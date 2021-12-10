«Фэнтези должно быть как можно более реалистичным»: кинофраншизе «Властелин колец» — 20 лет

10 декабря 2001 года состоялась мировая премьера картины «Властелин колец: Братство Кольца», снятой по мотивам произведения Джона Толкина. История о том, как хоббит Фродо отправился в путешествие к Роковой Горе, получила четыре премии «Оскар». Впоследствие её продолжили ещё двумя фильмами, а затем франшизу дополнили приквелом «Хоббит». Несмотря на опасения критиков, экранизация романа Толкина стала одним из самых успешных проектов мирового кинематографа.

Ровно 20 лет назад, 10 декабря 2001 года, состоялась премьера картины «Властелин колец: Братство Кольца» — первой части кинофраншизы по вселенной Джона Толкина. По сюжету картины в поселение хоббитов приезжает волшебник Гэндальф. Поводом для появления мага становится день рождения его старого друга Бильбо Бэггинса. Во время празднования Гэндальф упоминает таинственное кольцо, найденное хоббитом много лет назад: украшение является источником власти, благодаря которой его обладатель может поработить всё Средиземье. Раньше кольцо принадлежало Саурону — тёмному властелину, который вновь хочет обрести могущество. Чтобы не дать Саурону заполучить кольцо, Бэггинс отдаёт украшение своему племяннику Фродо, который должен совершить путешествие к Роковой Горе и уничтожить предмет.

Роман-эпопея Джона Толкина

В основу сюжета первого фильма и последующих экранизаций лёг эпический роман Джона Толкина «Властелин колец». Это не первое произведение английского писателя: книга стала продолжением повести о Бильбо Бэггинсе «Хоббит, или Туда и обратно», опубликованной в 1937 году. Именно успех первой книги привёл к тому, что издательства заинтересовались другими работами автора — по его признанию, он начал работу над «Властелином колец» в 1930-е годы, сразу после «Хоббита».

На создание сложной и продуманной вселенной, населённой хоббитами, эльфами и драконами, у писателя ушло более десяти лет. И даже когда в 1949 году текст был дописан, последовала долгая редакторская работа, включающая исправление неточностей, переписывание и выстраивание логики повествования.

«Помнится, я действительно плакал, работая над развязкой. Но потом, конечно, было огромное количество переработок. Я напечатал весь роман дважды, причём много раз (печатал у себя. — RT) на кровати на чердаке. Разумеется, услуги машинописи я себе позволить не мог. В тексте до сих пор есть ошибки. Забавно это говорить, но теперь, полагаю, я в том положении, когда мнение окружающих на мой счёт уже не играет никакой роли. Там были некоторые ужасные грамматические ошибки, и то, что допущены они профессором английского языка и литературы, просто поражает», — писал Толкин.

В своих письмах он отмечает, что роман «Властелин колец» получился более разработанным и «взрослым», чем повесть «Хоббит, или Туда и обратно»: «В отдельных местах и в некоторых отношениях эта книга получается куда лучше предыдущей; но это вовсе не значит, будто я считаю её более подходящей и более приспособленной для соответствующей аудитории. Хотя бы потому, что она, как и мои дети (а все права, безусловно, за ними) изрядно «повзрослела».

В романе Средиземье представляет собой развёрнутый, продуманный и искусно прописанный мир с понятной географией, законами и конфликтами. Чтобы наделить произведение глубиной, Джон Толкин — филолог, профессор Оксфордского университета — использовал знание средневекового эпоса, опирался на образы и архетипы из скандинавского фольклора и исландских сказаний.

© Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» 2001

Автору понадобилось создать подробную карту Средиземья, чтобы визуализировать выдуманный мир, а затем выстроить хронологию его развития, придумать обитателей и язык, на котором они говорят. По словам некоторых исследователей творчества писателя, он знал о выдуманном им пространстве гораздо больше, чем рассказал, — именно поэтому вселенная хоббитов кажется такой реальной и объёмной.

«Конечно, у меня были карты. Если у вас сложный сюжет, просто необходимо работать с картой, иначе потом тебе уже никогда не удастся её составить», — утверждал Толкин.

