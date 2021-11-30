Продолжение «Секса в большом городе» и спин-офф «Мандалорца»: десять сериалов декабря

Одна из главных премьер декабря — «И просто так», продолжение популярного сериала «Секс в большом городе». Также в сети выходит сразу две ленты о гипотетическом будущем человечества: герои триллера «Станция одиннадцать» надеются возродить цивилизацию после гибельной эпидемии гриппа, а учёные из проекта «Море спокойствия» пытаются решить проблему нехватки воды на Земле и отправляются в экспедицию на Луну. Ещё одна ожидаемая премьера — спин-офф «Мандалорца», снятый в рамках франшизы «Звёздные войны». Об этих и других проектах — в материале RT.

«Последний аксель». С 2 декабря на Megogo

В спортивной драме «Последний аксель» затрагиваются такие болезненные темы, как абьюзивные отношения в семье, становление характера и ответственность за свою жизнь. Героиня сериала, юная фигуристка Катя, долгое время мучилась, живя с отцом-тираном. После его смерти девушка отправляется в Москву, чтобы преуспеть в спорте и заработать денег, обеспечив себе и младшей сестре счастливую и свободную жизнь. Но в столице Кате приходится работать с тренером, который отличается ещё более жёстким нравом, чем её отец.

Главные роли в ленте исполнили Ангелина Загребина («Водоворот») и Елена Подкаминская («Кухня»). В рамках подготовки к съёмкам они и другие артисты много тренировались. Для наибольшей достоверности команду проекта консультировали профессиональные фигуристы — Алексей Ягудин и Евгения Медведева. Они помогли актёрам не только сориентироваться на льду, но и понять, как живут спортсмены: как готовятся к выходам, какие ритуалы соблюдают, как выстраиваются их отношения с конкурентами.

«КрисТина». Со 2 декабря на START

По словам шоураннера Руслана Сорокина («Мажор»), команда «КрисТины» так и не смогла определиться с жанром: этот сериал можно назвать и комедией с элементами драмы, и мелодрамой с элементами триллера. Тем не менее, кинематографисты сошлись во мнении, что занимаются историей, «где жанр эволюционирует, а сюжет многослоен».

В центре событий — продавщица зоомагазина Крис. Она собирается в путешествие с возлюбленным, однако резко отменяет все планы, увидев в социальной сети публикацию на странице бывшего парня: девушка была уверена, что тот погиб пять лет назад. Крис находит его, а рядом с ним видит Тину — свою точную, но более успешную копию. Героиня считает, что её жизнь разделилась надвое. Крис предстоит выяснить, кто из девушек — настоящая Кристина.

«Главная загадка в сериале «КрисТина» — проникновение героини в параллельную реальность, альтернативное «зазеркалье», тайну которого, как и причину появления, ей предстоит разгадать вместе со зрителем», — говорит режиссёр проекта Владимир Ракша.

В главной роли — Юлия Хлынина («Лёд 2», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»).

«Ваша честь». Со 2 декабря на more.tv

«Ваша честь» — ремейк израильского сериала «Судья» (2017). Лента пользовалась популярностью и была адаптирована в ряде стран. Российскому зрителю наиболее известна американская версия истории, рассказанная в проекте с Брайаном Крэнстоном в главной роли.

В российской адаптации снялись Олег Меньшиков, Алексей Серебряков, Владислав Миллер и Ольга Тумайкина. По сюжету, молодой сын Михаила Романова, известного своей неподкупностью судьи, без разрешения берёт автомобиль и попадает в ДТП. Погибает мотоциклист. Романов решает отвести отпрыска в полицию, однако вскоре выясняет, что пострадавший — сын местного криминального авторитета. Главный герой понимает: виновник аварии вряд ли останется в живых. Перед судьёй встаёт сложный выбор — поступиться принципами или допустить смерть сына.

По словам авторов сериала, несмотря на сходство основного сюжета, новая адаптация отличается от оригинала и американского ремейка. Российские кинематографисты переработали персонажей и добавили в повествование динамики и напряжения.

«И просто так» (And Just Like That...). С 9 декабря на HBO Max, с 10 декабря на «Амедиатеке»

С сериалом «И просто так» на экраны возвращаются Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс — центральные героини популярного сериала «Секс в большом городе» и двух его полнометражных продолжений. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс в остальных проектах франшизы, от участия в съёмках отказалась.

На сей раз зрителям расскажут, с какими трудностями сталкиваются теперь уже 50-летние жительницы Нью-Йорка. По словам главы отдела оригинального контента HBO Max Сары Обри, поклонники проекта увидят «новый виток» истории, в которой «соседствуют откровенность, злободневность, юмор и, конечно, любимый город, который всегда определял их (героинь. — RT) характер».

Сериал состоит из десяти эпизодов продолжительностью 30 минут каждый.

