тест RT о морской пехоте

27 ноября в России отмечается день морской пехоты. Подразделения этого рода Береговых войск Военно-морского флота предназначены для десантно-штурмовых операций в прибрежной зоне. Их отличительная особенность — чёрные береты, которые ещё в советские годы стали визитной карточкой морских десантников. Что вы знаете об этих войсках? Проверьте себя с тестом RT.

© MOD Russia/Global Look Press