Роман задумывался как единое произведение, но был опубликован в нескольких частях: издатели посчитали, что объёмный текст требует разделения. В итоге «Властелин колец» был разбит на шесть книг и отпечатан в трёх томах — «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». Первая книга была издана 29 июля 1954-го, а уже в ноябре того же года появилась вторая. Менее чем через год напечатали третий, заключительный том.

Первые адаптации

Широкую известность трилогия «Властелин колец» приобрела в 60-е годы XX века, тогда же резко взлетели продажи книг. Толкин стал любимым автором творческой молодёжи, которую очень интересовал фантастический мир с антимилитаристским подтекстом.

Популярность романа привела к многочисленным переложениям сюжета: на британском радио прошёл целый цикл передач по мотивам «Властелина колец», а затем появилось несколько анимационных фильмов, в том числе в СССР. Свою версию романа Толкина хотели представить даже музыканты из группы The Beatles (Маккартни должна была достаться роль Фродо, а Леннон сыграл бы Голлума).

Однако самой известной адаптацией произведений Толкина до сих пор остаётся экранизация новозеландского режиссёра Питера Джексона. Постановщик называет съёмки «Властелина колец» своей судьбой — настолько реализация проекта зависела от удачи и случайных совпадений. По мнению других специалистов из мира кинематографа, фильм Джексона — безнадёжная ставка, которая сыграла.

Риски и решения

Первое знакомство Джексона со Средиземьем случилось в юном возрасте, в поезде, идущем в Окленд. Роман Толкина сильно впечатлил будущего режиссёра, и с тех пор он надеялся увидеть экранизацию.

«В юности я с нетерпением ждал, когда кто-нибудь снимет фильм по «Властелину колец», ведь мне очень хотелось увидеть такое кино. Но никто не снимал, так что в конце концов я решил сделать это сам», — вспоминает Питер Джексон.

Права на экранизацию произведения Толкина с 1976-го принадлежали продюсеру Солу Заенцу, постановщику анимационного фильма «Властелин колец» 1978 года и обладателю трёх премий «Оскар». Тем не менее опытный кинематографист передал лицензию молодому режиссёру, ранее работавшему только над малобюджетными локальными проектами («Небесные создания», «Познакомьтесь с Фиблами»).

© Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» 2001

Страстно любившему «Властелина колец» Джексону удалось убедить Заенца в своей способности перенести произведение Толкина на экран и при этом сохранить особенности книги. По словам Заенца, на тот момент он не верил, что сам сможет рассказать историю Средиземья лучше: «Этот анимационный фильм — единственная моя работа, которой я недоволен. Нам просто не удалось найти подходящую форму. Сейчас есть технические возможности, но цифровые эффекты уже не мой профиль. Конечно, их используют, чтобы улучшить картинку при обычном кинопроизводстве. Для «Властелина колец» компьютерная анимация — насущно важная составляющая. Я уже в том возрасте, когда поздно учиться снимать фильмы так. Да мне и не хочется. А фильм получил видение Питера Джексона».

Реализацией проекта занялась студия New Line Cinema. Первоначально Питер Джексон и сценарист Фрэн Уолш представляли «Властелина колец» как дилогию: им казалось, что ни одна организация не будет готова заключить контракт сразу на три фильма. Однако когда они пришли в New Line Cinema, студия не только оценила идею, но и инициировала съёмку в трёх частях.

Кинематографисты серьёзно рисковали, подписавшись на продолжительные и дорогостоящие съёмки под руководством режиссёра, ранее не работавшего с подобным масштабом. Более того, на момент начала работы многие были уверены, что провал фильма в прокате приведёт не только к банкротству студии, но и к краху некоторых международных дистрибьюторов, сотрудничающих с New Line Cinema.

Тем не менее директор студии принял решение пойти на риск и согласиться на проект Джексона — даже когда стало понятно, что все три фильма надо снимать единовременно.

«Это был риск, на который я был готов пойти, — такой выбор тем, кто принимает решения о производстве (фильмов. — RT), приходится делать постоянно. Ты взвешиваешь риск и (возможное. — RT) вознаграждение и, если есть существенный перевес в твою пользу, прыгаешь с вышки. Так уж устроен кинобизнес», — отметил Боб Шей.