«Тайны леса» (Aranyak). С 10 декабря на Netflix

В детективном триллере «Тайны леса» звезда индийского кино 1990-х Равина Тандон («Время сумасшедших влюблённых», «Хочу жениться на дочери миллионера») играет сотрудницу полиции, которой пришлось пожертвовать всем ради карьеры. Героиня объединяется с коллегой, чтобы раскрыть главное дело в своей жизни — найти серийного убийцу.

«Она невероятно сильная. И здесь дело не в том, что она пытается реализовать себя на равных в мужском мире, а в том, как она проявляет себя лучше, чем кто-либо другой — вот что привлекло меня в этом сериале и персонаже», — говорит актриса о своей героине.

«В раю мест нет». С 15 декабря на KION

Авторы фантастической мелодрамы «В раю мест нет» поднимают тему ошибочного выбора — они исследуют, как может развернуться жизнь человека, который вступил в отношения не с тем партнёром.

В центре сюжета — учёные Вика (Екатерина Вилкова) и Андрей (Артём Ткаченко). Ранее у них был роман, хотя оба на тот момент состояли в браке. Герои расстались уверенными, что их связь привела к тяжёлым последствиям для обеих семей — у Вики умер муж, а жена Андрея ушла от него вместе с ребёнком. Учёные отправляются в экспедицию, где их чувства вспыхивают вновь. Возлюбленные не могут быть вместе из-за чувства вины, однако неожиданно попадают во временную петлю, благодаря которой получают возможность пересмотреть свою жизнь.

Лента будет доступна одновременно в формате полнометражного фильма и сериала, включающего шесть эпизодов по 15 минут.

© Кадр из сериала «В раю мест нет»

«Станция одиннадцать» (Station Eleven). С 16 декабря на HBO, с 17 декабря на more.rv

Постапокалиптический сериал «Станция одиннадцать» основан на одноимённом международном бестселлере канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандел. Действие ленты охватывает несколько временных периодов. На экране разворачиваются истории людей, выживших после губительной эпидемии. Герои пытаются возродить цивилизацию, пересматривая свой прежний опыт и пытаясь сохранить лучшее из того, что было в мире.

Шоураннером проекта выступил Патрик Соммервиль, приложивший руку к созданию сериалов «Маньяк», «Оставленные» и «Игрушка для взрослых». Одну из ролей исполняет мексиканский актёр, лауреат премии «Золотой глобус» Гаэль Гарсиа Берналь. Также в ленте снялись Маккензи Дэвис и Химеш Патель.

«Море спокойствия»(Goyoui bada). С 24 декабря на Netflix

Действие этого сериала разворачивается в будущем. Запасы воды на Земле на исходе, и группа учёных отправляется в экспедицию на Луну. Они надеются добыть таинственные образцы из заброшенной исследовательской станции, где ранее произошёл несчастный случай, унёсший жизни всех сотрудников. Среди них была сестра главной героини, возглавляющей экспедицию.

Сериал снят силами кинематографистов из Южной Кореи, некоторые исполнители центральных ролей уже знакомы российскому зрителю. Кон Ю и Хо Сон-тхэ появились в недавнем хите Netflix «Игра в кальмара», а актрису Пэ Ду-на можно увидеть в фильмах «Восхождение Юпитер» и «Облачный атлас». В последнем она сыграла сразу шестерых персонажей.

«Книга Бобы Фетта» (The Book of Boba Fett). С 29 декабря на Disney+

Фантастический сериал «Книга Бобы Фетта» — спин-офф многосерийной ленты «Мандалорец», снятой в рамках франшизы «Звёздные войны». Новый проект посвящён истории охотника за головами Бобы Фетта и наёмницы Феннек Шэнд. Путешествуя по галактике, они посещают планету Татуин. Там герои попытаются завладеть территорией, ранее принадлежавшей Джаббе Хатту.

По словам авторов сериала, зрители увидят, с какими проблемами столкнётся Фетт при попытке получить власть.

«Боба Фетт очень опытный охотник за головами, однако в том, что касается управления криминальным синдикатом или руководства силами, опыта у него немного. В роли новичка он обычно не выступает. По большей части, он предстаёт перед нами как мастер своего дела. Но в данном случае он пытается переключиться на новую сферу деятельности», — говорит один из режиссёров и продюсеров проекта Джон Фавро.

«Тревожные люди» (Anxious People). С 29 декабря на Netflix

Грабитель берёт в заложники людей, пришедших на смотр квартиры. Среди них — агент по недвижимости, беременная женщина, миллионер с суицидальными наклонностями, двое фанатов IKEA и персонаж в костюме кролика. В конце концов преступник отпускает пленников. В квартиру заходит полиция, однако грабитель неведомым образом исчезает. На допросе выясняется, что никто из присутствующих не запомнил, как он выглядел.

Сериал основан на одноимённом романе шведского писателя, автора бестселлеров Фредрика Бакмана. Ранее по его работам были сняты такие ленты, как «Вторая жизнь Уве», «Здесь была Бритт-Мари» и «Медвежий угол».