Любовная линия и Кольцо как персонаж

Вспоминая работу над экранизацией, самым сложным этапом Питер Джексон называет сценарий. Режиссёру пришлось превратить 1008 страниц текста в три фильма, сохранив особенную харизму и дух мира Толкина. При этом Джексон с самого начала отказывался от буквального воспроизведения романа. По мнению постановщика, «полностью достоверная экранизация — понятие крайне расплывчатое».

«И наша трилогия таковой быть не может. Нельзя просто взять книгу и снять по ней фильм», — утверждает Джексон.

Так, киноадаптация «Властелина колец» во многом отличается от первоисточника и не совпадает с тремя оригинальными книгами. Питер Джексон изменил хронологию некоторых событий, перетасовал эпизоды, выборочно работая с героями и сценами. Кинематографисты постоянно выбирали, что оставить за скобками, а что подчеркнуть и вывести на передний план для создания динамичного и увлекательного зрелища.

© Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» 2001

Например, любовную линию между Арагорном и Арвен сценаристы «нашли» в приложениях к тексту Толкина и ввели в основной сюжет, чтобы привлечь к картине большую аудиторию. В итоге отношения смертного и эльфийки стали одной из любимых зрителем сюжетных линий. Отсутствие в сюжете очевидного антагониста — Саурон присутствует в истории незримо, что плохо подходит для кинематографа — восполнили кольцом, которое становится полноправным персонажем.

«Мы сделали Кольцо (полноценным. — RT) персонажем, — объясняет Питер Джексон. — Оно говорит, поёт, зовёт. Мы всегда снимали Кольцо крупным планом, заполняя им весь экран, чтобы добиться эффекта присутствия».

Идеальный Фродо

Джон Рис-Дэвис, исполнитель роли гнома Гимли, отмечал, что Джексон проделал колоссальную работу при подборе актёров: «Он идеально подобрал актёров. Никогда прежде такого не было, чтобы на первой читке я оглянулся вокруг и узнал всех до одного персонажей: «Это, должно быть, Фродо... Это — эльф Леголас... А это — Сэм».

Главную роль во «Властелине колец» сыграл американский актёр Элайджа Вуд. Поскольку на тот момент он был в Америке, а режиссёр Питер Джексон базировался в Новой Зеландии, претенденту на роль Фродо пришлось пройти пробы по видео. Вместо того, чтобы просто заучить реплики героя и записать слова на камеру, Элайджа Вуд решил отыграть несколько коротких сцен из книги.

Актёр нашёл костюм, который, по его мнению, мог бы подойти хоббиту Фродо, выбрал место для съёмок и попросил друга снять его постановку на видео.

«Мне хотелось, — отметил Вуд, — чтобы что-то позволило передать мою страстную любовь к роли и фильмам, показать себя в образе хоббита».

Когда Питер Джексон увидел этот ролик, у него не осталось сомнений (несмотря на американский акцент и не совсем точный костюм), что именно Вуд должен сыграть роль Фродо.

Ради точного воплощения персонажей Питер Джексон был готов на долгие поиски. Так, роль Арагорна несколько раз предлагали Дэниелу Дэй-Льюису, но тот отказался от неё даже после увеличения гонорара. Тогда этого героя предложили Стюарду Таунсенду, которого, однако, уволили спустя несколько недель. В итоге роль досталась Вигго Мортенсену, что, по мнению Джексона, было чудом.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то так вживался в образ, как это делал он», — говорит режиссёр.

© Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» 2001

Сложности возникли и с поисками Гендальфа. Сначала New Line предложили Питеру Джексону рассмотреть кандидатуру Шона Коннери, однако актёр отказался от роли. Следующим претендентом стал Иэн Маккеллен: ради него график съёмок подвинули на три дня, чтобы он успел завершить работу в проекте «Люди Икс».

В экранизации также снялись Шон Эстин, Билли Бойд, Доминик Монахэн, Орландо Блум, Лив Тайлер и другие.

Масштабные локации и создание хоббитов

Для Питера Джексона, уроженца Веллингтона, было принципиально важно снимать «Властелина колец» на родине. Средиземье растянулось по всей территории Новой Зеландии, а кинематографисты работали в более чем 150 локациях. В географии фильма особенно примечательна деревня хоббитов — Хоббитон. Она была построена на территории фермы семьи Александер и доступна для посещения до сих пор. Чтобы превратить землю в обжитое поселение, кинематографисты начали обрабатывать поля за год до начала съёмок.

Все фильмы трилогии снимались в один временной промежуток. Порой, чтобы сэкономить время, Питер Джексон перемещался по съёмочной площадке о сцены к сцены на велосипеде. Съёмки были столь интенсивны, что, по признанию режиссёра, иногда он просто надеялся на лучшее.

«Честно говоря, были дни, когда я просто полагался на актёров и надеялся, что они устали чуть меньше меня. Я направлял на них камеру в надежде, что у нас получится хороший материал», — вспоминает Джексон.

При работе над картиной активно использовались спецэффекты. Тем не менее, в решении главной сложности постановки — отражения небольшого роста хоббитов — режиссёр ориентировался не на них. Чтобы герои выглядели чуть ли не в половину ниже остальных, Питер Джексон использовал обычные перспективные искажения: актёров определённым образом располагали относительно друг друга, и в кадре возникала особая пространственная иллюзия. Также помогал реквизит соответствующего размера — увеличенные и уменьшенные стулья, чашки и прочая домашняя утварь. Те сцены, где хоббиты не взаимодействовали с другими персонажами напрямую, снимали по частям, а затем собирали на пост-продакшене с учётом размера героев.

© Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» 2001

Основная часть ленты «Властелин колец: Братство Кольца» была снята в период с октября 1999-го по декабрь 2000 года. За это время кинематографисты использовали 21 камеру и более 1,3 млрд см плёнки. Для съёмочной группы пришлось построить 30 км дорог.

При этом полное погружение в процесс — а иногда съёмочный день растягивался на 14-15 часов бесперебойной работы — имело свои преимущества. Некоторые актёры настолько сблизились, что, по признанию Шона Эстина, даже называли себя «хоббитами».

«Мы стали друзьями на всю жизнь, — сказал артист, семья которого находилась рядом с ним на всём протяжении съёмок. — Для моей дочери они (Вуд, Монаган и Бойд. — RT) были как дяди. Искусство имитировало жизнь, или жизнь имитировала искусство, что-то в этом роде».

Спецэффекты, яркие персонажи и природа

В конце 2001-го и начале 2002 года фильм «Властелин колец: Братство кольца» вышел в прокат во многих странах и вызвал восторженные отзывы критиков и фанатов книг Толкина. Эксперты отмечали прежде всего впечатляющие спецэффекты, безупречный актёрский состав и грамотную постановку.

По мнению автора The Guardian Ксана Брукса, Питеру Джексону удалось внести собственный заметный вклад в историю, в то же время сильно не отдаляясь от первоисточника. Также журналист отметил визуальную составляющую картины.

«Фильм стал настоящим триумфом: сцены в милых интерьерах — это настоящая мечта декораторов, а невероятные кадры природы — реклама туризма в Новой Зеландии», — пишет Брукс.

Кинокритик Кеннет Туран в рецензии для Chicago Tribune подчеркнул, что в ленте «Властелин колец: Братство кольца» нашлось место для самых разных событий и эмоций.

«Это невероятная история, в которой изобретательность, харизма персонажей и приключения льются через край. Герои оказываются на волосок от смерти, проявляют храбрость перед лицом ужасного зла, сражаются в жестоких битвах и проявляют нежные чувства, например, в сцене со словами: «Я лучше разделю одну смертную жизнь с тобой, чем проживу все эпохи мира в одиночестве», — писал эксперт. Он отметил, что основная идея сюжета очень проста: девять героев надеются спасти мир. Однако интересной историю делают условия, в которых оказываются персонажи, а также природа показанного на экране мира.

В своём обзоре Туран напоминает, что Толкин создал вселенную, населённую множеством существ, и сумел продумать её настолько детально, что читатели практически поверили в неё. По мнению критика, Джексону удалось передать дух произведения, проработав всё от характеров персонажей до мельчайших деталей.

«Как режиссёр и один из продюсеров и сценаристов (работавших над фильмом. — RT), Джексон всё делал так, чтобы лучше преподнести историю, сделать её более реалистичной. Поэтому некоторые диалоги, когда это уместно, звучат на одном из эльфийских языков (с субтитрами), для съёмок в самых удаленных и удивительно живописных уголках Новой Зеландии — родины Джексона — было задействовано до девяти отдельных съёмочных групп, а за год до начала съёмок в месте, выбранном для поселения хоббитов, было высажено 5 000 кубометров соответствующей растительности», — пишет Туран.

© Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» 2001

К настоящему моменту рейтинг «свежести» фильма на портале Rotten Tomatoes составляет 92%. Зрители оценили ленту ещё выше — на 95%. Кроме того, первая часть знаменитой трилогии закрывает первую десятку в рейтинге лучших фильмов по отзывам пользователей площадки IMDb и входит в пятёрку лидеров в рейтинге «Кинопоиска» наряду с двумя продолжениями трилогии, а также такими культовыми фильмами, как «Зелёная миля» и «Побег из Шоушенка».

За первые выходные в прокате в США лента заработала более $47 млн, а её общие сборы с учётом перезапусков составили почти $897,7 млн. В последующие годы интерес к франшизе не угасал — сборы продолжений «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля» превысили доход первой части. В сумме кинотрилогия собрала почти $3 млрд, став самой кассовой за всю историю.

Наследие «Властелина колец»

«Властелин колец: Братство Кольца» не только произвёл фурор за счёт многочисленных ярких спецэффектов, боевых сцен и изображения волшебного мира в целом, но и задал высокую планку для последующих картин в жанре эпического фэнтези и кинематографа в целом. Фильм был удостоен четырёх премий «Оскар» — за лучшую работу оператора, спецэффекты, грим и оригинальный саундтрек. Второй части достались две статуэтки в технически номинациях, а третья получила 11 премий, в том числе как лучший фильм.

Кроме того, экранизация «Властелина колец» оказала положительное влияние на туризм в Новой Зеландии — несмотря на то, что до работ Питера Джексона там было снято много других известных фильмов. Многие зрители впечатлились красивыми видами и захотели посмотреть на природу страны своими глазами.

Реагируя на спрос, компании начали организовывать туры по местам съёмок «Властелина колец». Большинство путешественников, по тем или иным причинам приезжающих в Новую Зеландию, стремятся получить в стране хоть какой-то опыт, связанный с фильмами Джексона.

Франшиза «Властелин колец» не ограничилась популярной трилогией. В 2010-х вышли ещё три фильма Питера Джексона, основанные на произведениях Толкина. На этот раз в качестве первоисточника была взята повесть «Хоббит, или Туда и обратно», действие которой разворачиваются до событий «Властелина колец». В ней рассказывается о приключениях жителя Средиземья, хоббита Бильбо Бэггинса. Главную роль во всех трёх фильмах серии — «Хоббит: Неожиданное путешествие», «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва пяти воинств» — исполнил Мартин Фриман («Реальная любовь», «Автостопом по галактике»). Также в картинах появился Иэн Маккеллен, вернувшийся к образу Гэндальфа. Фильмы были номинированы на премию «Оскар», однако статуэтки не получили. Тем не менее, трилогия оказалась очень популярной у аудитории: в сумме картины заработали в прокате более $2,9 млрд.

В ноябре 2017 года стало известно о намерениях правообладателей книг Толкиена выпустить сериал по мотивам романа «Властелин колец». Его действие развернётся за несколько тысячелетий до событий, описанных в оригинальной трилогии. На производство первого сезона выделено около $465 млн, благодаря чему сериал может стать самым дорогостоящим в истории. Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года.

Летом 2021 года было анонсировано полнометражное аниме, основанное на вселенной Джона Толкина. Его действие развернётся за 260 лет до событий «Властелина колец».